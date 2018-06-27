Пол Окенфолд завтра выступит на площади Куйбышева на фнфесте
27 июня 2018 21:30
303
Приходите на площадь Куйбышева, передает SMR2018.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
27 июня 2018 21:30
Приходите на площадь Куйбышева! Социум
301
27 июня 2018 21:17
Социум
245
27 июня 2018 19:28
Путешественник полагает, что это выведет Россию «на первый уровень» в изучении мирового океана. Социум
189
Здравоохранение
27 июня 2018 12:16
Врачи дадут индивидуальные рекомендации. Здравоохранение
189
27 июня 2018 10:45
Речь идет о поясничной артропластике. Здравоохранение
347
27 июня 2018 09:32
Оно будет стерилизовать медицинские инструменты и белье в объеме 60000 биксов в год. Здравоохранение
257
Новости медицины
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
70
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
191
8 мая 2018 16:24Выбор роддома
Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка. Новости медицины
180
Туризм
26 июня 2018 12:36
Это миниатюрные копии деревянных наличников домов старой Самары. Туризм
460
25 июня 2018 09:31
Самарцы обсуждают, стоит ли оставить ее так на будущее после ЧМ. Туризм
466
24 июня 2018 10:59
Над центром города один за другим появляются необычные воздушные объекты. Туризм
568
Образование
27 июня 2018 16:31
Наибольшее количество наивысших результатов на ЕГЭ показали выпускники Самарского медико-технического лицея (5 результатов) и гимназии №1 (4 результата). Образование
216
26 июня 2018 21:10
Дмитрий Азаров также пожелал выпускникам осознанно и ответственно подойти к выбору будущей профессии. Образование
543
26 июня 2018 15:55
Новая разработка холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех позволит обеспечить производство этих высокотехнологичных приборов из отечественных... Образование
380
Культура
27 июня 2018 21:41
Участники прошли от пл. Революции до Струковского парка. Культура
502
27 июня 2018 13:47
Организаторы познакомят самарских слушателей с зарубежными артистами. Культура
269
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
741
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1042
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
992
Видео
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
1750
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
610
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
691
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
160
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
110
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
117
Фоторепортажи
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1022
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2342
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
103
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
494
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
781
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
946
Мероприятия