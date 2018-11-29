Подведены итоги XXVI Международного конкурса молодых музыкантов имени Д.Б. Кабалевского
29 ноября 2018 16:47
96
Учредителем конкурса является министерство культуры Самарской области. Организатор – ГБУК «Агентство социокультурных технологий». Конкурс проходит при партнерской поддержке Министерства культуры Российской Федерации, общественной организации (творческого союза) «Союз композиторов России», газеты «Музыкальное обозрение». Художественный руководитель – Михаил Щербаков, художественный руководитель и главный дирижер Академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии, народный артист Российской Федерации.
С 23 по 28 ноября были проведены конкурсные прослушивания 115 участников.
В рамках конкурса прошли мастер-классы с участием членов жюри: И.М. Журиной, П.С. Глубокого, Е.В. Лёхиной (номинация «Академическое сольное пение»), А.Л. Маклыгина, О.И. Ходоско (номинации «Композиция», «Музыковедение»), С.Н. Пропищан (номинация «Скрипка»), А.А. Ардакова, В.Б. Носиной (номинация «Фортепиано»).
Заключительный концерт с участием победителей конкурса состоялся 28 ноября в Самарской государственной филармонии.
Обладателем Гран-при конкурса стала студентка Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова (класс профессора, народного артиста России А.М. Тараканова) Абрамова Арина (номинация «Фортепиано»).
Обладатели первой премии:
Номинация «Фортепиано»:
- Климов Кирилл (ДШИ № 15 г.о. Самара, класс преподавателя Л.М. Сапожниковой),
- Другаль Артем (Саратовский областной колледж искусств, класс профессора, народного артиста России А.М. Тараканова),
- Кузьмина Анастасия (Российская академия музыки имени Гнесиных, класс профессора, заслуженного деятеля искусств России В.Б. Носиной),
- Хаусон Джозеф (Великобритания, Королевский Музыкальный Колледж, г. Лондон, класс преподавателя Денни Драйвер).
Номинация «Скрипка»:
- Нуреев Ильназ (УДО ДШИ г. Похвистнево Самарской области, класс преподавателя Т.П. Карповой, концертмейстер – М.Г. Ильметова),
- Нургаянов Азат (Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова, класс профессора, народной артистки России И.В. Бочковой, доцента А.С. Мишариной, концертмейстер – О.А. Пятницкая).
Номинация «Академическое сольное пение»:
- Кадырова Элина (Республика Башкортостан, Октябрьский музыкальный колледж, класс преподавателя А.М. Саитовой, концертмейстер – Н.Г. Исмеханова),
- Загородняя Анна (Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, класс профессора, народного артиста России П.С. Глубокого),
- Фазлиева Аиза (Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей, класс профессора, заслуженной артистки России А.В. Басовой, концертмейстер – С.С. Жеманова).
Номинация «Композиция»:
- Алексейчук Елена (ДМШ № 1 им. Д.Д. Шостаковича, класс преподавателя А.Л. Виноградовой-Черняевой),
- Ефремов Дмитрий (Кировский колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина, класс преподавателя С.Г. Хусаинова),
- Тарасова Екатерина (Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова, класс старшего преподавателя Э.Ж. Низамовой).
Номинация «Музыковедение»:
- Барышников Владислав (Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова, класс заслуженного работника культуры России Е.Т. Панкратовой),
- Антипова Виктория (Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, класс профессора Т.В. Карташовой).
Призерами конкурса (II место) стали:
Номинация «Фортепиано»:
- Аблязов Азиз (ССМШ при Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова, класс профессора Ф.И. Хасановой),
- Князев Алексей (ДЦМШ г.о. Самара, класс преподавателя Л.А. Илларионовой),
- Мелконян Давид (ДШИ № 8 г.о. Самара, класс преподавателя И.В. Стекловой).
Номинация «Скрипка»:
- Уразова Арина (ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова, класс В.Т. Волковой, концертмейстер – Н.Г. Волкова),
- Колокольчикова Елизавета (Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке, класс преподавателя Е.В. Иониной).
Номинация «Академическое сольное пение»:
- Березина Софья (ДМШ № 9 им. Г.В. Беляева, класс заслуженного работника культуры России Н.А. Афанасьевой, концертмейстер – С.В. Четаева),
- Хасая Нико (Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова, класс заслуженного работника культуры России Н.А. Афанасьевой, концертмейстер – Т.Ю. Тумбинская),
- Ямалетдинова Динара (Самарский государственный институт культуры, класс профессора, заслуженной артистки России Н.Э. Ильвес, концертмейстер – Н.С. Демина).
Номинация «Композиция»:
- Трегубова Ольга (ДШИ «Гармония» г.о. Тольятти, класс преподавателя М.А. Жаровой),
- Рымарь Сергей (ДЦМШ г.о. Самара, класс заслуженного работника культуры России Е.Т. Панкратовой).
Номинация «Музыковедение»:
- Гурдан Беллана (МШ № 3 г.о. Тольятти, класс преподавателя Р.Р. Ахмеровой),
- Пазилова Диана (Арзамасский музыкальный колледж, класс преподавателей С.Н. Донцовой, А.Ю. Кремляковой),
- Рымарь Сергей (ДЦМШ г.о. Самара, класс заслуженного работника культуры России Е.Т. Панкратовой),
- Коренек Елизавета (Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова, класс профессора А.Л. Маклыгина).
Призерами конкурса (III место) стали:
Номинация «Фортепиано»:
- Алексейчук Елена (ДМШ № 1 им. Д.Д. Шостаковича г.о. Самара, класс заслуженного работника СО Н.А. Тарасенко),
- Камальдинова Анна (ДШИ «Камертон» г.о. Кинель, класс преподавателя Н.В. Черных),
- Давыдов Лев (Московский государственный колледж музыкального исполнительства имени Шопена, класс преподавателя С.С. Арцибашева).
Номинация «Скрипка»:
- Хайкина Ружена (ДЦМШ г.о. Самара, класс преподавателя Л.П. Суслиной, концертмейстер – В.А. Загадкина).
Номинация «Академическое сольное пение»:
- Буянская Евгения (Орский колледж искусств, класс преподавателя Н.Г. Гусевой, концертмейстер – Е.А. Канчурина),
- Абдурахманов Тимур (Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова, класс доцента, заслуженного артиста России В.А. Демидова),
- Агров Рустам (Самарский государственный институт культуры, класс профессора, заслуженной артистки России Н.Э. Ильвес, концертмейстер – Н.С. Демина).
Номинация «Композиция»:
- Гулевских Алексей (ДШИ № 17 г.о. Самара, консультант В.В. Шевердин),
- Геворгян Шогер (Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой, класс преподавателя Е.Ю. Потапкиной),
- Гинкул Анастасия (ДШИ им. А.И. Островского, класс преподавателя Е.Ю. Потапкиной),
- Вишнякова Анна (Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, класс доцента В.В. Орлова).
Номинация «Музыковедение»:
- Фефилова София (ДЦМШ г.о. Самара, класс заслуженного работника культуры России Е.Т. Панкратовой),
- Гунько Полина (Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой, класс преподавателя Ю.В. Тюряковой),
- Васина Мария (Самарский государственный институт культуры, класс доцента А.В. Лазанчиной),
- Матвеева Валерия (Арзамасский музыкальный колледж, класс преподавателей С.Н. Донцовой, А.Ю. Кремляковой).
Звание дипломантов получили:
Номинация «Фортепиано»:
- Белослудцева Ольга (ДШИ № 11 г. Саратов, класс преподавателя Л.Н. Додуновой),
- Кеваева Дарья (ДШИ № 2 «Гармония» г.о. Чапаевск, класс преподавателя Е.В. Сенякиной),
- Ипгефер Андрей (Волгоградский государственный институт искусств и культуры г. Камышин, класс заслуженного работника культуры России Л.А. Лебедевой),
- Поничева Диана (Саратовский областной колледж искусств г. Балаково, класс преподавателя Т.С. Бегутовой).
Номинация «Скрипка»:
- Бакута Александра (Лицей искусств г.о. Тольятти, класс преподавателя О.В. Сетяевой, концертмейстер – О.Б. Панина),
- Горбатюк Полина (Лицей искусств г.о. Тольятти, класс преподавателя О.В. Сетяевой, концертмейстер – О.Б. Панина).
Номинация «Академическое сольное пение»:
- Бурова Нина (Самарская область, Алексеевская ДМШ, класс преподавателя И.Л. Вечкановой, концертмейстер – Н.А. Сысоева),
- Герасимов Ян (Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова, класс преподавателя В.С. Козлова, концертмейстер – О.В. Морозова),
- Иванова Мария (Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова, класс преподавателя Л.В. Кутумовой, концертмейстер – С.В. Рубанистая),
- Бурняшева Екатерина (Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова, класс заслуженного работника культуры России Н.А. Афанасьевой, концертмейстер – С.В. Четаева),
- Ернзкян София (Самарский государственный институт культуры, класс доцента, заслуженного артиста России П.И. Приходько, концертмейстер – А.Г. Дятлова),
- Куклев Владимир (Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей, класс профессора, заслуженной артистки России А.В. Басовой, концертмейстер – С.С.
Жеманова),
- Смирнова Диана (Самарский государственный институт культуры, класс доцента И.М. Сигал, концертмейстер – И.А. Николаева),
- Рамазанова Полина (Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова, класс преподавателя Ю.В. Максимовой, концертмейстер – Э.Я. Корнишина),
- Юров Иван (Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова, класс доцента О.Р. Ковтуненко, концертмейстер – Н.Н. Москвитина).
Номинация «Композиция»:
- Юмаева Альбина (ДШИ им. А.И. Островского, класс преподавателя Е.Ю. Потапкиной).
Номинация «Музыковедение»:
- Данилин Михаил (ДШИ № 2 «Гармония» г.о. Чапаевск, класс преподавателя О.В. Шаталиной),
- Дмитриев Никита (ДЦМШ г.о. Самара, класс заслуженного работника культуры России Е.Т. Панкратовой),
- Турдиев Артур (ДШИ № 2 г.о. Октябрьск, класс преподавателя Е.А. Ериной),
- Кашина Кристина (Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова, класс профессора А.Л. Маклыгина),
- Пашкин Олег (Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова, класс профессора А.Л. Маклыгина).
Дипломами награждены:
Номинация «Фортепиано»:
- Мелентович Никита (ДЦМШ г.о. Самара, класс заслуженного работника культуры России М.И. Богдановой),
- Радугина Александра (Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова, класс преподавателя Е.Н. Макеенко),
- Попова Тамара (Республика Молдова, г. Кишинев, Академия Музыки, Театра и Изобразительных искусств, класс преподавателя Е.Н. Макеенко).
Номинация «Скрипка»:
- Первушина Полина (Санкт-Петербургское музыкальное училище имени Н.А. Римского-Корсакова, класс преподавателя И.М. Лурье, концертмейстер – Ю.Д, Маллале),
- Та Наснбилиг (Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова, класс доцента Л.Н. Зиадуллиной-Галямовой).
Дипломом «Наши надежды» награжден Эгнатосян Эдгар (ШИ им. Г.В. Свиридова г.о. Тольятти, класс преподавателя С.Н. Черенковой) - номинация «Фортепиано».
Грамотой награждены:
Номинация «Фортепиано»:
- Кальницкая Маргарита (ДШИ «Форте» г.о. Тольятти, класс преподавателя Е.Ю. Мухиной),
- Коновальцев Иван (ЦМШ при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, класс преподавателя В.И. Ермакова),
- Радугина Александра (Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова, класс преподавателя Е.Н. Макеенко),
- Садовина Марина (Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова, класс профессора Ф.И. Хасановой),
- Гришанова Алена (Московский государственный институт культуры, класс преподавателя Н.В. Кожина),
- Просяник Анастасия (Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова, класс доцента Г.А. Айнатулловой).
Номинация «Скрипка»:
- Бутенко Вера (ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова, класс В.Т. Волковой, концертмейстер – Н.Г. Волкова),
- Новикова Валерия (ДМШ № 3 им. М.И. Глинки, класс заслуженного артиста России А.В. Иванова, концертмейстер – М.Д. Чегодаева),
- Сайфуллина Ляйсан Наилевна (ДШИ № 2 г. Октябрьский, Республика Башкортостан, класс преподавателя Г.С. Булатовой, концертмейстер – С.В. Павлова), передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
29 ноября 2018 17:14
До 2024 года в Самарской области планируется отремонтировать 1935 км автомобильных дорог регионального и местного значения, в том числе 795 автодорог... Социум
110
29 ноября 2018 17:09
При оплате через мобильное приложение Сбербанк Онлайн достаточно отсканировать штрих-код, размещенный на транспортной карте. Социум
121
29 ноября 2018 16:47
Обладателем Гран-при конкурса стала студентка Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова (класс профессора, народного артиста России... Социум
94
Здравоохранение
29 ноября 2018 13:58
Мероприятие будет проводиться при участии ведущих специалистов Федеральных государственных учреждений. Здравоохранение
166
29 ноября 2018 13:54
За последние годы в отрасли накопились вопросы, требующие оперативного решения. Здравоохранение
190
29 ноября 2018 12:25
Акция приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИД. Здравоохранение
151
Новости медицины
29 ноября 2018 13:16
ДНК или дезоксирибонуклеиновая кислота присутствует в организме всех живых существ. У человека она определяет все наследственные черты, полученные от... Новости медицины
24
25 ноября 2018 11:25
Сегодня многие люди имеют проблемы со здоровьем. К сожалению, далеко не все болезни легко вылечить. Новости медицины
86
16 ноября 2018 10:00
В четверг, 15 ноября, состоялся выезд «узких» медицинских специалистов ГБУЗ «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» в ГБУЗ... Новости медицины
311
Туризм
29 ноября 2018 12:35
После закрытия направления многие по-прежнему на сайте ищут туры в Египет. Туризм
903
27 ноября 2018 11:41
11% ответили, что всегда и везде в путешествиях делают селфи. Туризм
205
27 ноября 2018 10:37
Стороны ведут постоянный диалог для беспроблемного вступления в силу безвизового соглашения. Туризм
242
Образование
29 ноября 2018 18:54
Не секрет, что многие студентки вузов и техникумов, во время обучения выходят замуж и рожают детей. Конечно, появление новой семьи в стране, это хорошо, и даже... Образование
15
29 ноября 2018 17:37
Задача участников – преодолеть сложнейший технологический барьер мирового уровня, разработав водородные топливные элементы с заданными характеристиками... Образование
110
29 ноября 2018 13:38
Школьники Самары и Тольятти презентуют свои стартапы 1 декабря. Образование
100
Культура
29 ноября 2018 18:51
Практически каждый человек, проживающий в Москве, интересуется в определенной степени новостями своего города. Культура
14
29 ноября 2018 15:32
30 ноября в Тольяттинском театре кукол пройдет праздничное торжество. Культура
124
29 ноября 2018 12:49
Будет зажжен светильник и устроен праздничный концерт для взрослых и детей. Культура
142
Мода
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
318
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
623
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1695
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
578
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
531
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
982
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
1076
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
1012
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
1058
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
897
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
860
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1290
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1671
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1700
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2869
Мероприятия