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Подведены итоги XXVI Международного конкурса молодых музыкантов имени Д.Б. Кабалевского

29 ноября 2018 16:47
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Обладателем Гран-при конкурса стала студентка Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова (класс профессора, народного артиста России А.М. Тараканова) Абрамова Арина (номинация «Фортепиано»).
28 ноября завершился XXVI Международный конкурс молодых музыкантов имени Д.Б. Кабалевского.

Учредителем конкурса является министерство культуры Самарской области. Организатор – ГБУК «Агентство социокультурных технологий». Конкурс проходит при партнерской поддержке Министерства культуры Российской Федерации, общественной организации (творческого союза) «Союз композиторов России», газеты «Музыкальное обозрение». Художественный руководитель – Михаил Щербаков, художественный руководитель и главный дирижер Академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии, народный артист Российской Федерации.

С 23 по 28 ноября были проведены конкурсные прослушивания 115 участников.

В рамках конкурса прошли мастер-классы с участием членов жюри: И.М. Журиной, П.С. Глубокого, Е.В. Лёхиной (номинация «Академическое сольное пение»), А.Л. Маклыгина, О.И. Ходоско (номинации «Композиция», «Музыковедение»), С.Н. Пропищан (номинация «Скрипка»), А.А. Ардакова, В.Б. Носиной (номинация «Фортепиано»).

Заключительный концерт с участием победителей конкурса состоялся 28 ноября в Самарской государственной филармонии.

Обладателем Гран-при конкурса стала студентка Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова (класс профессора, народного артиста России А.М. Тараканова) Абрамова Арина (номинация «Фортепиано»).

Обладатели первой премии:

Номинация «Фортепиано»:

- Климов Кирилл (ДШИ № 15 г.о. Самара, класс преподавателя Л.М. Сапожниковой),
- Другаль Артем (Саратовский областной колледж искусств, класс профессора, народного артиста России А.М. Тараканова),
- Кузьмина Анастасия (Российская академия музыки имени Гнесиных, класс профессора, заслуженного деятеля искусств России В.Б. Носиной),
- Хаусон Джозеф (Великобритания, Королевский Музыкальный Колледж, г. Лондон, класс преподавателя Денни Драйвер).

Номинация «Скрипка»:

- Нуреев Ильназ (УДО ДШИ г. Похвистнево Самарской области, класс преподавателя Т.П. Карповой, концертмейстер – М.Г. Ильметова),
- Нургаянов Азат (Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова, класс профессора, народной артистки России И.В. Бочковой, доцента А.С. Мишариной, концертмейстер – О.А. Пятницкая).

Номинация «Академическое сольное пение»:

- Кадырова Элина (Республика Башкортостан, Октябрьский музыкальный колледж, класс преподавателя А.М. Саитовой, концертмейстер – Н.Г. Исмеханова),
- Загородняя Анна (Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, класс профессора, народного артиста России П.С. Глубокого),
- Фазлиева Аиза (Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей, класс профессора, заслуженной артистки России А.В. Басовой, концертмейстер – С.С. Жеманова).

Номинация «Композиция»:

- Алексейчук Елена (ДМШ № 1 им. Д.Д. Шостаковича, класс преподавателя А.Л. Виноградовой-Черняевой),
- Ефремов Дмитрий (Кировский колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина, класс преподавателя С.Г. Хусаинова),
- Тарасова Екатерина (Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова, класс старшего преподавателя Э.Ж. Низамовой).

Номинация «Музыковедение»:

- Барышников Владислав (Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова, класс заслуженного работника культуры России Е.Т. Панкратовой),
- Антипова Виктория (Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, класс профессора Т.В. Карташовой).

Призерами конкурса (II место) стали:

Номинация «Фортепиано»:

- Аблязов Азиз (ССМШ при Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова, класс профессора Ф.И. Хасановой),
- Князев Алексей (ДЦМШ г.о. Самара, класс преподавателя Л.А. Илларионовой),
- Мелконян Давид (ДШИ № 8 г.о. Самара, класс преподавателя И.В. Стекловой).

Номинация «Скрипка»:

- Уразова Арина (ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова, класс В.Т. Волковой, концертмейстер – Н.Г. Волкова),
- Колокольчикова Елизавета (Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке, класс преподавателя Е.В. Иониной).

Номинация «Академическое сольное пение»:

- Березина Софья (ДМШ № 9 им. Г.В. Беляева, класс заслуженного работника культуры России Н.А. Афанасьевой, концертмейстер – С.В. Четаева),
- Хасая Нико (Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова, класс заслуженного работника культуры России Н.А. Афанасьевой, концертмейстер – Т.Ю. Тумбинская),
- Ямалетдинова Динара (Самарский государственный институт культуры, класс профессора, заслуженной артистки России Н.Э. Ильвес, концертмейстер – Н.С. Демина).

Номинация «Композиция»:

- Трегубова Ольга (ДШИ «Гармония» г.о. Тольятти, класс преподавателя М.А. Жаровой),
- Рымарь Сергей (ДЦМШ г.о. Самара, класс заслуженного работника культуры России Е.Т. Панкратовой).

Номинация «Музыковедение»:

- Гурдан Беллана (МШ № 3 г.о. Тольятти, класс преподавателя Р.Р. Ахмеровой),
- Пазилова Диана (Арзамасский музыкальный колледж, класс преподавателей С.Н. Донцовой, А.Ю. Кремляковой),
- Рымарь Сергей (ДЦМШ г.о. Самара, класс заслуженного работника культуры России Е.Т. Панкратовой),
- Коренек Елизавета (Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова, класс профессора А.Л. Маклыгина).

Призерами конкурса (III место) стали:

Номинация «Фортепиано»:

- Алексейчук Елена (ДМШ № 1 им. Д.Д. Шостаковича г.о. Самара, класс заслуженного работника СО Н.А. Тарасенко),
- Камальдинова Анна (ДШИ «Камертон» г.о. Кинель, класс преподавателя Н.В. Черных),
- Давыдов Лев (Московский государственный колледж музыкального исполнительства имени Шопена, класс преподавателя С.С. Арцибашева).

Номинация «Скрипка»:

- Хайкина Ружена (ДЦМШ г.о. Самара, класс преподавателя Л.П. Суслиной, концертмейстер – В.А. Загадкина).

Номинация «Академическое сольное пение»:

- Буянская Евгения (Орский колледж искусств, класс преподавателя Н.Г. Гусевой, концертмейстер – Е.А. Канчурина),
- Абдурахманов Тимур (Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова, класс доцента, заслуженного артиста России В.А. Демидова),
- Агров Рустам (Самарский государственный институт культуры, класс профессора, заслуженной артистки России Н.Э. Ильвес, концертмейстер – Н.С. Демина).

Номинация «Композиция»:

- Гулевских Алексей (ДШИ № 17 г.о. Самара, консультант В.В. Шевердин),
- Геворгян Шогер (Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой, класс преподавателя Е.Ю. Потапкиной),
- Гинкул Анастасия (ДШИ им. А.И. Островского, класс преподавателя Е.Ю. Потапкиной),
- Вишнякова Анна (Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, класс доцента В.В. Орлова).

Номинация «Музыковедение»:

- Фефилова София (ДЦМШ г.о. Самара, класс заслуженного работника культуры России Е.Т. Панкратовой),
- Гунько Полина (Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой, класс преподавателя Ю.В. Тюряковой),
- Васина Мария (Самарский государственный институт культуры, класс доцента А.В. Лазанчиной),
- Матвеева Валерия (Арзамасский музыкальный колледж, класс преподавателей С.Н. Донцовой, А.Ю. Кремляковой).

Звание дипломантов получили:

Номинация «Фортепиано»:

- Белослудцева Ольга (ДШИ № 11 г. Саратов, класс преподавателя Л.Н. Додуновой),
- Кеваева Дарья (ДШИ № 2 «Гармония» г.о. Чапаевск, класс преподавателя Е.В. Сенякиной),
- Ипгефер Андрей (Волгоградский государственный институт искусств и культуры г. Камышин, класс заслуженного работника культуры России Л.А. Лебедевой),
- Поничева Диана (Саратовский областной колледж искусств г. Балаково, класс преподавателя Т.С. Бегутовой).

Номинация «Скрипка»:

- Бакута Александра (Лицей искусств г.о. Тольятти, класс преподавателя О.В. Сетяевой, концертмейстер – О.Б. Панина),
- Горбатюк Полина (Лицей искусств г.о. Тольятти, класс преподавателя О.В. Сетяевой, концертмейстер – О.Б. Панина).

Номинация «Академическое сольное пение»:

- Бурова Нина (Самарская область, Алексеевская ДМШ, класс преподавателя И.Л. Вечкановой, концертмейстер – Н.А. Сысоева),
- Герасимов Ян (Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова, класс преподавателя В.С. Козлова, концертмейстер – О.В. Морозова),
- Иванова Мария (Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова, класс преподавателя Л.В. Кутумовой, концертмейстер – С.В. Рубанистая),
- Бурняшева Екатерина (Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова, класс заслуженного работника культуры России Н.А. Афанасьевой, концертмейстер – С.В. Четаева),
- Ернзкян София (Самарский государственный институт культуры, класс доцента, заслуженного артиста России П.И. Приходько, концертмейстер – А.Г. Дятлова),
- Куклев Владимир (Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей, класс профессора, заслуженной артистки России А.В. Басовой, концертмейстер – С.С.
Жеманова),
- Смирнова Диана (Самарский государственный институт культуры, класс доцента И.М. Сигал, концертмейстер – И.А. Николаева),
- Рамазанова Полина (Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова, класс преподавателя Ю.В. Максимовой, концертмейстер – Э.Я. Корнишина),
- Юров Иван (Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова, класс доцента О.Р. Ковтуненко, концертмейстер – Н.Н. Москвитина).

Номинация «Композиция»:

- Юмаева Альбина (ДШИ им. А.И. Островского, класс преподавателя Е.Ю. Потапкиной).

Номинация «Музыковедение»:

- Данилин Михаил (ДШИ № 2 «Гармония» г.о. Чапаевск, класс преподавателя О.В. Шаталиной),
- Дмитриев Никита (ДЦМШ г.о. Самара, класс заслуженного работника культуры России Е.Т. Панкратовой),
- Турдиев Артур (ДШИ № 2 г.о. Октябрьск, класс преподавателя Е.А. Ериной),
- Кашина Кристина (Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова, класс профессора А.Л. Маклыгина),

- Пашкин Олег (Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова, класс профессора А.Л. Маклыгина).

Дипломами награждены:

Номинация «Фортепиано»:

- Мелентович Никита (ДЦМШ г.о. Самара, класс заслуженного работника культуры России М.И. Богдановой),
- Радугина Александра (Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова, класс преподавателя Е.Н. Макеенко),
- Попова Тамара (Республика Молдова, г. Кишинев, Академия Музыки, Театра и Изобразительных искусств, класс преподавателя Е.Н. Макеенко).

Номинация «Скрипка»:

- Первушина Полина (Санкт-Петербургское музыкальное училище имени Н.А. Римского-Корсакова, класс преподавателя И.М. Лурье, концертмейстер – Ю.Д, Маллале),
- Та Наснбилиг (Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова, класс доцента Л.Н. Зиадуллиной-Галямовой).

Дипломом «Наши надежды» награжден Эгнатосян Эдгар (ШИ им. Г.В. Свиридова г.о. Тольятти, класс преподавателя С.Н. Черенковой) - номинация «Фортепиано».

Грамотой награждены:

Номинация «Фортепиано»:

- Кальницкая Маргарита (ДШИ «Форте» г.о. Тольятти, класс преподавателя Е.Ю. Мухиной),
- Коновальцев Иван (ЦМШ при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, класс преподавателя В.И. Ермакова),
- Радугина Александра (Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова, класс преподавателя Е.Н. Макеенко),
- Садовина Марина (Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова, класс профессора Ф.И. Хасановой),
- Гришанова Алена (Московский государственный институт культуры, класс преподавателя Н.В. Кожина),

- Просяник Анастасия (Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова, класс доцента Г.А. Айнатулловой).

Номинация «Скрипка»:

- Бутенко Вера (ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова, класс В.Т. Волковой, концертмейстер – Н.Г. Волкова),
- Новикова Валерия (ДМШ № 3 им. М.И. Глинки, класс заслуженного артиста России А.В. Иванова, концертмейстер – М.Д. Чегодаева),
- Сайфуллина Ляйсан Наилевна (ДШИ № 2 г. Октябрьский, Республика Башкортостан, класс преподавателя Г.С. Булатовой, концертмейстер – С.В. Павлова), передает пресс-служба облправительства. 
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Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
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25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
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