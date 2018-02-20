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Новости /  Общество /  Социум  

Подведены итоги профессионального конкурса «Лучший специалист местного самоуправления в Самарской области»

20 февраля 2018 19:18
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Победителем ежегодного профессионального конкурса «Лучший специалист местного самоуправления в Самарской области» 2017 года признана Гусева Елена Александровна, начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и обслуживанию населения городского округа
16 февраля 2018 года состоялось итоговое заседание комиссии по проведению ежегодного профессионального конкурса «Лучший специалист местного самоуправления в Самарской области».

Комиссия под председательством исполняющего обязанности руководителя администрации губернатора Самарской области Дмитрия Холина определила победителя и призеров конкурса «Лучший специалист местного самоуправления в Самарской области» 2017 года.

Победителем ежегодного профессионального конкурса «Лучший специалист местного самоуправления в Самарской области» 2017 года признана:

Гусева Елена Александровна, начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и обслуживанию населения городского округа Отрадный управления жилищно-коммунального хозяйства и обслуживания населения городского округа Отрадный Самарской области, тема представленной конкурсной работы – «Привлечение населения к выполнению мероприятий по повышению качества и комфорта городской среды в рамках реализации проекта «Комфортная городская среда» на территории городского округа Отрадный», заняла почетное I место с присвоением звания «Лучший специалист местного самоуправления в Самарской области».

Призерами ежегодного профессионального конкурса «Лучший специалист местного самоуправления в Самарской области» 2017 года признаны:

Жулина Екатерина Сергеевна, директор муниципального автономного учреждения «Дом молодежных организаций муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, тема представленной конкурсной работы – «Развитие и укрепление молодежной политики на территории м.р. Челно-Вершинский», заняла почетное II место;

Исаева Евгения Владимировна, заместитель главы сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области, тема представленной конкурсной работы – «Профориентация старшеклассников сельских школ с учетом потребностей агропромышленного комплекса (на примере муниципального района Кинельский)», заняла почетное II место;

Маджар Наталья Борисовна, главный специалист управления семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Сызрань Самарской области, тема представленной конкурсной работы – «Организация посинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории городского округа Сызрань Самарской области», заняла почетное II место;

Богатырева Виктория Владимировна, главный специалист Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, тема представленной конкурсной работы – «Я делаю важное дело», или о стимулировании активности депутатов представительных органов местного самоуправления», заняла почетное III место;

Ляпина Галина Петровна, главный специалист Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области, тема представленной конкурсной работы – «Исполнение переданных отдельных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды на территории муниципального района Шенталинский», заняла почетное III место.

Комиссией было принято решениерекомендовать руководителям органов местного самоуправления в Самарской области премировать участников второго этапа конкурса «Лучший специалист местного самоуправления в Самарской области», сообщает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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