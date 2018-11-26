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Новости /  Общество /  Социум  

Похороненные панфиловцы. Узнайте кто выжил на самом деле

26 ноября 2018 21:58
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Хотя до сих пор идут споры между исследователями относительно обстоятельств боя (количество участников с советской стороны и количество уничтоженных немецких танков), сам факт жестоких боёв в эти ноябрьские дни никто не оспаривает.
Автор:  Евгений Антонюк. Историк/life.ru

16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеково на Волоколамском направлении состоялось жестокое сражение, прославившее бойцов 316-й стрелковой дивизии генерала Панфилова. 28 панфиловцев, наряду с Зоей Космодемьянской и Александром Матросовым, составили главную триаду советских героев войны.

Хотя до сих пор идут споры между исследователями относительно обстоятельств боя (количество участников с советской стороны и количество уничтоженных немецких танков), сам факт жестоких боёв в эти ноябрьские дни никто не оспаривает.

Впоследствии оказалось, что не все бойцы, которых уже чествовали как погибших героев, пали на поле боя в тот день. Несколько бойцов, награждённых посмертно, пережили войну.

Даниил Кожубергенов

Связной 4-й роты 2-го батальона 1075-го полка 316-й стрелковой дивизии. Именно на 4-ю роту пришёлся основной удар наступавших немцев, и потери в ней были наиболее велики. Рота сражалась в полном составе (около 140 человек). Но Кожубергенов не погиб, как сообщалось, а был взят в плен. Впрочем, ему удалось бежать. Он вышел на кавалеристов Доватора, совершавших рейд по немецким тылам, и прибился к ним.

Весной 1942 года Кожубергенова, как действующего военнослужащего, перевели в стрелковую часть. С этого момента и начались драматичные приключения бойца. Он оказался первым из воскресших панфиловцев и сразу же привлёк внимание соответствующих органов. Во всех газетах имя Кожубергенова было указано в числе 28 героически погибших панфиловцев, решался вопрос о награждении каждого из них звездой Героя посмертно. А тут человек объявился живой. Это вызвало много вопросов к нему.

Сначала Кожубергенова допрашивали в Особом отделе, пытаясь выведать, каким же образом ему удалось уцелеть, а потом сбежать из плена. Затем его перевели в Таганскую тюрьму, где он провёл в заключении около четырёх месяцев. Воскресший солдат оказался неудобен, ведь во всех главных газетах уже было объявлено, что бойцы пали все до единого, и готовилось их посмертное награждение, к тому же он побывал у немцев, что вызывало большие подозрения. Следователи добивались от него, чтобы он добровольно выписал себя из участников сражения. После того как он подписал показания, что не участвовал в том бою, поскольку был отправлен с донесением в штаб за несколько минут до боя, он был освобождён.

Кожубергенова вернули в действующую армию, и в боях под Ржевом он был тяжело ранен. В 1943 году его комиссовали, после чего он вернулся в Казахстан, где и провёл остаток жизни (скончался в 1976 году). При этом фамилию Кожубергенова не стали вычёркивать из списка панфиловцев, представленных к награде. Оказалось, что в 316-й стрелковой дивизии служил его однофамилец Алиаскар Кожубергенов, к тому времени уже погибший. Он не мог быть участником ноябрьских боёв, поскольку прибыл в дивизию только во время её переформирования в январе 1942 года. Однако в число 28 погибших панфиловцев записали именно его, сославшись на то, что произошла ошибка.

Уже в брежневскую эпоху предпринимались попытки пересмотреть эту историю, дело Кожубергенова даже рассматривалось Наградной комиссией, для чего он выезжал в Москву. Но в конце концов решено было не вносить изменений в уже устоявшуюся историю о панфиловцах, которая присутствовала во всех школьных учебниках. Однако в качестве компромисса Кожубергенов был приглашён на церемонию открытия памятника панфиловцам в Дубосеково в 1975 году.

Иван Добробабин

Ещё один выживший панфиловец, лишившийся награды. Но если награду Кожубергенова просто переписали на однофамильца, то Добробабина лишили звания Героя по суду.

Сержант Добробабин (на самом деле Добробаба, в документах суда указываются и та, и другая фамилии) командовал отделением 4-й роты. Во время танковой атаки немцев попал под сильный обстрел, был засыпан землёй и попал в плен к немцам. Месяц провёл в лагере для военнопленных в Можайске, после чего при эвакуации лагеря бежал.

Добробабину удалось добраться до родного села Перекоп в Харьковской области, где он устроился на работу в полицию. В то время как по всему СССР имя Добробабина числилось в списках погибших панфиловцев и сам он был награждён звездой Героя посмертно, он охранял железнодорожную станцию в немецком тылу. Затем служил в караульной смене в Перекопе.

После возвращения советских войск бежал в Одесскую область, опасаясь, что подвернётся под горячую руку наступающим частям и будет расстрелян без особых разбирательств. Весной 1944 года вновь был призван в советскую армию.

Узнав о том, что числится героем, ходатайствовал о выдаче ему награды. В ходе расследования обстоятельств, при которых ему удалось выжить, вскрылась информация о его службе немцам, что послужило поводом для первого серьёзного расследования истории панфиловцев, проведённого военной прокуратурой.

Что касается самого Добробабина, то в 1948 году он был осуждён. Хотя в материалах судебного приговора отсутствует информация о том, что Добробабин, будучи полицейским, был причастен к гибели кого-то из односельчан, а сам он утверждал, что выполнял обязанности "спустя рукава" и даже помогал землякам, предупреждая их об обысках. Он был приговорён к 15 годам лишения свободы. Его также лишили звания Героя и всех военных наград.

Добробабин провёл в заключении семь лет, после чего срок ему был сокращён до фактически отбытого и его освободили. В дальнейшем неоднократно ходатайствовал о пересмотре дела и возвращении наград, ссылаясь на то, что суд не учёл свидетельства его односельчан, которым он помогал. Однако ни в СССР, ни в РФ ему не удалось добиться возвращения наград. Правда, Верховный суд Украины в начале 90-х всё же реабилитировал его. Умер Добробабин в 1996 году.

Дважды похороненный Шадрин

Из списка 28 погибших панфиловцев выжили ещё четверо: старший сержант Иван Васильев, старшина Григорий Шемякин, красноармейцы Дмитрий Тимофеев и Иван Шадрин. Васильев и Шемякин был ранены и попали в госпиталь. Узнав из газет о награждении, они ходатайствовали о вручении наград. Поскольку они не были у немцев и не было необходимости перепроверять их личности, им вручили звёзды Героев, правда, с полугодовым опозданием. При этом формально они так и остались числиться в списках погибших панфиловцев, которые печатали газеты.

Красноармеец Тимофеев был пленён и до конца войны оставался в немецких лагерях военнопленных. После долгих проверок, не нашедших никакого компромата, Тимофееву всё же вручили звезду Героя в 1950 году, за несколько месяцев до его смерти. Шадрин также провёл остаток войны в плену и после проверок получил свою звезду в 1947 году.

Наиболее интересной представляется судьба Ивана Шадрина, которого дважды похоронили при жизни. В первый раз, когда внесли в списки погибших панфиловцев, второй раз, когда к 30-летней годовщине Победы в алма-атинском парке в честь 28 панфиловцев были открыты памятные камни каждого из них. Поскольку, несмотря на "воскрешение" нескольких панфиловцев, все они по-прежнему считались погибшими, на каждом памятном камне была указана дата смерти — 1941 год. Шемякин, Тимофеев и Васильев до 1975 года не дожили, а вот Шадрин был жив и здоров на момент открытия мемориального комплекса и прожил после этого ещё 10 лет.

Стоит отметить, что Шадрин после войны жил относительно недалеко от Алма-Аты и своими глазами имел возможность наблюдать памятный камень в свою честь с датой смерти в 1941 году. Несмотря на то что Шадрин был жив и вовсе не забыт (он участвовал в церемонии открытия памятника в Дубосеково, а к 40-летию Победы его наградили орденом Отечественной войны), парадоксальную ситуацию никто и не подумал исправлять. И по сей день на именном шадринском камне указано, что он погиб в 1941 году, хотя в действительности он скончался спустя 44 года в возрасте 72 лет.


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Комментарии



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