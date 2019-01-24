Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 24 января, 20:03
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -16 °C, Тольятти  -16 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/01:
USD 66.33
-0.22
EUR 75.39
-0.16
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Подвели итоги работы управления ЗАГС Самарской области

24 января 2019 17:27
108
Определены стратегические задачи на 2019 год и вектор развития органов ЗАГС на перспективу.
24 января в здании Правительства Самарской области состоялось расширенное совещание под председательством руководителя управления ЗАГС Самарской области Екатерины Мельник. В мероприятии приняли участие заместитель начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области Павел Сокол, заместитель руководителя УФНС России по Самарской области Роман Бодров, а также начальники отделов управления ЗАГС Самарской области, руководители 48 территориальных органов ЗАГС Самарской области и представители ГБУ СО «ЗАГС–РЕГИОН».

Основные цели совещания – подведение итогов деятельности управления ЗАГС Самарской области за 2018 год, определение стратегических задач на 2019 год и вектора развития органов ЗАГС на перспективу.

«Сегодня мы живем в эпоху цифровой глобализации, где новые технологии кардинально меняют мир. ЗАГС стал наиболее перспективной службой, использующей в своей деятельности передовые цифровые технологии. Сегодня развитие цифрового вектора – одно из ключевых направлений деятельности органов ЗАГС Российской Федерации», - отметила Екатерина Мельник.

С 1 октября 2018 года органы ЗАГС России приступили к работе в единой федеральной системе. ФГИС ЕГР ЗАГС – это эволюционный шаг в развитии цифровизации органов ЗАГС. Сегодня в новой системе работают 4,5 тысячи органов ЗАГС по всей стране, 6 тысяч
пользователей в режиме онлайн.

Органами ЗАГС Самарской области в Единый реестр уже загружено уже более 34 тысяч записей актов гражданского состояния. Единый государственный реестр ЗАГС должен быть наполнен записями прошлых лет. К 2021 году будут оцифрованы актовые книги за период начиная с 1926 года.

Всего в Самарской области подлежат конвертации 10 672 824 актовых записи. Сотрудниками органов ЗАГС проводится проверка электронного архива записей на соответствие бумажному носителю. Все актовые записи подлежат подписанию усиленной электронной подписью. Это большая дополнительная работа, требующая ответственного и профессионального отношения каждого специалиста службы ЗАГС.

Единый государственный реестр ЗАГС ляжет в основу Единого ресурса о населении страны, который должен быть создан до 2025 года.

С 22 января 2019 года государственные услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния оказываются в соответствии с новым Административным регламентом.

В частности, в Регламенте учтены поправки, внесенные в Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» в декабре 2017 года, согласно которым законом субъекта РФ многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг могут быть наделены полномочиями на государственную регистрацию рождения (за исключением рождения, государственная регистрация которого производится одновременно с государственной регистрацией установления отцовства) и государственную регистрацию смерти. Это станет возможным после интеграции ГИС МФЦ и ФГИС «ЕГР ЗАГС» и принятия соответствующего нормативно правового акта субъекта.

Также в Регламенте учтена возможность подать заявление о регистрации брака за год до планируемой даты государственной регистрации заключения брака.

Помимо этого в Регламенте учтены поправки в Закон об актах гражданского состояния, которыми была исключена необходимость приложения к заявлению о заключении брака в электронной форме, электронных копий документов, оригиналы которых представляются впоследствии при личной явке лиц, вступающих в брак, в орган ЗАГС для государственной регистрации брака (в частности, документа, удостоверяющего личность, документа, подтверждающего расторжение предыдущего брака, если лицо состояло в браке ранее).

С 4 января 2019 года вступили в силу Правила предоставления сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния, содержащихся в Едином государственном реестре ЗАГС. Предусмотрена возможность для граждан получить такие сведения в отношении себя и своих несовершеннолетних детей. Запрос на их предоставление будет формироваться в виде электронного документа с использованием личного кабинета на Едином портале госуслуг и должен быть подписан электронной подписью заявителя. Сведения будут предоставляться в виде выписок из ЕГР ЗАГС о составлении записи акта гражданского состояния, внесении в нее изменений и (или) исправлений, ее восстановлении или об аннулировании.

По итогам работы за 2018 год органами ЗАГС Самарской области о рождении – 33 443; о смерти –43 228 акта; о заключении брака – 20 598; о расторжении брака – 14 100 актов; об установлении отцовства – 4 381 акт; об усыновлении (удочерении) – 271 акт; о перемене имени – 1 656 актов.

По количеству зарегистрированных актов о рождении Самарская область занимает 3 место в ПФО (после Республик Башкортостан и Татарстан).

Анализ актов о рождении показывает, что в 443 семьях жителей региона родились близнецы. Зарегистрировано рождение 435 двоен (в городских округах Самара – 209, Тольятти – 88, в других городских округах – 63, в муниципальных районах – 75) и 8 троен (в городском округе Тольятти – 5, в городских округах Самара, Новокуйбышевск, Октябрьск – по 1).

Мониторинг имен новорожденных показал – самыми популярными в 2018 году именами стали:

для мальчиков: Артём, Александр, Дмитрий, Михаил, Максим;

для девочек: Виктория, София, Мария, Анастасия, Анна.

Редкие имена детям родители выбирали из забытых имен: Кузьма, Лукьян, Фома, Климентий, Потап, Тарас, Нестор, Святогор, Назарий, Фрол, Ермак: Мирра, Любава, Лукерья, Иваетта, Владимира, Клавдия, Лерика, Мадлена, Лингелина.

Встречаются и необычные имена: Благород, Джонатан, Сантьяго, Тея, Милада, Шарлотта, Жизель, Венеция.

Из общего числа зарегистрированных актов о рождении в отношении первых детей в семье составлено 12 954 акта о рождении (38,9 %), в отношении вторых – 13 852 акта (41,6 %), третьих – 4 738 актов (14,2 %), четвертых – 1 188 актов (3,5 %), пятых и последующих – 290 актов (1,8 %).

Государственная регистрация заключения брака.

В регионе зарегистрировано 1 181 брак с иностранными гражданами – представителями 34 государств. Это – 5,7 % от общего количества. Из них: с гражданами стран Содружества Независимых Государств зарегистрировано 1 044 акта.

Представленные управлением ЗАГС Самарской области показатели по государственной регистрации актов гражданского состояния отражают показатели деятельности органов ЗАГС Самарской области и не являются данными официального статистического учета населения, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
24 января 2019  18:43
В случае, если возникла необходимость, и вы сели за руль, будьте предельно внимательны и осторожны, помните о мерах безопасности и необходимости соблюдения ПДД.
ГИБДД Самары, в связи с возможным сильным снегопадом, рекомендует автолюбителям отказаться от дальних поездок на личном транспорте
 В случае, если возникла необходимость, и вы сели за руль, будьте предельно внимательны и осторожны, помните о мерах безопасности и необходимости соблюдения ПДД. Социум
74
24 января 2019  17:57
В своей работе эти отважные люди постоянно сталкиваются с опасными ситуациями и точно знают, какую колоссальную помощь способна оказать человеку кровь донора.
Тольяттинские спасатели стали донорами крови
В своей работе эти отважные люди постоянно сталкиваются с опасными ситуациями и точно знают, какую колоссальную помощь способна оказать человеку кровь донора.  Социум
84
24 января 2019  17:35
Глава региона дал поручения обеспечить меры поддержки жителей домов, попавших в зону отключения.
Дмитрий Азаров провел совещание по ситуации с отоплением в соцобъектах Самары
Глава региона дал поручения обеспечить меры поддержки жителей домов, попавших в зону отключения.  Социум
93
Весь список

Здравоохранение
24 января 2019  18:19
На сегодняшний день в отделение госпитализировано 10 человек - 7 взрослых и трое детей.
Пострадавшим в результате порыва теплотрассы оказывается вся необходимая медицинская помощь
На сегодняшний день в отделение госпитализировано 10 человек - 7 взрослых и трое детей.   Здравоохранение
86
24 января 2019  11:32
В Самаре временно приостановили плановые госпитализации в больницу им. Середавина Экстренная медицинская помощь оказывается в обычном режиме.
В Самаре временно приостановили плановые госпитализации в больницу им. Середавина
Экстренная медицинская помощь оказывается в обычном режиме. Здравоохранение
212
23 января 2019  19:41
В ожоговое отделение больницы Пирогова госпитализированы 6 взрослых и два ребёнка 12 и 14 лет с ожогами средней степени тяжести.
В результате порыва теплотрассы на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры госпитализированы 8 человек
В ожоговое отделение больницы Пирогова госпитализированы 6 взрослых и два ребёнка 12 и 14 лет с ожогами средней степени тяжести.  Здравоохранение
280
Весь список
Новости медицины
4 января 2019  17:14
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
 Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на    Новости медицины
223
4 января 2019  17:11
Пороки сердца у детей, запись на прием к сердечно-сосудистому хирургу, анестезиологу, тактика
Пороки сердца у детей, запись на прием к сердечно-сосудистому хирургу, анестезиологу, тактика
 При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
207
24 декабря 2018  18:10
Полезен или вреден препарат Левитра
 Читая подробные инструкции и аннотации, мужчины сомневаются, полезен или вреден препарат Левитра, не знают, как правильно его принимать для достижения... Новости медицины
563
Весь список
Туризм
21 января 2019  18:12
Где отдохнуть на море в 2019 году
 Если впереди - долгожданный отпуск, то конечно, вы раздумываете над тем, где будет интересно и полезно, приятно и комфортно отдохнуть. Отличное решение - отдых... Туризм
92
17 января 2019  16:25
Также туристам рекомендуют прогуляться по набережной и старому городу, сделать селфи на фоне ракеты, посмотреть бункер Сталина и попробовать легендарное Жигулевское «На дне».
Самара приглашает иностранцев на Масленицу
Также туристам рекомендуют прогуляться по набережной и старому городу, сделать селфи на фоне ракеты, посмотреть бункер Сталина и попробовать легендарное... Туризм
366
16 января 2019  13:02
Ростуризм не поддержал идею налога на выезд из России В ведомстве назвали предложение бизнесменов нарушением прав россиян.
Ростуризм не поддержал идею налога на выезд из России
В ведомстве назвали предложение бизнесменов нарушением прав россиян. Туризм
329
Весь список
Образование
24 января 2019  18:25
Окончательное решение по возобновлению занятий будет принято в 6.00 25.01.
Информация по запуску школ в Самаре
Окончательное решение по возобновлению занятий будет принято в 6.00 25.01. Образование
89
24 января 2019  15:51
Выполнение крупного проекта привлечет в экономику региона больше 400 млн рублей.
Самарский университет поставил первую опытную партию виброопор для новых отечественных локомотивных дизелей ДМ-185
Выполнение крупного проекта привлечет в экономику региона больше 400 млн рублей.  Образование
111
23 января 2019  14:37
На встрече соберутся студенты, которые в 2018 году достойно представляли Самарскую область на международных и всероссийских конкурсах, и активисты молодежного движения региона.
Талантливые студенты Самарской области получат награды
На встрече соберутся студенты, которые в 2018 году достойно представляли Самарскую область на международных и всероссийских конкурсах, и... Образование
293
Весь список

Культура
24 января 2019  14:02
В тольяттинском театре «Колесо» сыграют спектакль к юбилею АВТОВАЗа
В тольяттинском театре «Колесо» сыграют спектакль к юбилею АВТОВАЗа
Спектакль рассказывает простую историю о людях, построивших крупнейший автомобильный завод. Культура
151
24 января 2019  13:57
Фестиваль «Рок над Волгой» хотят провести на территории «Самара Арены» Сложность в том, что бренд «Рок над Волгой» не принадлежит региону.
Фестиваль «Рок над Волгой» хотят провести на территории «Самара Арены»
Сложность в том, что бренд «Рок над Волгой» не принадлежит региону. Культура
172
23 января 2019  18:26
В основе спектакля — легенда о Манкурте из романа Чингиза Айтматова «И дольше века длится день».
В Новокуйбышевском театре-студии «Грань» состоится премьера спектакля «Манкурт»
В основе спектакля — легенда о Манкурте из романа Чингиза Айтматова «И дольше века длится день».  Культура
364
Весь список
Мода
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
104
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
577
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
718
Весь список


Видео
24 января 2019  09:24
Стали известные примерные сроки ликвидации последствий коммунальной аварии в районе пересечения Ташкентской и Стара-Загоры.
Стали известные примерные сроки ликвидации последствий коммунальной аварии в районе пересечения Ташкентской и Стара-Загоры
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла.
ЖКХ
278
12 января 2019  12:20
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП "Благоустройство" чистили дороги
Работа организована в две смены.
ЖКХ
729
6 января 2019  11:47
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист
Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
Происшествия
920
3 января 2019  13:04
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров.
Экономика региона
1137
3 января 2019  12:51
Подводим итоги 2018 года: культура Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Подводим итоги 2018 года: культура
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Социум
989
2 января 2019  12:45
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве.
Социум
1333
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1709
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1496
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1844
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2210
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2437
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3664
Весь список

Мероприятия
XV Самарская археологическая конференция пройдет в музее Алабина
В тольяттинском театре «Колесо» сыграют спектакль к юбилею АВТОВАЗа
В Новокуйбышевском театре-студии «Грань» состоится премьера спектакля «Манкурт»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные