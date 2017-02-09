Погоду в Самарской области будет формировать отрог холодного арктического антициклона: морозы сохранятся

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Однако его влияние ещё сохранится в восточных районах Среднего Поволжья. Погоду же западных, а затем и центральных районов, в том числе и Самарской области, будет формировать отрог холодного арктического антициклона. Воздушная масса, опускаясь с северными, северо-восточными потоками, вновь вызовет понижение температуры воздуха. На фоне повышенного атмосферного давления небольшой снег будет выпадать лишь в отдельных районах.Ночь. Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха -15 ... -20 °C, местами -21...-26 °C.День. Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха -5 ... -10 °C, местами -15 °C.Ночь. Облачно. Местами небольшой снег. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха -12 ... -17 °C.День. Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный 5-1 м/с. Температура воздуха -10 ... -15 °C.Ночь. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха -17 ... -22 °C, местами -23-28 °C.День. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха -10 ... -15 °C.