Полицейские Приволжского района встретились с десятиклассниками местной школы
11 ноября 2018 13:30
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Ведущий юрисконсульт территориального органа внутренних дел Светлана Аллаярова рассказала школьникам о том, что 10 ноября отмечается Всемирный день молодежи, который установлен в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи. Это событие произошло на проходившей 29 октября — 10 ноября 1945 года в Лондоне Всемирной конференции молодежи. С тех пор объединение молодежных организаций — это центр международного демократического движения, объединяющий молодежь всего мира без различия политических и религиозных взглядов, расовой и национальной принадлежности. Она разъяснила ребятам, что ВФДМ ведет борьбу за мир, права молодежи, независимость народов, интернациональное сплочение прогрессивной молодежи.
Старший инспектор по делам несовершеннолетних Ольга Шабакаева провела со школьниками беседы на темы: «Жизнь прекрасна без вредных привычек», «Знать, чтобы не оступиться». Офицер полиции рассказала учащимся о пользе здорового образа жизни и занятии спортом, о вреде употребления табака и алкоголя, объяснила, чем опасны эти вредные привычки.
Беседы проходили в форме диалога, что позволило детям задать интересующие их вопросы и получить исчерпывающие ответы, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
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Школьникам рассказали о пользе здорового образа жизни и занятии спортом, о вреде употребления табака и алкоголя, объяснили, чем опасны эти вредные привычки. Социум
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