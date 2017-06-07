Похоронные бюро Самары предложили горвластям построить крематорий на условиях государственно-частного партнерства

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Об этом в рамках «круглого стола» с участием членов комитета по местному самоуправлению и комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы сообщил руководитель союза Сергей Любавин.«В мае 2017 года мы обратились к главе Самары с просьбой рассмотреть возможность строительства крематория в городе на условиях государственно-частного партнерства Ответа пока нет, но мы рассчитываем, что будет», - сказал он. По словам господина Любавина, создание и эксплуатация объекта поможет решить проблему с нехваткой земли для погребения в городе и сэкономить самарскому бюджету более 100 млн руб.Представители организации также предложили участвовать в проекте главам Новокуйбышевска, Чапаевска и Тольятти, в которых, по их информации, как и в Самаре, существует проблема нехватки площади под захоронения. По словам господина Любавина, кроме муниципалитетов в реализации проекта может участвовать от одной до 15-ти организаций из сферы ритуальных услуг, входящих в союз ритуальных организаций и контролирующих около 50% рынка.По словам председателя самарской региональной общественной организации по защите прав потребителей «Благо» Андрея Вильдеева строительство крематория в Самаре не только возможно, но и необходимо осуществлять на условиях государственно-частного партнерства. В этом, по его словам, заинтересованы жители города, которые недовольны установленными похоронными бюро «завышенными», по его мнению, тарифами на традиционные захоронения. Господин Вильдеев убежден, что представители похоронных бюро могут и должны изыскать средства на строительство крематория в городе.«Нехватка земель для захоронения и необходимость расширения земель на кладбищах наталкивает на потребность постройки крематория на территории Самарской области. При грамотной работе строительство крематория не станет обременительным для самарского бюджета и может быть профинансировано из средств ритуальной отрасли. Также подобные средства могут пойти на облагораживание территории муниципальных кладбищ без дополнительных затрат из бюджета», - считает эксперт.Экс-руководитель МП «Спецкомбинат ритуальных услуг» Александр Шатохин высоко оценивает возможность строительства крематория на условиях государственно-частного партнерства.«И представители сферы ритуальных услуг, и жители региона все равно придут к этому. Тут есть две проблемы. Во-первых, с экологической точки зрения кладбища являются очень опасными объектами. Вблизи мест их расположения проходят подземные воды, в которые может попасть и распространиться трупный яд, а проектировщики этих объектов не всегда учитывали этот факт при строительстве кладбищ. К тому же у нас новые кладбища разрастаются на месте старых. Во-вторых, использование земли под захоронение обходится муниципалитетам и родственникам умершим очень дорого. Кремация в других городах стоит от 15 до 20 тыс. руб., это в десять раз дешевле обычного захоронения. И даже в мусульманских странах, где очень бережно относятся к религии, граждан кремируют», - заключает собеседник издания.Заместитель гендиректора ИК «Финам» Ярослав Кабаков считает, что региону потребуется крематорий высокой мощности, и его строительство может обойтись бюджету минимум в 90 млн руб.«Помимо этого, будут трудности с поиском площадки, так как местные жители, скорее всего, будут против дыма и специфического запаха из крематория», - размышляет эксперт. По его прогнозам, активное использование крематория позволит почти полностью решить проблему коррупции в сфере ритуальных услуг. Но нехватка земли под захоронения сохранится, так как погребения в России «по исторически сложившейся традиции стабильно пользуются очень высоким спросом».«Строительство крематория высокой мощности в регионе позволит властям окупить вложения за пять лет и далее экономить в год до нескольких десятков млн руб.», - резюмирует господин Кабаков.