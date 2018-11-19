Политологи оценили электронное участие населения в российских регионах. В Самарской области этот показатель оказался выше, чем в среднем по России

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— это интернет-механизмы учета мнения населения при принятии государственных решений. К ним относятся электронные приемные, порталы для онлайн-голосований и общественных инициатив — все то, что позволяет гражданам общаться с чиновниками, контролировать их деятельность и влиять на публичную политику.Существуют различные методы оценки эффективности электронного участия. Однако большинство из них рассматривают технические возможности интернет-сайтов и не анализируют реальную вовлеченность граждан в государственную политику. Ученые из Петербурга предложили новую методику, которая позволяет оценить институциональный дизайн электронного участия, то есть принципы, определяющие поведение и вовлеченность пользователей. Исследование было представлено на International Conference on Electronic Participation.Исследователи проанализировали интернет-порталы региональных правительств на соответствие трем критериям: доступ для пользователей, встроенность в государственный аппарат и возможность контроля за исполнением обращений. К доступу ученые отнесли систему регистрации и рейтингов пользователей, премодерацию обращений, сервис «вопрос-ответ», поиск по сайту, мобильное приложение и другие технические особенности. Под встроенностью авторы понимают наличие нормативной базы и четкий алгоритм обработки запросов граждан. Контроль — это официальные отчеты о результатах рассмотрения обращений, возможность оценить и перепроверить вопросы других пользователей. Всего авторы выделили 17 элементов, которые определяют эффективность электронного участия.Для тестирования методики политологи провели пилотное исследование интернет-порталов всех российских регионов. В сентябре-ноябре 2017 года они проверили сайты на наличие необходимых элементов. За каждую доступную функцию регион получал один балл, если какой-то из элементов отсутствовал — ноль баллов. Затем исследователи вычислили среднее значение трех критериев — доступа, встроенности и контроля — для каждого регионального портала и для всей страны в целом.Выяснилось, что с точки зрения нормативной базы электронное участие в России лучше всего удовлетворяет критериям встроенности и доступа для пользователей: среднее значение этих параметров составило 0,57 и 0,53 балла соответственно. Наихудшая ситуация (0,3 балла) сложилась с контролем за деятельностью органов власти. Общий индекс электронного участия в России составил 0,46 балла. Это означает, что в среднем на сайтах региональных правительств отсутствует больше половины искомых функций.Также ученые выявили лидеров и аутсайдеров среди регионов. Первую группу, к которой отнесли 12 субъектов Российской Федерации, возглавляют Москва и Хабаровский край. Общий индекс электронного участия в этой группе превышает 0,7 балла.В регионы-аутсайдеры попали 14 субъектов с индексом электронного участия менее 0,25 балла.Соседями Самары в рейтинге стали Саратовская и Ростовская области, Забайкальский край.«Существует несколько основных причин, почему у нас есть лидеры и аутсайдеры среди регионов, — объясняет, старший преподаватель департамента прикладной политологии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. — Во-первых, некоторые затягивают с принятием нормативных актов. В России есть субъекты, где под электронное участие просто не заложена такая нормативная основа, которая позволила бы выполнить перечисленные критерии. Во-вторых, существуют структурные аспекты: доступ в интернет, эффективность бюрократии, уровень образования и урбанизации, экономическое развитие. Все эти переменные оказываются значимыми».Исследователи планируют доработать методику, добавив в нее качественную составляющую. Юрий Кабанов отметил, что скоро начнется сбор данных для нового мониторинга, который позволит оценить изменения в организации электронного участия за прошедший год....