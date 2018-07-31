Я нашел ошибку
Главные новости: 
Поединок, несмотря на большое количество голевых моментов, в итоге завершился нулевой ничьей.
"Крылья Советов" сыграли вничью с московским ЦСКА – 0:0
В обращение выпущены серебряные трехрублевки и монеты из недрагоценного сплава достоинством 25 руб. с изображением главных персонажей анимационной ленты.
ЦБ выпустил в обращение монеты с Волком и Зайцем из «Ну, погоди!»
Предварительное следствие по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» завершено
Идет второй тайм, счет 0:0.
На матче "Крылья Советов" - ЦСКА на стадионе "Самара Арена" присутствует 39 173 зрителя
Также в этот день победители конкурса
Подписаны соглашения о сотрудничестве между Самарской областью и ведущими управленческими школами страны
В прошлом году Россия собрала рекордные 135,4 млн тонн зерновых.
Гидрометцентр предупредил о снижении на 15-20% урожая зерновых в России
Его личность не установлена.
Мужчина с поясом из взрывчатки подорвался на футбольном поле в бельгийском городе Вервье
По предварительным данным, пассажир, выходя из машины, выронил ключи от своего автомобиля.
В Тольятти таксист угнал «Nissan X-Trail», принадлежащий клиенту, которого он подвозил
сегодня  Вторник, 31 июля, 23:24
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +18 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 31/07:
USD 62.35
-0.43
EUR 73.07
-0.13
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Подписаны соглашения о сотрудничестве между Самарской областью и ведущими управленческими школами страны

31 июля 2018 20:49
85
Также в этот день победители конкурса
Во вторник, 31 июля, в Самаре в отеле Holiday Inn подвели итоги стратегической сессии “Кадровая стратегия - достояние региона”. После состоявшегося утром пленарного заседания, в работе которого приняли участие глава региона Дмитрий Азаров, президент московской школы управления Сколково Андрей Шаронов, проректор РАНХиГС при Президенте РФ Дмитрий Буташин, руководитель АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров, генеральный директор, управляющий партнер ЗАО "ЭКОПСИ консалтинг" Марк Розин, сессия продолжила работу в трех секциях, передает Волга Ньюс.

В процессе работы "#Кадросферы" была запущена информационная площадка системы, за несколько часов работы к ней подключились 100 человек, в систему загружено 7 готовых проектов. На площадке "3К: Кадровая Корпоративная Культура" специалисты АвтоВАЗа и Сбербанка поделились своим корпоративным опытом, кадровыми подходами.

Также директор Центра управления изменениями Алексей Шипов рассказал о практических механизмах внедрении изменений в государственном управлении. Кроме того, на секции изучили опыт городской администрации Самары по созданию и развитию системы кадровых резервов. На третьей площадке прошел круглый стол на тему "Мир новых профессий. Перспективы и вызовы будущего".

По итогам работы каждая площадка представила меморандум с предложениями, которые будут систематизированы и включены в стратегию развития региона.

Глава региона поблагодарил участников за активную работу: "Очень важно, что вы сегодня получили возможность общения между собой, с лидерами, а здесь в зале абсолютное большинство людей являются лидерами. Такое взаимное обогащение знаниями, навыками, идеями — оно крайне ценно. И, конечно, ценна удивительная возможность пообщаться с ведущими экспертами Российской Федерации Я прекрасно знаю, что вы сейчас нарасхват".

Руководитель АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров высоко оценил уровень идей и активность участников сессии: "У меня и раньше не было сомнений в потенциале Самарской области, но после сегодняшнего дня, видя подход Дмитрия Азарова, отношение молодежи, не сомневаюсь, что регион будет в лидерах по многим показателям".

Одним из итогов стратегической сессии "Кадровая стратегия — достояние региона" стало подписание соглашения между Самарской областью и московской школой управления "Сколково". Стороны планируют: реализовывать совместные образовательные, научные, международные проекты, улучшать стандарты качества государственного управления и услуг в регионе, проводить научные исследования по актуальным проблемам.

В рамках стратегической сессии было подписано и соглашение между регионом и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Оно направлено в частности на повышение эффективности стратегического управления в Самарской области, оптимизацию работы органов исполнительной власти, местного самоуправления, снижение расходов в государственном управлении.

Также в этот день победители конкурса "Наставник-2018" получили награды из рук главы региона. Это мастера предприятий, на которых реализуется дуальная система образования — РКЦ "Прогресс", ПАО "КуйбышевАзот", ПАО "Кузнецов". 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
31 июля 2018  22:01
В обращение выпущены серебряные трехрублевки и монеты из недрагоценного сплава достоинством 25 руб. с изображением главных персонажей анимационной ленты.
ЦБ выпустил в обращение монеты с Волком и Зайцем из «Ну, погоди!»
В обращение выпущены серебряные трехрублевки и монеты из недрагоценного сплава достоинством 25 руб. с изображением главных персонажей анимационной ленты.  Социум
66
31 июля 2018  21:48
Предварительное следствие по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» завершено
Никто из фигурантов дела своей вины не признал.  Социум
63
31 июля 2018  20:49
Также в этот день победители конкурса
Подписаны соглашения о сотрудничестве между Самарской областью и ведущими управленческими школами страны
Также в этот день победители конкурса "Наставник-2018" получили награды из рук главы региона. Это мастера предприятий, на которых реализуется дуальная система... Социум
84
Весь список

Здравоохранение
31 июля 2018  12:27
Специалисты «онкодозора» посетят Клявлинскую центральную районную больницу
Специалисты «онкодозора» посетят Клявлинскую центральную районную больницу
Там состоится прочтение лекции. Здравоохранение
116
31 июля 2018  11:24
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору арбузов и дынь
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору арбузов и дынь
Продажа бахчевых вдоль дорог и в необорудованных для торговли местах запрещена. Здравоохранение
120
29 июля 2018  11:39
Ученые обнаружили сильнейшее природное успокоительное
Ученые обнаружили сильнейшее природное успокоительное
Регулярное употребление ненасыщенных жирных кислот омега-3 позволяет значительно снизить уровень стресса. Здравоохранение
309
Весь список
Новости медицины
18 июля 2018  21:15
Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
 AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
261
25 июня 2018  20:01
Лечение рака в Израиле
Лечение рака в Израиле
 Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению.  Новости медицины
587
13 мая 2018  20:26
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
 Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни.  Новости медицины
373
Весь список
Туризм
31 июля 2018  09:45
Самара вошла в топ-5 самых популярных у туристов городов по итогам ЧМ-2018
Самара вошла в топ-5 самых популярных у туристов городов по итогам ЧМ-2018
Во время ЧМ-2018 Самару посетили 500 тысяч туристов, включая 250 тысяч иностранцев. Туризм
178
29 июля 2018  10:55
Преимущества отдыха в Геленджике
Преимущества отдыха в Геленджике
 Выбирая место, где можно отдохнуть в отпуск, многие предпочитают  Геленджик . Здесь вы получите море удовольствия. Если говорить о жилье, то здесь его можно... Туризм
116
27 июля 2018  09:57
Россиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центров
Россиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центров
Критерии выдачи аккредитации, которую предлагают ввести депутаты, таковы, что ни один из действующих визовых центров ее получить не сможет. Туризм
303
Весь список
Образование
30 июля 2018  13:05
Число заявлений абитуриентов в Самарском политехе вдвое превысило контрольные цифры приема
Число заявлений абитуриентов в Самарском политехе вдвое превысило контрольные цифры приема
Самые популярные направления – информационные технологии, нефть и строительство. Образование
250
30 июля 2018  11:59
ОНФ обнаружил нехватку учителей в российских школах
ОНФ обнаружил нехватку учителей в российских школах
В школах не хватает учителей по математике, русскому и иностранному языкам. Образование
239
27 июля 2018  09:16
Ученые Самарского политеха нашли скелет древней амфибии лабиринтодонта
Ученые Самарского политеха нашли скелет древней амфибии лабиринтодонта
Необычная находка была обнаружена во время экспедиции первой полевой геолого-палеонтологической школы. Образование
1631
Весь список

Культура
31 июля 2018  09:00
Самарцев приглашают на индийский праздник
Самарцев приглашают на индийский праздник
Он состоится в парке Гагарина. Культура
206
27 июля 2018  11:37
28 и 29 июля на пешеходной улице Куйбышева самарцев ждут развлечения
28 и 29 июля на пешеходной улице Куйбышева самарцев ждут развлечения
В их числе танцы, шоу барабанов, мастер-классы. Культура
347
25 июля 2018  10:58
Жителей Самарской области приглашают на этно-исторический фестиваль «Русь. Эпоха объединения»
Жителей Самарской области приглашают на этно-исторический фестиваль «Русь. Эпоха объединения»
Он состоится в Красноярском районе. Культура
577
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
950
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1179
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
1208
Весь список


Видео
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
483
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
489
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
975
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
753
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
787
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
954
Весь список

Фоторепортажи
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1416
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1361
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3074
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2143
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
3295
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
604
Весь список

Мероприятия
В Самаре состоится легкоатлетический кросс "Сокольи Горы"
Самарцев приглашают на индийский праздник
На iВолге участники защищают проекты и знакомятся с приглашенными региональными и федеральными экспертами
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда