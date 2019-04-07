"Похоронили" заживо. Как живут люди, которых юридически не существует
7 апреля 2019 14:49
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А есть ли девочка?
У 16-летней Тани Егоровой (имя изменено) из Боброва Воронежской области нет ни одного документа, который может подтвердить ее личность. С юридической точки зрения девушки просто не существует. Медицинская справка о рождении — единственное доказательство того, что 16 лет назад Таня появилась на свет. В документе указаны имя матери, дата родов, вес и рост (2,2 килограмма, 50 сантиметров). Однако там нет имени и фамилии, поэтому нужно еще доказать, что справка говорит о появлении на свет именно Татьяны, а не другого ребенка.
Сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних (ПДН) задали матери Тани Людмиле Егоровой (имя изменено) закономерный вопрос : как же так вышло? Женщина ответила, что не получила свидетельство о рождении ребенка в силу юридической неграмотности и тяжелого материального положения.
Когда Тане исполнилось семь лет, в местной школе пошли навстречу семье: девочку приняли на учебу без документов. Комиссия ПДН и администрация учебного заведения много лет пытались добиться оформления официальных бумаг.
"Мы дважды привлекали Людмилу Егорову к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, говорили, чтобы она оформила документы для дочери. Когда Таня начала учиться, школа направляла запросы в паспортно-визовую службу, в загс, в роддом, где она родилась, но никакие действия не принесли результата. Время упущено, теперь нужно обращаться в суд, а это должна делать не школа, а законный представитель", — рассказали РИА Новости в комиссии по делам несовершеннолетних.
Семья Тани вполне нормальная: если не считать неоформленного свидетельства о рождении, у профильных служб нет претензий к матери. "Мы вместе с опекой навещали эту семью неоднократно. Нельзя сказать, что мать Тани неблагополучная. Она не злоупотребляет алкоголем, много работает", — отметили в комиссии ПДН.
В феврале Людмила Егорова все-таки решила получить свидетельство о рождении дочери и обратилась в загс. Однако там ей отказали: с 2002 года формат справки из роддома изменился, нужны документы установленного образца.
В дело вмешалась прокуратура Бобровского района. Чтобы установить личность Тани, надзорное ведомство обратилось в суд. "На сегодняшний день есть ребенок, о котором формально не известно вообще ничего. Возможно, нас ждет длительный судебный процесс. Может потребоваться генетическая экспертиза. Мама могла бы получить свидетельство о рождении без вмешательства прокуратуры и суда, если бы обратилась раньше, непонятно, почему она не сделала этого", — прокомментировали ситуацию в районной прокуратуре.
Был "умершим" больше десяти лет
В начале 2019 года Виталий Иванов (имя изменено) из Санкт-Петербурга собирался выйти на пенсию, но столкнулся с неожиданным препятствием: в отделении ПФР ему сообщили, что по документам он числится умершим, а значит, ему не могут назначить социальные выплаты. Иванов обратился в прокуратуру. Следователи выяснили: в Пенсионный фонд неверные сведения передал загс — там, в свою очередь, признали Иванова умершим на основании решения Невского суда. Все произошло еще в 2004 году. Однако проверка показала: загс руководствовался фальсифицированными документами. "В материалах указан номер решения суда, согласно которому Иванов признан умершим, но на самом деле под этим номером зарегистрировано решение по совсем другому делу, никак с ним не связанному", — рассказали РИА Новости в прокуратуре Санкт-Петербурга.
Виновницей юридической смерти мужчины оказалась бывшая жена — она подала в загс подложные судебные документы, согласно которым его и признали погибшим. "Когда мы назвали мужчине фамилию истицы, он не сразу вспомнил, кто это. Потом понял: бывшая жена, с которой он давно развелся. После этого он еще несколько раз вступал в брак. О причинах поступка женщины можно только догадываться, так как проверку мы не проводили. Но, со слов самого Виталия, им с бывшей супругой выдали муниципальное жилье, откуда он съехал после развода. Возможно, "смерть" экс-мужа ей потребовалась, чтобы оформить жилье в собственность", — сообщили в ведомстве. В результате прокуратура обратилась с иском в суд, запись о смерти аннулировали.
В такой же ситуации оказался и москвич Виктор Гнедич (имя изменено). Как сообщили в городской прокуратуре, Гнедич обратился к ним, чтобы восстановить свои жилищные права. Ему принадлежала доля в коммунальной квартире, но за несколько лет, что Виктор отсутствовал, жена успела заявить о его смерти, оформила на себя жилплощадь и сняла более 120 тысяч рублей с банковских счетов мужа. Тело Гнедича (на самом деле это был другой мужчина) "опознала" его дочь. В судебном порядке права пенсионера восстановили: он снова стал собственником доли в квартире, а супруге пришлось вернуть украденные деньги.
"Смерти" по всей России
В феврале в Бурятии Пенсионный фонд по ошибке "похоронил" ребенка-инвалида. Матери, пытавшейся узнать, почему прекратились выплаты пособия, ответили, что ее сын... умер. Оказалось, что ребенка перепутали с погибшим. В результате сотрудник ПФР, допустивший ошибку, наказан, а ежемесячные выплаты восстановлены.
Похожие истории произошли с пенсионерами, живущими в разных регионах России, — они перестали получать денежные средства, а когда стали выяснять причину, обнаружили, что числятся умершими. Так, жительницу Братска Иркутской области перепутали с тезкой из другого города. Вернуться в мир живых и возобновить выплату пенсии, прекратившуюся после "смерти", женщине помогла прокуратура.
В прошлом году Владимира Авдеева из Пензы "похоронили", перепутав с мужчиной, умершим в пяти тысячах километров — в Улан-Удэ, где Владимир вообще никогда не был. Авдеев самостоятельно обратился в суд, но ему отказали в иске, объяснив, что решение загса нельзя исправить. Восстановить справедливость удалось только после вмешательства районной прокуратуры. Несколько лет назад в Челябинске произошла еще более абсурдная история: Надежда Зубкова получила по почте свидетельство о своей смерти. Доказывать, что она жива, пришлось четыре года.
Недостаточно данных
"Проблема в том, что людей сейчас идентифицируют только по фамилии, имени и отчеству, иногда добавляют место рождения. Все реестры "заточены" именно на это, — говорит юрист Юрий Варламов. — Если однофамильцы одного года рождения живут в одном регионе, система их не различает. Сейчас положение дел пытаются изменить: в качестве идентификатора вводят СНИЛС — уникальный для каждого человека номер. Когда этот переход закончится, путаница должна прекратиться".
Впрочем, даже при новой системе могут возникнуть проблемы, если у умершего человека нет документов. "В этом случае органы, которые выдают справку о смерти, используют свидетельские показания — других способов просто нет. И есть вероятность, что покойника могут перепутать с живым однофамильцем. Сейчас, если свидетели говорят, что погиб Иванов Иван Иванович, практически любого человека с такими данными могут признать умершим", — добавляет юрист.
Людям, которых по ошибке признали умершими, Варламов советует незамедлительно обращаться в суд — загс не может самостоятельно отменить запись о смерти: "Нужно найти свидетелей, которые подтвердят личность истца. Суд аннулирует соответствующий документ. Затем нужно восстановить права на владение имуществом и банковскими счетами".
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