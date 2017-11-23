Подведены итоги второго конкурса Президентских грантов
23 ноября 2017 11:32
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22 ноября подведены итоги второго конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. В число победителей вошли 2243 некоммерческие организации из всех регионов России.
Общая сумма грантов, выделяемых по итогам первого конкурса, составляет 4 млрд 404 млн рублей.
От Самарской области поддержано 42 проекта на общую сумму более 64 млн рублей.
Среди победителей:
Самарская региональная молодежная общественная организация «Инклюзивный клуб добровольцев» с проектом «Жизнь - в движении!»;
Самарская региональная общественная организация по содействию защите прав человека «Достойная помощь» с проектом «Гражданский навигатор «Мои права – мои возможности»;
Самарская региональная общественная организация «Историко-эко-культурная ассоциация «Поволжье» с проектом «Электронная библиотека НКО»;
Самарская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов с проектом «Никто не забыт – ничто не забыто».
Наибольшую сумму финансирования получил проект городского благотворительного фонда «Фонд Тольятти» – «Центр компетенций НКО: регион 63» – 6 857 480 рублей.
Всего по итогам двух конкурсов 2017 года самарские НКО выиграли 63 гранта на общую сумму более 112 миллионов рублей.
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