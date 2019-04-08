Политическая апатия и демагогия сыграли свое дело: большинство россиян почти ничего не знают о законах против "фейков" и оскорблении власти
8 апреля 2019 23:37
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Абсолютное большинство россиян ничего не знают о факте принятия законы о наказании за неуважение к власти и за распространение "фейковых" новостей, либо эти проблемы их не интересуют, не трогают и не волнуют. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-Центра", посвященного реакции на эти законы.
Как выяснилось, подавляющее число опрошенных мало знают об этих законах либо не знают о них вообще. Всего 18% респондентов заявили, что неплохо информированы о них, около 40% отметили, что "что-то слышали". Еще 41% опрошенных впервые услышали о законах от социологов.
"В отличие от политической рекламы многих выступлений высшего руководства страны, дискуссия вокруг этих законов была очень закрытой и слабо освещалась в СМИ. Кроме того, сам смысл и назначение этих мер был затемнен демагогическими рассуждениями о защите общества от вредной, провокационной и недостоверной информации, ненужно будоражащей несознательную и безответственную часть населения", - говорится в пояснении к опросу.
Кроме того, интерес к "политическим" вопросам отсутствует у 75-85% россиян. "Такое состояние общественного неучастия, отказ от ответственности за происходящее в стране в политологии считается типичным проявлением политической апатии, характерной для авторитарных режимов", - добавляется в материале.
Однако нельзя сказать, что россияне не осознают репрессивный смысл обоих принятых законов. Более половины опрошенных - 64% - считают, что принятые законы призваны не допустить критики власти. При этом 23% опрошенных считают, что законы нужны, чтобы обеспечить достоверность новостей в СМИ и интернете.
Закон о наказании за неуважение к власти вызвал осуждение большей части опрошенных. 52% респондентов не одобряют его, 39% одобряют. В то же время закон о штрафах за распространение фейковых новостей воспринимается большинством вполне позитивно: 55% опрошенных одобряют его, 35% не одобряют.
По мнению политологов, незаметное принятие запретительных инициатив связано с тем, что в Кремле изначально не рассчитывали на их поддержку со стороны общества. "Силовики и ведомства, которые следят за информационным полем, получают новые легальные инструменты для давления на оппонентов в критической ситуации. Скорее всего, эти меры, как и другие запретительные законы, будут применяться избирательно", - предположил в беседе с РБК политолог Олег Игнатов.
При этом результаты исследования "Левада-Центра" отличаются от данных аналогичного опроса, данные которого приведены на сайте ВЦИОМ. Согласно этому исследованию, о наказании за фейк-новости известно 78% россиян. Большинство респондентов - 83% - поддержали эту инициативу. Против закона выступили всего 13% участников опроса. Более половины респондентов - 57% - решили, что после вступления этого закона в силу недостоверных сведений в СМИ и интернете станет меньше.
Социолог "Левада-Центра" Денис Волков объяснил это расхождение тем, что закон о недостоверной информации "воспринимается как защита от потока новостей", тогда как закон об оскорблении представителей власти - как попытка политиков и чиновников оградить себя от критики как таковой.
Большинство из тех, кто поддерживает оба закона, - пенсионеры, а также "необеспеченные, малообразованные и провинциальные люди, с надеждой смотрящие на власть как источник или гарантию их благополучия". Свою позицию поддерживающие законы респонденты объясняют "общественной пользой" цензуры, необходимостью порядка и так далее, что заставляет их негативно или даже враждебно оценивать действия оппозиции и критиков власти.
С другой стороны, как заявил экс-сотрудник администрации президента и политолог Андрей Колядин, оба закона связаны со страхами власти перед ростом протестной активности: формально для решения вопросов такого рода было бы достаточно действующего Уголовного кодекса, наказывающего за клевету, оскорбление чести и достоинства и попытку смены конституционного строя, полагает эксперт. "Раз такие законы появились - значит, власть не уверена в том, что действующий УК способен защитить ее", - заключил эксперт.
Один из авторов законов, сенатор Андрей Клишас заявил радиостанции "Говорит Москва", что на него не производят впечатления результаты исследования, показывающего негативное отношение к законам. "Это одно из мнений, не более того", - заявил Клишас, добавив, что "мы уважаем различные точки зрения".
Напомним, 18 марта президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий блокировку в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти РФ. Закон был подготовлен и внесен в декабре 2018 года в Госдуму сенатором Андреем Клишасом и его коллегами. Авторы также предлагали штрафовать за публикацию оскорбительных для государства и общества материалов на сумму от одной до пяти тысяч рублей, либо арестовывать на срок до 15 суток.
Другой законопроект сенаторов, подготовленный также в декабре, предлагал запретить публикацию в СМИ и интернете "недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий". За подобные публикации предлагается наказывать штрафом в размере до миллиона рублей.
При этом эксперты и политики отмечали, что закон сформулирован безграмотно и нарушает принцип правовой определенности. Он наказывает за выражение явного неуважения к государству в "неприличной форме". Что такое "неприличная", закон ответа не дает, отмечал оппозиционный политик Дмитрий Гудков.
Тем не менее уже на следующий день после подписания закона Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) потребовала опровержения информации, которую в соцсети разместила жительница Республики Коми. На видео она рассказала, что ее сына, содержащегося в колонии, сотрудники тюремного ведомства постоянно били, переводили в одиночную камеру, лишали медицинской помощи и всячески издевались. Комиссия провела служебную проверку и не подтвердила информацию на видео, после чего колония подала в суд с иск о защите деловой репутации, а судья постановил, что "некоторые оценки и выводы автора ролика были излишне резкими и бездоказательными".
В качестве опровержения женщину обязали разместить в социальной сети сообщение о принятом судебном решении, иначе ей грозил штраф, привлечение к административной или уголовной ответственности. В результате ответчица разместила у себя на видеохостинге требуемое сообщение. По оценкам экспертов, число подобных дел должно вырасти: соцсети зачастую выступают своего рода отдушиной, теперь же за достоверность информации в них, вероятно, придется нести ответственность.
А в начале апреля новым законом воспользовалась Генпрокуратура, представители которой потребовали от Роскомнадзора обратиться к ярославским СМИ для удаления новости об оскорбительном граффити про Владимира Путина. Некоторые издания удалили новости про граффити, не дожидаясь официальных запросов от Роскомнадзора, тогда как другие отредактировали новость, "затерев" некоторые буквы оскорбительной надписи.
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