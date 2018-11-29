Подведены итоги XXVI Международного конкурса молодых музыкантов имени Д.Б. Кабалевского

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Учредителем конкурса является министерство культуры Самарской области. Организатор – ГБУК «Агентство социокультурных технологий». Конкурс проходит при партнерской поддержке Министерства культуры Российской Федерации, общественной организации (творческого союза) «Союз композиторов России», газеты «Музыкальное обозрение». Художественный руководитель – Михаил Щербаков, художественный руководитель и главный дирижер Академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии, народный артист Российской Федерации.С 23 по 28 ноября были проведены конкурсные прослушивания 115 участников.В рамках конкурса прошли мастер-классы с участием членов жюри: И.М. Журиной, П.С. Глубокого, Е.В. Лёхиной (номинация «Академическое сольное пение»), А.Л. Маклыгина, О.И. Ходоско (номинации «Композиция», «Музыковедение»), С.Н. Пропищан (номинация «Скрипка»), А.А. Ардакова, В.Б. Носиной (номинация «Фортепиано»).Заключительный концерт с участием победителей конкурса состоялся 28 ноября в Самарской государственной филармонии.Обладателем Гран-при конкурса стала студентка Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова (класс профессора, народного артиста России А.М. Тараканова)(номинация «Фортепиано»).Номинация «Фортепиано»:- Климов Кирилл (ДШИ № 15 г.о. Самара, класс преподавателя Л.М. Сапожниковой),- Другаль Артем (Саратовский областной колледж искусств, класс профессора, народного артиста России А.М. Тараканова),- Кузьмина Анастасия (Российская академия музыки имени Гнесиных, класс профессора, заслуженного деятеля искусств России В.Б. Носиной),- Хаусон Джозеф (Великобритания, Королевский Музыкальный Колледж, г. Лондон, класс преподавателя Денни Драйвер).Номинация «Скрипка»:- Нуреев Ильназ (УДО ДШИ г. Похвистнево Самарской области, класс преподавателя Т.П. Карповой, концертмейстер – М.Г. Ильметова),- Нургаянов Азат (Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова, класс профессора, народной артистки России И.В. Бочковой, доцента А.С. Мишариной, концертмейстер – О.А. Пятницкая).Номинация «Академическое сольное пение»:- Кадырова Элина (Республика Башкортостан, Октябрьский музыкальный колледж, класс преподавателя А.М. Саитовой, концертмейстер – Н.Г. Исмеханова),- Загородняя Анна (Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, класс профессора, народного артиста России П.С. Глубокого),- Фазлиева Аиза (Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей, класс профессора, заслуженной артистки России А.В. Басовой, концертмейстер – С.С. Жеманова).Номинация «Композиция»:- Алексейчук Елена (ДМШ № 1 им. Д.Д. Шостаковича, класс преподавателя А.Л. Виноградовой-Черняевой),- Ефремов Дмитрий (Кировский колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина, класс преподавателя С.Г. Хусаинова),- Тарасова Екатерина (Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова, класс старшего преподавателя Э.Ж. Низамовой).Номинация «Музыковедение»:- Барышников Владислав (Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова, класс заслуженного работника культуры России Е.Т. Панкратовой),- Антипова Виктория (Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, класс профессора Т.В. Карташовой).Номинация «Фортепиано»:- Аблязов Азиз (ССМШ при Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова, класс профессора Ф.И. Хасановой),- Князев Алексей (ДЦМШ г.о. Самара, класс преподавателя Л.А. Илларионовой),- Мелконян Давид (ДШИ № 8 г.о. Самара, класс преподавателя И.В. Стекловой).Номинация «Скрипка»:- Уразова Арина (ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова, класс В.Т. Волковой, концертмейстер – Н.Г. Волкова),- Колокольчикова Елизавета (Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке, класс преподавателя Е.В. Иониной).Номинация «Академическое сольное пение»:- Березина Софья (ДМШ № 9 им. Г.В. Беляева, класс заслуженного работника культуры России Н.А. Афанасьевой, концертмейстер – С.В. Четаева),- Хасая Нико (Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова, класс заслуженного работника культуры России Н.А. Афанасьевой, концертмейстер – Т.Ю. Тумбинская),- Ямалетдинова Динара (Самарский государственный институт культуры, класс профессора, заслуженной артистки России Н.Э. Ильвес, концертмейстер – Н.С. Демина).Номинация «Композиция»:- Трегубова Ольга (ДШИ «Гармония» г.о. Тольятти, класс преподавателя М.А. Жаровой),- Рымарь Сергей (ДЦМШ г.о. Самара, класс заслуженного работника культуры России Е.Т. Панкратовой).Номинация «Музыковедение»:- Гурдан Беллана (МШ № 3 г.о. Тольятти, класс преподавателя Р.Р. Ахмеровой),- Пазилова Диана (Арзамасский музыкальный колледж, класс преподавателей С.Н. Донцовой, А.Ю. Кремляковой),- Рымарь Сергей (ДЦМШ г.о. Самара, класс заслуженного работника культуры России Е.Т. Панкратовой),- Коренек Елизавета (Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова, класс профессора А.Л. Маклыгина).Номинация «Фортепиано»:- Алексейчук Елена (ДМШ № 1 им. Д.Д. Шостаковича г.о. Самара, класс заслуженного работника СО Н.А. Тарасенко),- Камальдинова Анна (ДШИ «Камертон» г.о. Кинель, класс преподавателя Н.В. Черных),- Давыдов Лев (Московский государственный колледж музыкального исполнительства имени Шопена, класс преподавателя С.С. Арцибашева).Номинация «Скрипка»:- Хайкина Ружена (ДЦМШ г.о. Самара, класс преподавателя Л.П. Суслиной, концертмейстер – В.А. Загадкина).Номинация «Академическое сольное пение»:- Буянская Евгения (Орский колледж искусств, класс преподавателя Н.Г. Гусевой, концертмейстер – Е.А. Канчурина),- Абдурахманов Тимур (Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова, класс доцента, заслуженного артиста России В.А. Демидова),- Агров Рустам (Самарский государственный институт культуры, класс профессора, заслуженной артистки России Н.Э. Ильвес, концертмейстер – Н.С. Демина).Номинация «Композиция»:- Гулевских Алексей (ДШИ № 17 г.о. Самара, консультант В.В. Шевердин),- Геворгян Шогер (Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой, класс преподавателя Е.Ю. Потапкиной),- Гинкул Анастасия (ДШИ им. А.И. Островского, класс преподавателя Е.Ю. Потапкиной),- Вишнякова Анна (Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, класс доцента В.В. Орлова).Номинация «Музыковедение»:- Фефилова София (ДЦМШ г.о. Самара, класс заслуженного работника культуры России Е.Т. Панкратовой),- Гунько Полина (Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой, класс преподавателя Ю.В. Тюряковой),- Васина Мария (Самарский государственный институт культуры, класс доцента А.В. Лазанчиной),- Матвеева Валерия (Арзамасский музыкальный колледж, класс преподавателей С.Н. Донцовой, А.Ю. Кремляковой).Номинация «Фортепиано»:- Белослудцева Ольга (ДШИ № 11 г. Саратов, класс преподавателя Л.Н. Додуновой),- Кеваева Дарья (ДШИ № 2 «Гармония» г.о. Чапаевск, класс преподавателя Е.В. Сенякиной),- Ипгефер Андрей (Волгоградский государственный институт искусств и культуры г. Камышин, класс заслуженного работника культуры России Л.А. Лебедевой),- Поничева Диана (Саратовский областной колледж искусств г. Балаково, класс преподавателя Т.С. Бегутовой).Номинация «Скрипка»:- Бакута Александра (Лицей искусств г.о. Тольятти, класс преподавателя О.В. Сетяевой, концертмейстер – О.Б. Панина),- Горбатюк Полина (Лицей искусств г.о. Тольятти, класс преподавателя О.В. Сетяевой, концертмейстер – О.Б. Панина).Номинация «Академическое сольное пение»:- Бурова Нина (Самарская область, Алексеевская ДМШ, класс преподавателя И.Л. Вечкановой, концертмейстер – Н.А. Сысоева),- Герасимов Ян (Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова, класс преподавателя В.С. Козлова, концертмейстер – О.В. Морозова),- Иванова Мария (Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова, класс преподавателя Л.В. Кутумовой, концертмейстер – С.В. Рубанистая),- Бурняшева Екатерина (Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова, класс заслуженного работника культуры России Н.А. Афанасьевой, концертмейстер – С.В. Четаева),- Ернзкян София (Самарский государственный институт культуры, класс доцента, заслуженного артиста России П.И. Приходько, концертмейстер – А.Г. Дятлова),- Куклев Владимир (Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей, класс профессора, заслуженной артистки России А.В. Басовой, концертмейстер – С.С.Жеманова),- Смирнова Диана (Самарский государственный институт культуры, класс доцента И.М. Сигал, концертмейстер – И.А. Николаева),- Рамазанова Полина (Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова, класс преподавателя Ю.В. Максимовой, концертмейстер – Э.Я. Корнишина),- Юров Иван (Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова, класс доцента О.Р. Ковтуненко, концертмейстер – Н.Н. Москвитина).Номинация «Композиция»:- Юмаева Альбина (ДШИ им. А.И. Островского, класс преподавателя Е.Ю. Потапкиной).Номинация «Музыковедение»:- Данилин Михаил (ДШИ № 2 «Гармония» г.о. Чапаевск, класс преподавателя О.В. Шаталиной),- Дмитриев Никита (ДЦМШ г.о. Самара, класс заслуженного работника культуры России Е.Т. Панкратовой),- Турдиев Артур (ДШИ № 2 г.о. Октябрьск, класс преподавателя Е.А. Ериной),- Кашина Кристина (Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова, класс профессора А.Л. Маклыгина),- Пашкин Олег (Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова, класс профессора А.Л. Маклыгина).Номинация «Фортепиано»:- Мелентович Никита (ДЦМШ г.о. Самара, класс заслуженного работника культуры России М.И. Богдановой),- Радугина Александра (Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова, класс преподавателя Е.Н. Макеенко),- Попова Тамара (Республика Молдова, г. Кишинев, Академия Музыки, Театра и Изобразительных искусств, класс преподавателя Е.Н. Макеенко).Номинация «Скрипка»:- Первушина Полина (Санкт-Петербургское музыкальное училище имени Н.А. Римского-Корсакова, класс преподавателя И.М. Лурье, концертмейстер – Ю.Д, Маллале),- Та Наснбилиг (Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова, класс доцента Л.Н. Зиадуллиной-Галямовой).награжден Эгнатосян Эдгар (ШИ им. Г.В. Свиридова г.о. Тольятти, класс преподавателя С.Н. Черенковой) - номинация «Фортепиано».Номинация «Фортепиано»:- Кальницкая Маргарита (ДШИ «Форте» г.о. Тольятти, класс преподавателя Е.Ю. Мухиной),- Коновальцев Иван (ЦМШ при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, класс преподавателя В.И. Ермакова),- Радугина Александра (Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова, класс преподавателя Е.Н. Макеенко),- Садовина Марина (Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова, класс профессора Ф.И. Хасановой),- Гришанова Алена (Московский государственный институт культуры, класс преподавателя Н.В. Кожина),- Просяник Анастасия (Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова, класс доцента Г.А. Айнатулловой).Номинация «Скрипка»:- Бутенко Вера (ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова, класс В.Т. Волковой, концертмейстер – Н.Г. Волкова),- Новикова Валерия (ДМШ № 3 им. М.И. Глинки, класс заслуженного артиста России А.В. Иванова, концертмейстер – М.Д. Чегодаева),- Сайфуллина Ляйсан Наилевна (ДШИ № 2 г. Октябрьский, Республика Башкортостан, класс преподавателя Г.С. Булатовой, концертмейстер – С.В. Павлова), передает пресс-служба облправительства.