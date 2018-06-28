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Новости /  Общество /  Социум  

Поезда с болельщиками матча Колумбия - Сенегал прибыли в Самару

28 июня 2018 17:05
151
В Самару на футбольный матч между сборными Колумбии и Сенегала прибыли из Москвы и Казани пять бесплатных поездов с болельщиками.
В Самару на футбольный матч между сборными Колумбии и Сенегала прибыли из Москвы и Казани пять бесплатных поездов с болельщиками.

В период с 14 по 28 июня для перевозки болельщиков и гостей чемпионата в Самару (и обратно) назначено 40 бесплатных поездов дальнего следования в сообщениях с Москвой, Саранском, Казанью, Волгоградом и Нижним Новгородом. Ими уже воспользовались свыше 17,2 тыс. человек, в числе гости из Колумбии, Египта, Уругвая, Франции, Перу, Японии и Сенегала, а также российские болельщики. Для перевозки гостей чемпионата АО «ФПК» задействует современный подвижной состав, оснащенный всеми необходимыми сервисами для комфортной поездки. В каждом поезде есть специальные места для маломобильных граждан. В составы поездов также включены вагоны-рестораны, где болельщики могут заказать вкусные горячие блюда.

В прошедшее воскресенье, 24 июня, холдингом «РЖД» было отправлено рекордное количество бесплатных поездов, предназначенных для перевозки болельщиков и аккредитованных FIFA представителей СМИ. Так, в Москву, Казань, Нижний Новгород, Самару, Адлер, Ростов-на-Дону, Калининград и другие города-организаторы чемпионата было отправлено 45 поездов с болельщиками. Ими воспользовались свыше 26 тыс. болельщиков, забронировавших места на сайте АНО «Транспортная дирекция-2018», передает пресс-служба КбшЖД. 
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Комментарии



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