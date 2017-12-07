Покупать на eBay и AliExpress теперь можно только с ИНН

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Согласно документу при покупке в зарубежном интернет-магазине необходимо предоставить не только паспортные данные, но и номер ИНН, а также ссылки на купленные товары.В противном случае посылка не пройдёт таможенное оформление и будет возвращена отправителю.В эксперименте не участвуют международные почтовые отправления, доставляемые ФГУП «Почта России».Правила вводятся в экспериментальном режиме. Предположительно, действовать они будут с завтрашнего дня и до 1 июля 2018 года.Паспортные данные, ИНН, сведения о стоимости товаров в евро и рублях, весе, форме и прочем будут храниться в Единой автоматизированной информационной системе таможенных органов. На основе этих данных таможня будет принимать решение — пропустить товар в Россию или нет.Многочисленные представители служб экспресс-доставки уже заявили о возможных задержках. Процедура стала сложнее, времени потребуется больше.