Подведены итоги IV Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл» в Самарской области

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От имени Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова и Правительства региона собравшихся в зале приветствовал врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Александр Нефёдов.«Конкурс социальных и культурных проектов, организованный ПАО «ЛУКОЙЛ», получил у нас постоянную прописку. И это вполне закономерно. Сегодня Самарская область – один из лидеров по объему добычи нефти и ее переработке.По этим показателям регион занимает соответственно 6-е и 2-е места в России. Нефтехимический комплекс – это драйвер развития региональной экономики, который обеспечивает более половины налоговых поступлений. Сотрудничеству с компанией «ЛУКОЙЛ», одной из крупнейших нефтяных компаний в мире, мы придаем особое значение», — подчеркнул в своём выступлении врио председателя областного Правительства.А. Нефёдов отметил, что присутствие в регионе предприятий компании имеет большую социальную значимость. ПАО «Лукойл» обеспечивает занятость населения, является крупным налогоплательщиком, реализует важные социокультурные проекты.Он поблагодарил компанию за высокую социальную активность и постоянное внимание к Самарской области и выразил уверенность, что сотрудничество между Правительством Самарской области и ПАО «ЛУКОЙЛ» и впредь будет активным и плодотворным. А. Нефёдов пожелал работникам компании и всем участникам конкурса новых значимых достижений.Со словами приветствия к гостям торжественной церемонии обратился вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», генеральный директор АО «РИТЭК» Николай Николаев: «Для ЛУКОЙЛа и РИТЭКа Самарская область — один из ключевых регионов. И, несмотря на то, что здесь мы добываем так называемую «тяжелую» нефть, нам легко. Потому что совместно с вами, дорогие самарцы, нам удается реализовывать уникальные, по-настоящему социально-значимые проекты. Этот конкурс — яркое тому подтверждение. За четыре года существования конкурса в Самарской области поданы тысячи проектных заявок, внедрены сотни творческих проектов. И это – только начало».В этом году Конкурс социальных и культурных проектов был посвящен 25-летию благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ». На рассмотрение конкурсной комиссии в 2018 году поступило 394 заявки. Из них в номинации «Экология» — 65 проектов, «Духовность и культура» — 184 проекта, «Спорт» — 80 проектов, «Молодежные инициативы» — 65 проектов. Грантовый фонд конкурса составил 15 млн. руб. Победителями признаны 79 проектов в различных номинациях, передает пресс-служба облправительства.