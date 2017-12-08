Похвистневские полицейские: «Пусть наша кровь спасёт людей, попавших в ДТП»

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– одна из возможностей подарить шанс человеку на выздоровление. Так, 7 декабря, после окончания рабочего дня, сотрудники Госавтоинспеции собрались в поликлинике города Похвистнево, где расположился выездной пункт приема крови. Полицейские сами проявили инициативу сдать кровь.Также во время проведения акции начальник ОГИБДД МО МВД России «Похвистневский» майор полиции Сергей Шмойлов беседовал с местными жителями, пришедшими сдать кровь и поддержать нуждающихся, напоминал им о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и ношения световозращающих элементов на одежде, приводил примеры ДТП, которые произошли по вине водителей, игнорировавших ПДД, вследствие которых погибли люди или получили тяжкие телесные повреждения.После завершения мероприятия сотрудники полиции и местные жители запустили в небо белые воздушные шары, как символ надежды и веры в светлое будущее, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области