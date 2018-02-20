Подведены итоги профессионального конкурса «Лучший гражданский служащий Самарской области»
20 февраля 2018 16:32
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Победителем ежегодного профессионального конкурса «Лучший гражданский служащий Самарской области» 2017 года признана Матееску Лариса Гавриловна, руководитель Главного управления организационной деятельности и лицензирования министерства здравоохранения Самарской области, тема представленной конкурсной работы – «Независимая оценка как канал обратной связи с потребителями медицинских услуг», заняла почетное I место с присвоением звания «Лучший гражданский служащий Самарской области».
Призерами ежегодного профессионального конкурса «Лучший гражданский служащий Самарской области» 2017 года признаны:
Николаева Наталья Юрьевна, консультант управления делопроизводства и документооборота секретариата Правительства Самарской области, тема представленной конкурсной работы – «Практические аспекты организации архива секретариата Правительства Самарской области», заняла почетное II место;
Хованов Александр Александрович, главный консультант управления координации жилищного надзора и муниципального контроля государственной жилищной инспекции Самарской области, тема представленной конкурсной работы – «Развитие корпоративной культуры государственной службы», занял почетное III место.
Комиссией было принято решениерекомендовать руководителям органов государственной власти Самарской области премировать участников второго этапа конкурса «Лучший гражданский служащий Самарской области», сообщает пресс-служба облправительства.
Фото: beauty-things.com
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