Политех приглашает в «Парк науки»

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Мероприятие пройдет уже в четвертый раз и на этот раз будет приурочено сразу к двум праздникам: Дню знаний и Дню работников нефтяной и газовой промышленности.Программа фестиваля будет интересна и детям, и взрослым. По традиции гости «Парка науки» смогут принять участие в полюбившихся мастер-классах по химии, физике, биологии, 3D-моделированию. Кроме того, участников фестиваля ждут познавательные и интересные лекции от ведущих преподавателей лучших вузов страны.Завершением яркой программы фестиваля станет научно-популярный интерактивный спектакль «Просто космос!». Зрители смогут погрузиться в атмосферу космоса, узнать о галактиках и созвездиях и даже попробовать настоящий обед космонавта.Регистрация гостей фестиваля начнется в 10:00. Адрес: г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, 5.Участие в фестивале – бесплатное для всех гостей, передает пресс-служба СамГТУ.