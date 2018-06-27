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Новости /  Общество /  Социум  

‏Пол Окенфолд завтра выступит на площади Куйбышева на фнфесте

27 июня 2018 21:30
303
Приходите на площадь Куйбышева!
Пол Окенфолд завтра выступит для вас на Фестивале болельщиков FIFA!

Приходите на площадь Куйбышева, передает  SMR2018.
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