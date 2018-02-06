Погибшего в Сирии пилота Су-25 похоронят в Воронеже
6 февраля 2018 18:28
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Похороны пилота сбитого в Сирии самолета Су-25 Романа Филипова пройдут 8 февраля в Воронеже. Об этом РБК сообщил
замруководителя управления по взаимодействию с административными и военными органами правительства Воронежской области Олег Митрофанов. Похороны будут проведены в Воронеже с воинскими почестями, сообщило позже Минобороны.
«8 февраля с 10:30 до 12:00 будет гражданская панихида. Похороны [пройдут] на Коминтерновском кладбище на Аллее героев», — сказал он РБК.
Митрофанов также сообщил, что организацией похорон Филипова занимается Военно-воздушная академия имени профессора Н Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина.
Похороны Филипова пройдут сразу после окончания гражданской панихиды, подтвердил РБК заместитель начальника Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина Александр Нагалин. «Панихида может затянуться, поэтому время похорон точно не определяем», — пояснил Нагалин.
Работник Коминтерновского кладбища пояснил в разговоре с корреспондентом РБК, что на кладбище идет подготовка к похоронам пилота Су-25 Романа Филипова. «Сейчас идет подготовка к похоронам, мы не знаем, когда его привезут — сегодня или завтра. Тут военные дорогу чистят, могилу еще не копали», — сказал он.
Тело пилота уже доставили в Россию, заявляли ранее источники РБК в Минобороны и близкие к администрации президента. Собеседники РБК рассказали, что самолет с телом летчика приземлился на военном аэродроме Чкаловский.
Позже Минобороны официально подтвердило прибытие самолета с телом Филипова и обломками сбитого Су-25. «Российской военной разведкой во взаимодействии с турецкими коллегами тело геройски погибшего 3 февраля в Сирии летчика-штурмовика майора Романа Филипова возвращено в Российскую Федерацию», — заявили в военном ведомстве, отметив, что церемония погребения Филипова будет проведена с воинскими почестями.
Российский Су-25 был сбит в Сирии 3 февраля, самолет совершал облет зоны деэскалации «Идлиб». Майор Роман Филипов, пилотировавший самолет, успел катапультироваться, однако на земле попал в окружение, вел бой с боевиками и подорвал гранату. Филипова посмертно представили к званию Героя России.
Ответственность за атаку на российский Су-25 взяла на себя террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (прежнее название — «Джабхат ан-Нусра», организация запрещена в России).
Российские военные из высокоточного оружия обстреляли район, откуда был сбит российский самолет, и сообщили об уничтожении 30 боевиков «Джабхат ан-Нусры».
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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