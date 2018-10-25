Подведены итоги конкурса на лучший МФЦ Самарской области

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Победителем в первой номинации стал МФЦ г.о. Сызрань, представивший вниманию жюри проект с условным названием «Госуслуги без чиновников». Смысл проекта заключается в том, что МФЦ взял на себя полномочия по предоставлению муниципальной услуги по приватизации муниципальных жилых помещений. В результате реализации проекта сроки предоставления услуги сократились в 2 раза, с двух месяцев до одного. Лауреатами в данной номинации стали МФЦ г.о. Тольятти и МФЦ м.р. Шенталинский.Победителем второй номинации стал универсальный специалист МФЦ м.р. Волжский. Лауреатами – специалисты МФЦ г.о. Тольятти и г.о. Самара.По словам руководителя управления государственного строительства Администрации Губернатора Самарской областипроведение конкурса среди многофункциональных центров и универсальных специалистов позволяет решать сразу несколько задач. Он стимулирует сотрудников к повышению своего профессионального уровня и тем самым способствует совершенствованию всей системы предоставления услуг в целом. «Данный конкурс позволяет нам увидеть работу центров «Мои документы», что называется, изнутри, с точки зрения специалистов приема и выдачи документов, которые ежедневно общаются с заявителями. Зачастую именно от них поступают предложения по оптимизации работы учреждения. Такой обмен информацией помогает нам сделать работу МФЦ более слаженной, эффективной и комфортной для жителей Самарской области», — подчеркнул Николай Кабытов.По мнению директора ГКУ СО «УМФЦ», за годы проведения конкурс стал эффективной площадкой обмена опытом и наработанными практиками. «В этом году конкурсу «Лучший МФЦ Самарской области» исполняется 5 лет. С каждым годом требования этого профессионального состязания повышаются, а критерии отбора ужесточаются. Но могу сказать, что МФЦ нашего региона идут в ногу со временем, не случайно Самарская область занимает лидирующие позиции в рейтинге субъектов РФ по организации деятельности сети МФЦ. И проведенный конкурс показал, что сотрудники многофункциональных центров губернии стремятся соответствовать не только обязательным требованиям к МФЦ, но и использовать передовые технологии и новаторские методики в области обслуживания заявителей», — отметил директор ГКУ СО «УМФЦ» Павел Синёв, передает пресс-служба облправительства.Фото: пресс-служба облправительства