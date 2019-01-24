Подвели итоги работы управления ЗАГС Самарской области
24 января 2019 17:27
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Основные цели совещания – подведение итогов деятельности управления ЗАГС Самарской области за 2018 год, определение стратегических задач на 2019 год и вектора развития органов ЗАГС на перспективу.
«Сегодня мы живем в эпоху цифровой глобализации, где новые технологии кардинально меняют мир. ЗАГС стал наиболее перспективной службой, использующей в своей деятельности передовые цифровые технологии. Сегодня развитие цифрового вектора – одно из ключевых направлений деятельности органов ЗАГС Российской Федерации», - отметила Екатерина Мельник.
С 1 октября 2018 года органы ЗАГС России приступили к работе в единой федеральной системе. ФГИС ЕГР ЗАГС – это эволюционный шаг в развитии цифровизации органов ЗАГС. Сегодня в новой системе работают 4,5 тысячи органов ЗАГС по всей стране, 6 тысяч
пользователей в режиме онлайн.
Органами ЗАГС Самарской области в Единый реестр уже загружено уже более 34 тысяч записей актов гражданского состояния. Единый государственный реестр ЗАГС должен быть наполнен записями прошлых лет. К 2021 году будут оцифрованы актовые книги за период начиная с 1926 года.
Всего в Самарской области подлежат конвертации 10 672 824 актовых записи. Сотрудниками органов ЗАГС проводится проверка электронного архива записей на соответствие бумажному носителю. Все актовые записи подлежат подписанию усиленной электронной подписью. Это большая дополнительная работа, требующая ответственного и профессионального отношения каждого специалиста службы ЗАГС.
Единый государственный реестр ЗАГС ляжет в основу Единого ресурса о населении страны, который должен быть создан до 2025 года.
С 22 января 2019 года государственные услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния оказываются в соответствии с новым Административным регламентом.
В частности, в Регламенте учтены поправки, внесенные в Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» в декабре 2017 года, согласно которым законом субъекта РФ многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг могут быть наделены полномочиями на государственную регистрацию рождения (за исключением рождения, государственная регистрация которого производится одновременно с государственной регистрацией установления отцовства) и государственную регистрацию смерти. Это станет возможным после интеграции ГИС МФЦ и ФГИС «ЕГР ЗАГС» и принятия соответствующего нормативно правового акта субъекта.
Также в Регламенте учтена возможность подать заявление о регистрации брака за год до планируемой даты государственной регистрации заключения брака.
Помимо этого в Регламенте учтены поправки в Закон об актах гражданского состояния, которыми была исключена необходимость приложения к заявлению о заключении брака в электронной форме, электронных копий документов, оригиналы которых представляются впоследствии при личной явке лиц, вступающих в брак, в орган ЗАГС для государственной регистрации брака (в частности, документа, удостоверяющего личность, документа, подтверждающего расторжение предыдущего брака, если лицо состояло в браке ранее).
С 4 января 2019 года вступили в силу Правила предоставления сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния, содержащихся в Едином государственном реестре ЗАГС. Предусмотрена возможность для граждан получить такие сведения в отношении себя и своих несовершеннолетних детей. Запрос на их предоставление будет формироваться в виде электронного документа с использованием личного кабинета на Едином портале госуслуг и должен быть подписан электронной подписью заявителя. Сведения будут предоставляться в виде выписок из ЕГР ЗАГС о составлении записи акта гражданского состояния, внесении в нее изменений и (или) исправлений, ее восстановлении или об аннулировании.
По итогам работы за 2018 год органами ЗАГС Самарской области о рождении – 33 443; о смерти –43 228 акта; о заключении брака – 20 598; о расторжении брака – 14 100 актов; об установлении отцовства – 4 381 акт; об усыновлении (удочерении) – 271 акт; о перемене имени – 1 656 актов.
По количеству зарегистрированных актов о рождении Самарская область занимает 3 место в ПФО (после Республик Башкортостан и Татарстан).
Анализ актов о рождении показывает, что в 443 семьях жителей региона родились близнецы. Зарегистрировано рождение 435 двоен (в городских округах Самара – 209, Тольятти – 88, в других городских округах – 63, в муниципальных районах – 75) и 8 троен (в городском округе Тольятти – 5, в городских округах Самара, Новокуйбышевск, Октябрьск – по 1).
Мониторинг имен новорожденных показал – самыми популярными в 2018 году именами стали:
для мальчиков: Артём, Александр, Дмитрий, Михаил, Максим;
для девочек: Виктория, София, Мария, Анастасия, Анна.
Редкие имена детям родители выбирали из забытых имен: Кузьма, Лукьян, Фома, Климентий, Потап, Тарас, Нестор, Святогор, Назарий, Фрол, Ермак: Мирра, Любава, Лукерья, Иваетта, Владимира, Клавдия, Лерика, Мадлена, Лингелина.
Встречаются и необычные имена: Благород, Джонатан, Сантьяго, Тея, Милада, Шарлотта, Жизель, Венеция.
Из общего числа зарегистрированных актов о рождении в отношении первых детей в семье составлено 12 954 акта о рождении (38,9 %), в отношении вторых – 13 852 акта (41,6 %), третьих – 4 738 актов (14,2 %), четвертых – 1 188 актов (3,5 %), пятых и последующих – 290 актов (1,8 %).
Государственная регистрация заключения брака.
В регионе зарегистрировано 1 181 брак с иностранными гражданами – представителями 34 государств. Это – 5,7 % от общего количества. Из них: с гражданами стран Содружества Независимых Государств зарегистрировано 1 044 акта.
Представленные управлением ЗАГС Самарской области показатели по государственной регистрации актов гражданского состояния отражают показатели деятельности органов ЗАГС Самарской области и не являются данными официального статистического учета населения, передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
Социум
24 января 2019 18:43
В случае, если возникла необходимость, и вы сели за руль, будьте предельно внимательны и осторожны, помните о мерах безопасности и необходимости соблюдения ПДД. Социум
74
24 января 2019 17:57
В своей работе эти отважные люди постоянно сталкиваются с опасными ситуациями и точно знают, какую колоссальную помощь способна оказать человеку кровь донора. Социум
84
24 января 2019 17:35
Глава региона дал поручения обеспечить меры поддержки жителей домов, попавших в зону отключения. Социум
93
Здравоохранение
24 января 2019 18:19
На сегодняшний день в отделение госпитализировано 10 человек - 7 взрослых и трое детей. Здравоохранение
86
24 января 2019 11:32
Экстренная медицинская помощь оказывается в обычном режиме. Здравоохранение
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