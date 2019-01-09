Политика открытых дверей. Россияне смогут без виз посетить на 9 стран больше

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По данным организации, международная компания Henley & Partners опубликовала очередной "Индекс паспортов" — рейтинг стран по уровню свободы передвижения.Первое место в наступившем году заняла Япония: её жителям не понадобится виза в 190 странах. На второй строчке — Сингапур и Южная Корея: 189 стран. Далее — Германия и Франция: для их граждан безвизовый режим действует в 188 государствах.В пятёрке самых свободных в передвижении туристов также датчане, финны, итальянцы, шведы, испанцы и жители Люксембурга.Отмечается, что США и Великобритания, которые ещё в 2015 году возглавляли список, на этот раз опустились на шестое место.Россия оказалась на одну строчку ниже — сместилась с 47-го на 48-е место. Это потому, что в 2019 году двери открыли и многим другим странам.