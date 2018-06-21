Подсчитано, сколько денег принесли в бюджет водители-нарушители

33

Аналитики выяснили, в каких регионах наибольшая доля доходов от штрафов, выписанных с помощью камер видеофиксации нарушений ПДД. Такими регионами стали Калмыкия, Костромская область, Курганская область. Но лидирует, и с большим преимуществом, Москва. Здесь в 2017 году было собрано 16,6 млрд рублей. По количеству денег, попавших в бюджет с помощью с дорожных камер, на втором месте находится Татарстан. Здесь бюджет пополнился на 3 млрд рублей, затем Московская область с показателем в 2,9 млрд рублей и Санкт-Петербург с собранными 2,2 млрд рублями. На пятом месте – Нижегородская область с показателем в 2 млрд рублей.Также аналитики выяснили, каким является размер среднего штрафа в пересчете на одного жителя. На основе полученных данных был составлен рейтинг. Здесь в лидерах практически те же самые регионы. В Калмыкии средний штраф на одного жителя составляет 1,4 тысяч рублей, в Татарстане – 784 рублей на 1 человека, в Курганской области – 727 рублей, в Костромской области - 709 рублей, в Республике Алтай – 702 рубля.По Росси средняя сумма штрафа на одного жителя в 2017 году равна 351 руб.