Подведены итоги конкурса общественных проектов «СОдействие»

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Проект «СОдействие», запущенный в рамках Государственной региональной программы «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области», реализуется в нашем регионе третий год и рассчитан до 2025 года. Он направлен на вовлечение жителей городов и районов в развитие своих территорий, которые сами решают, что именно необходимо скорректировать или исправить в первую очередь, а также поддержку социально-значимых инициатив граждан из средств областного бюджета. Направления реализации инициатив предусматривают решение наиболее значимых вопросов местного значения:- водоснабжение;- дороги;- пожарная безопасность;- памятники истории и культуры;- освещение;- фонтаны;- малые архитектурные формы;- озеленение;- охрана окружающей среды;- сбор коммунальных отходов;- спортивные объекты;- парки и скверы;- санатории-профилактории;- детские площадки;- спортивные площадки;- площадки для выгула собак;- народные промыслы;- экскурсионное обслуживание;- фестивали;- содержание мест захоронения.К 1 ноября 2018 года в конкурсную комиссию поступило 230 заявок от всех городских округов и поселений всех муниципальных районов Самарской области. Всего на реализацию проектов в 2019 году планируется направить 207 млн рублей из средств областного бюджета.Стоимость каждого общественного проекта складывается из добровольных пожертвований граждан и организаций (не менее 7% от стоимости реализации проекта), бюджета муниципального образования (не менее 1% от стоимости реализации проекта) и средств областного бюджета. При этом финансирование общественного проекта из областного бюджета может доходить до 92%.В результате конкурсного отбора из 230 проектов допущены к реализации 126 социально-значимых инициатив населения. Конкурсная комиссия, состоящая из представителей органов власти и членов Общественной палаты Самарской области, 30 января 2019 года определила лучшие инициативы, среди которых:– 6 проектов по дорожной деятельности;– 7 проектов, направленных на обеспечение условий для развития физической культуры и спорта;– 4 проекта по организации водоснабжения населения;– 5 проектов, направленных на организацию досуга населения и проведение культурно-массовых мероприятий;– 13 проектов, направленных на освещение улиц, размещение (восстановление) фонтанов, декоративных водоемов и (или) объектов монументального искусства на территориях общего пользования, воспроизводство городских лесов, озеленение территории, размещение малых архитектурных форм;– 45 проектов по размещению площадок для игр детей, отдыха взрослых, занятий физической культурой и спортом, выгула и дрессировки собак;– 6 проектов направленных на содержание мест захоронения в муниципальных образованиях Самарской области;– 37 проектов по созданию и благоустройству мест массового отдыха;– 1 проект по сохранению объектов культурного наследия;– 1 проект по развитию народных художественных промыслов;– 1 проект, направленный на осуществление деятельности по сбору твердых коммунальных отходов.На реализацию 126 общественных проектов будет предоставлено софинансирование из областного бюджета порядка 142,378 млн рублей.Напомним, заявки на конкурс принимаются дважды в год: до 1 марта и до 1 ноября; конкурсный отбор общественных проектов проводится до 15 апреля и 15 декабря соответственно.1 марта 2019 года – последний день приема заявок на участие в конкурсе общественных проектов для реализации в 2019 году, передает пресс-служба облправительства.