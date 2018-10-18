Подведены итоги финальных мероприятий Всероссийской программы «Ученическое самоуправление»

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На протяжении 5 дней участники соревновались в различных конкурсных испытаниях, демонстрирующих достижения школьных советов, а также лучших качеств лидеров и специалистов, занимающихся развитием ученического самоуправления.Самарские школьники в ходе финала одержали убедительную победу.Абсолютным победителем, получившим звание «Лучший лидер ученического самоуправления» (1 место), стал Ростислав Родионов - ученик школы № 27 города Сызрань. 2 место в этой же номинации заняла Наталья Васильева, учащаяся школы № 14 города Сызрань.В этом году в программе приняли участие более 2500 школ из 50 субъектов Российской Федерации. В финал вышли представители образовательных организаций из 21 региона России: 15 ученических советов, 16 лидеров ученических советов, 12 специалист, передает пресс-служба облправительства.