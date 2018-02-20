Подведены итоги профессионального конкурса «Лучший гражданский служащий Самарской области»

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Победителем ежегодного профессионального конкурса «Лучший гражданский служащий Самарской области» 2017 года признанаа, руководитель Главного управления организационной деятельности и лицензирования министерства здравоохранения Самарской области, тема представленной конкурсной работы – «Независимая оценка как канал обратной связи с потребителями медицинских услуг», заняла почетное I место с присвоением звания «Лучший гражданский служащий Самарской области».Призерами ежегодного профессионального конкурса «Лучший гражданский служащий Самарской области» 2017 года признаны:консультант управления делопроизводства и документооборота секретариата Правительства Самарской области, тема представленной конкурсной работы – «Практические аспекты организации архива секретариата Правительства Самарской области», заняла почетное II место;ч, главный консультант управления координации жилищного надзора и муниципального контроля государственной жилищной инспекции Самарской области, тема представленной конкурсной работы – «Развитие корпоративной культуры государственной службы», занял почетное III место.Комиссией было принято решениерекомендовать руководителям органов государственной власти Самарской области премировать участников второго этапа конкурса «Лучший гражданский служащий Самарской области», сообщает пресс-служба облправительства.Фото: beauty-things.com