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Новости /  Общество /  Социум  

Подписано соглашение о взаимодействии между Федерацией профсоюзов СО и Государственной инспекцией труда СО

27 сентября 2018 17:06
76
Соглашение связано с поручением губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по контролю за исполнением норм закона о МРОТ.
Подписано соглашение о взаимодействии между Федерацией профсоюзов СО и Государственной инспекцией труда СО.

Пятое по счету соглашение связано с поручением губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по контролю за исполнением норм закона о МРОТ, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
 
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