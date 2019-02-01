Подведены итоги конкурса общественных проектов «СОдействие»
1 февраля 2019 17:04
69
- водоснабжение;
- дороги;
- пожарная безопасность;
- памятники истории и культуры;
- освещение;
- фонтаны;
- малые архитектурные формы;
- озеленение;
- охрана окружающей среды;
- сбор коммунальных отходов;
- спортивные объекты;
- парки и скверы;
- санатории-профилактории;
- детские площадки;
- спортивные площадки;
- площадки для выгула собак;
- народные промыслы;
- экскурсионное обслуживание;
- фестивали;
- содержание мест захоронения.
К 1 ноября 2018 года в конкурсную комиссию поступило 230 заявок от всех городских округов и поселений всех муниципальных районов Самарской области. Всего на реализацию проектов в 2019 году планируется направить 207 млн рублей из средств областного бюджета.
Стоимость каждого общественного проекта складывается из добровольных пожертвований граждан и организаций (не менее 7% от стоимости реализации проекта), бюджета муниципального образования (не менее 1% от стоимости реализации проекта) и средств областного бюджета. При этом финансирование общественного проекта из областного бюджета может доходить до 92%.
В результате конкурсного отбора из 230 проектов допущены к реализации 126 социально-значимых инициатив населения. Конкурсная комиссия, состоящая из представителей органов власти и членов Общественной палаты Самарской области, 30 января 2019 года определила лучшие инициативы, среди которых:
– 6 проектов по дорожной деятельности;
– 7 проектов, направленных на обеспечение условий для развития физической культуры и спорта;
– 4 проекта по организации водоснабжения населения;
– 5 проектов, направленных на организацию досуга населения и проведение культурно-массовых мероприятий;
– 13 проектов, направленных на освещение улиц, размещение (восстановление) фонтанов, декоративных водоемов и (или) объектов монументального искусства на территориях общего пользования, воспроизводство городских лесов, озеленение территории, размещение малых архитектурных форм;
– 45 проектов по размещению площадок для игр детей, отдыха взрослых, занятий физической культурой и спортом, выгула и дрессировки собак;
– 6 проектов направленных на содержание мест захоронения в муниципальных образованиях Самарской области;
– 37 проектов по созданию и благоустройству мест массового отдыха;
– 1 проект по сохранению объектов культурного наследия;
– 1 проект по развитию народных художественных промыслов;
– 1 проект, направленный на осуществление деятельности по сбору твердых коммунальных отходов.
На реализацию 126 общественных проектов будет предоставлено софинансирование из областного бюджета порядка 142,378 млн рублей.
Напомним, заявки на конкурс принимаются дважды в год: до 1 марта и до 1 ноября; конкурсный отбор общественных проектов проводится до 15 апреля и 15 декабря соответственно.
1 марта 2019 года – последний день приема заявок на участие в конкурсе общественных проектов для реализации в 2019 году, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
1 февраля 2019 17:20
Артист умер на следующий день после своего 81-летия, причины смерти неизвестны. Социум
70
1 февраля 2019 17:04
Он направлен на вовлечение жителей городов и районов в развитие своих территорий Социум
64
1 февраля 2019 16:31
В 2019 году на поддержку некоммерческих неправительственных организаций из федерального бюджета выделяется 8 млрд. руб. Социум
75
Здравоохранение
1 февраля 2019 15:38
Лишь четверо из них были привиты от гриппа, и потому заболевание протекает у них в более легкой форме, чем у остальных. Здравоохранение
88
1 февраля 2019 12:41
Советы врачей о том, чего делать не стоит. Здравоохранение
181
30 января 2019 17:35
Внедряется форма выездной работы врача-гериатра с посещением пациентов на дому. Здравоохранение
357
Новости медицины
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
326
4 января 2019 17:11
При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
259
24 декабря 2018 18:10Полезен или вреден препарат Левитра
Читая подробные инструкции и аннотации, мужчины сомневаются, полезен или вреден препарат Левитра, не знают, как правильно его принимать для достижения... Новости медицины
670
Туризм
1 февраля 2019 09:09
В 2018 году нашу область посетили более 800 тысяч туристов. Туризм
149
30 января 2019 09:41
Россия заняла лишь 108-ю строчку. Туризм
1147
21 января 2019 18:12Где отдохнуть на море в 2019 году
Если впереди - долгожданный отпуск, то конечно, вы раздумываете над тем, где будет интересно и полезно, приятно и комфортно отдохнуть. Отличное решение - отдых... Туризм
223
Образование
1 февраля 2019 13:45
Такие данные показал опрос ОНФ. Образование
147
1 февраля 2019 09:16
В ходе урока ребята будут раскрывать секреты героев-экоспасателей. Образование
139
31 января 2019 11:21
Мастер-классы проходят в рамках первой международной зимней школы "Космическая техника и технологии". Образование
303
Культура
1 февраля 2019 14:56
Конкурсные показы пройдут в театрах Самары, Новокуйбышевска, Сызрани и Тольятти. Культура
114
31 января 2019 14:41
За 25-летнюю историю «Золотой Маски» балетный спектакль Самары попал в список ее номинантов впервые. Культура
266
30 января 2019 13:01
Он состоятся 10 февраля. Культура
404
Мода
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
185
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
653
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
767
Видео
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
163
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
481
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
627
24 января 2019 09:24
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла. ЖКХ
554
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
921
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
1152
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1915
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1691
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1970
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2338
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2531
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3792
Мероприятия