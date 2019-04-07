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Новости /  Общество /  Социум  

"Похоронили" заживо. Как живут люди, которых юридически не существует

7 апреля 2019 14:49
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Сотни людей в России становятся заложниками абсурдной ситуации: им приходится доказывать, что они существуют, ведь, согласно официальным данным, они уже умерли или вовсе не рождались.
Сотни людей в России становятся заложниками абсурдной ситуации: им приходится доказывать, что они существуют, ведь, согласно официальным данным, они уже умерли или вовсе не рождались. Отсутствие документов лишает их прав на социальные выплаты, недвижимость, банковские счета. Что становится причиной юридической смерти и почему "воскреснуть" можно только в судебном порядке, разбиралось РИА Новости.

А есть ли девочка?

У 16-летней Тани Егоровой (имя изменено) из Боброва Воронежской области нет ни одного документа, который может подтвердить ее личность. С юридической точки зрения девушки просто не существует. Медицинская справка о рождении — единственное доказательство того, что 16 лет назад Таня появилась на свет. В документе указаны имя матери, дата родов, вес и рост (2,2 килограмма, 50 сантиметров). Однако там нет имени и фамилии, поэтому нужно еще доказать, что справка говорит о появлении на свет именно Татьяны, а не другого ребенка.

Сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних (ПДН) задали матери Тани Людмиле Егоровой (имя изменено) закономерный вопрос : как же так вышло? Женщина ответила, что не получила свидетельство о рождении ребенка в силу юридической неграмотности и тяжелого материального положения.

Когда Тане исполнилось семь лет, в местной школе пошли навстречу семье: девочку приняли на учебу без документов. Комиссия ПДН и администрация учебного заведения много лет пытались добиться оформления официальных бумаг.

"Мы дважды привлекали Людмилу Егорову к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, говорили, чтобы она оформила документы для дочери. Когда Таня начала учиться, школа направляла запросы в паспортно-визовую службу, в загс, в роддом, где она родилась, но никакие действия не принесли результата. Время упущено, теперь нужно обращаться в суд, а это должна делать не школа, а законный представитель", — рассказали РИА Новости в комиссии по делам несовершеннолетних.

Семья Тани вполне нормальная: если не считать неоформленного свидетельства о рождении, у профильных служб нет претензий к матери. "Мы вместе с опекой навещали эту семью неоднократно. Нельзя сказать, что мать Тани неблагополучная. Она не злоупотребляет алкоголем, много работает", — отметили в комиссии ПДН.

В феврале Людмила Егорова все-таки решила получить свидетельство о рождении дочери и обратилась в загс. Однако там ей отказали: с 2002 года формат справки из роддома изменился, нужны документы установленного образца.

В дело вмешалась прокуратура Бобровского района. Чтобы установить личность Тани, надзорное ведомство обратилось в суд. "На сегодняшний день есть ребенок, о котором формально не известно вообще ничего. Возможно, нас ждет длительный судебный процесс. Может потребоваться генетическая экспертиза. Мама могла бы получить свидетельство о рождении без вмешательства прокуратуры и суда, если бы обратилась раньше, непонятно, почему она не сделала этого", — прокомментировали ситуацию в районной прокуратуре.

Был "умершим" больше десяти лет

В начале 2019 года Виталий Иванов (имя изменено) из Санкт-Петербурга собирался выйти на пенсию, но столкнулся с неожиданным препятствием: в отделении ПФР ему сообщили, что по документам он числится умершим, а значит, ему не могут назначить социальные выплаты. Иванов обратился в прокуратуру. Следователи выяснили: в Пенсионный фонд неверные сведения передал загс — там, в свою очередь, признали Иванова умершим на основании решения Невского суда. Все произошло еще в 2004 году. Однако проверка показала: загс руководствовался фальсифицированными документами. "В материалах указан номер решения суда, согласно которому Иванов признан умершим, но на самом деле под этим номером зарегистрировано решение по совсем другому делу, никак с ним не связанному", — рассказали РИА Новости в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Виновницей юридической смерти мужчины оказалась бывшая жена — она подала в загс подложные судебные документы, согласно которым его и признали погибшим. "Когда мы назвали мужчине фамилию истицы, он не сразу вспомнил, кто это. Потом понял: бывшая жена, с которой он давно развелся. После этого он еще несколько раз вступал в брак. О причинах поступка женщины можно только догадываться, так как проверку мы не проводили. Но, со слов самого Виталия, им с бывшей супругой выдали муниципальное жилье, откуда он съехал после развода. Возможно, "смерть" экс-мужа ей потребовалась, чтобы оформить жилье в собственность", — сообщили в ведомстве. В результате прокуратура обратилась с иском в суд, запись о смерти аннулировали.

В такой же ситуации оказался и москвич Виктор Гнедич (имя изменено). Как сообщили в городской прокуратуре, Гнедич обратился к ним, чтобы восстановить свои жилищные права. Ему принадлежала доля в коммунальной квартире, но за несколько лет, что Виктор отсутствовал, жена успела заявить о его смерти, оформила на себя жилплощадь и сняла более 120 тысяч рублей с банковских счетов мужа. Тело Гнедича (на самом деле это был другой мужчина) "опознала" его дочь. В судебном порядке права пенсионера восстановили: он снова стал собственником доли в квартире, а супруге пришлось вернуть украденные деньги.

"Смерти" по всей России

В феврале в Бурятии Пенсионный фонд по ошибке "похоронил" ребенка-инвалида. Матери, пытавшейся узнать, почему прекратились выплаты пособия, ответили, что ее сын... умер. Оказалось, что ребенка перепутали с погибшим. В результате сотрудник ПФР, допустивший ошибку, наказан, а ежемесячные выплаты восстановлены.

Похожие истории произошли с пенсионерами, живущими в разных регионах России, — они перестали получать денежные средства, а когда стали выяснять причину, обнаружили, что числятся умершими. Так, жительницу Братска Иркутской области перепутали с тезкой из другого города. Вернуться в мир живых и возобновить выплату пенсии, прекратившуюся после "смерти", женщине помогла прокуратура.

В прошлом году Владимира Авдеева из Пензы "похоронили", перепутав с мужчиной, умершим в пяти тысячах километров — в Улан-Удэ, где Владимир вообще никогда не был. Авдеев самостоятельно обратился в суд, но ему отказали в иске, объяснив, что решение загса нельзя исправить. Восстановить справедливость удалось только после вмешательства районной прокуратуры. Несколько лет назад в Челябинске произошла еще более абсурдная история: Надежда Зубкова получила по почте свидетельство о своей смерти. Доказывать, что она жива, пришлось четыре года.

Недостаточно данных

"Проблема в том, что людей сейчас идентифицируют только по фамилии, имени и отчеству, иногда добавляют место рождения. Все реестры "заточены" именно на это, — говорит юрист Юрий Варламов. — Если однофамильцы одного года рождения живут в одном регионе, система их не различает. Сейчас положение дел пытаются изменить: в качестве идентификатора вводят СНИЛС — уникальный для каждого человека номер. Когда этот переход закончится, путаница должна прекратиться".

Впрочем, даже при новой системе могут возникнуть проблемы, если у умершего человека нет документов. "В этом случае органы, которые выдают справку о смерти, используют свидетельские показания — других способов просто нет. И есть вероятность, что покойника могут перепутать с живым однофамильцем. Сейчас, если свидетели говорят, что погиб Иванов Иван Иванович, практически любого человека с такими данными могут признать умершим", — добавляет юрист.

Людям, которых по ошибке признали умершими, Варламов советует незамедлительно обращаться в суд — загс не может самостоятельно отменить запись о смерти: "Нужно найти свидетелей, которые подтвердят личность истца. Суд аннулирует соответствующий документ. Затем нужно восстановить права на владение имуществом и банковскими счетами". 
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Комментарии



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