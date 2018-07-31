Подписаны соглашения о сотрудничестве между Самарской областью и ведущими управленческими школами страны

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В процессе работы "#Кадросферы" была запущена информационная площадка системы, за несколько часов работы к ней подключились 100 человек, в систему загружено 7 готовых проектов. На площадке "3К: Кадровая Корпоративная Культура" специалисты АвтоВАЗа и Сбербанка поделились своим корпоративным опытом, кадровыми подходами.Также директор Центра управления изменениямирассказал о практических механизмах внедрении изменений в государственном управлении. Кроме того, на секции изучили опыт городской администрации Самары по созданию и развитию системы кадровых резервов. На третьей площадке прошел круглый стол на тему "Мир новых профессий. Перспективы и вызовы будущего".По итогам работы каждая площадка представила меморандум с предложениями, которые будут систематизированы и включены в стратегию развития региона.Глава региона поблагодарил участников за активную работу: "Очень важно, что вы сегодня получили возможность общения между собой, с лидерами, а здесь в зале абсолютное большинство людей являются лидерами. Такое взаимное обогащение знаниями, навыками, идеями — оно крайне ценно. И, конечно, ценна удивительная возможность пообщаться с ведущими экспертами Российской Федерации Я прекрасно знаю, что вы сейчас нарасхват".Руководитель АНО "Россия — страна возможностей"высоко оценил уровень идей и активность участников сессии: "У меня и раньше не было сомнений в потенциале Самарской области, но после сегодняшнего дня, видя подход Дмитрия Азарова, отношение молодежи, не сомневаюсь, что регион будет в лидерах по многим показателям".Одним из итогов стратегической сессии "Кадровая стратегия — достояние региона" стало подписание соглашения между Самарской областью и московской школой управления "Сколково". Стороны планируют: реализовывать совместные образовательные, научные, международные проекты, улучшать стандарты качества государственного управления и услуг в регионе, проводить научные исследования по актуальным проблемам.В рамках стратегической сессии было подписано и соглашение между регионом и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Оно направлено в частности на повышение эффективности стратегического управления в Самарской области, оптимизацию работы органов исполнительной власти, местного самоуправления, снижение расходов в государственном управлении.Также в этот день победители конкурса "Наставник-2018" получили награды из рук главы региона. Это мастера предприятий, на которых реализуется дуальная система образования — РКЦ "Прогресс", ПАО "КуйбышевАзот", ПАО "Кузнецов".