Погибшего в Сирии пилота Су-25 похоронят в Воронеже

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Похороны пилота сбитого в Сирии самолета Су-25 Романа Филипова пройдут 8 февраля в Воронеже. Об этом РБК сообщилзамруководителя управления по взаимодействию с административными и военными органами правительства Воронежской области Олег Митрофанов. Похороны будут проведены в Воронеже с воинскими почестями, сообщило позже Минобороны.«8 февраля с 10:30 до 12:00 будет гражданская панихида. Похороны [пройдут] на Коминтерновском кладбище на Аллее героев», — сказал он РБК.Митрофанов также сообщил, что организацией похорон Филипова занимается Военно-воздушная академия имени профессора Н Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина.Похороны Филипова пройдут сразу после окончания гражданской панихиды, подтвердил РБК заместитель начальника Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина Александр Нагалин. «Панихида может затянуться, поэтому время похорон точно не определяем», — пояснил Нагалин.Работник Коминтерновского кладбища пояснил в разговоре с корреспондентом РБК, что на кладбище идет подготовка к похоронам пилота Су-25 Романа Филипова. «Сейчас идет подготовка к похоронам, мы не знаем, когда его привезут — сегодня или завтра. Тут военные дорогу чистят, могилу еще не копали», — сказал он.Тело пилота уже доставили в Россию, заявляли ранее источники РБК в Минобороны и близкие к администрации президента. Собеседники РБК рассказали, что самолет с телом летчика приземлился на военном аэродроме Чкаловский.Позже Минобороны официально подтвердило прибытие самолета с телом Филипова и обломками сбитого Су-25. «Российской военной разведкой во взаимодействии с турецкими коллегами тело геройски погибшего 3 февраля в Сирии летчика-штурмовика майора Романа Филипова возвращено в Российскую Федерацию», — заявили в военном ведомстве, отметив, что церемония погребения Филипова будет проведена с воинскими почестями.Российский Су-25 был сбит в Сирии 3 февраля, самолет совершал облет зоны деэскалации «Идлиб». Майор Роман Филипов, пилотировавший самолет, успел катапультироваться, однако на земле попал в окружение, вел бой с боевиками и подорвал гранату. ​Филипова посмертно представили к званию Героя России.Ответственность за атаку на российский Су-25 взяла на себя террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (прежнее название — «Джабхат ан-Нусра», организация запрещена в России).Российские военные из высокоточного оружия обстреляли район, откуда был сбит российский самолет, и сообщили об уничтожении 30 боевиков «Джабхат ан-Нусры».​Фото: Максим Блинов / РИА Новости