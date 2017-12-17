Подписано соглашение о взаимодействии между облизбиркомом и Общественной палатой Самарской области
17 декабря 2017 00:37
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В качестве основных направлений взаимодействия Соглашение предусматривает: организацию осуществления общественного контроля за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации; развитие правовой культуры и электоральной активности избирателей, участников референдума на территории Самарской области; обучение членов избирательных комиссий и наблюдателей.
-Наша общая задача заключается в том, чтобы выборы Президента РФ прошли абсолютно прозрачно, при высокой активности электората. Чтобы каждый человек имел возможность реализовать свое право, которое дается ему Конституцией РФ, – право избирать, – подчеркнул Председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер.
«Сегодня мы переходим в новую плоскость, связанную с тем, что Федеральный закон теперь наделил федеральную и региональные общественные палаты правом направлять наблюдателей на избирательные участки. Общественное наблюдение имеет особую правовую природу, которая дает более широким кругам активных людей, которые хотят вникать в процессы выборов, огромные возможности. Наблюдателем на избирательном участке должен быть человек квалифицированный, знающий избирательное законодательство. Мы расцениваем наблюдателей как наших союзников, наших соратников и возлагаем большие надежды на тот пласт общественников, которые придут 18 марта 2018 года на избирательные участки. Избирательная комиссия со своей стороны готова оказать все необходимое содействие», – заверил Председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев.
Общественной палатой Самарской области уже подготовлена брошюра, посвященная вопросам реализации избирательных прав, наблюдения на выборах, – сообщил председатель Общественного комитета «За честные выборы» Виктор Полянский. Издание будет полезно не только потенциальным общественным наблюдателям, но и рядовым избирателям.
«Ценность общественного наблюдателя на избирательном участке заключается в том, что это третья точка зрения. Присутствие на участке наблюдателя от кандидата, от партии всегда ангажировано определенным политическим интересом. А общественный наблюдатель – это фактически независимый арбитр по тем спорным ситуациям, которые могут возникнуть на участке. Но чтобы стать полноправными участниками процесса, общественные наблюдатели должны быть квалифицированы, обладать необходимыми знаниями», – считает член Избирательной комиссии Самарской области, Председатель Экспертного совета при Избирательной комиссии Самарской области Светлана Симонова.
«За многолетнюю практику успешной деятельности Общественной палаты региона у органов власти выработалась привычка воспринимать все, что идет от Общественной палаты, на самом высоком уровне, – заверил и.о. руководителя администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин. – Уверен, что Общественной палате удастся обеспечить конкурентную наблюдательную среду. Со своей стороны, будем поддерживать данную инициативу, потому что мы выйдем из этой избирательной кампании с очень серьезным общественным ресурсом: в орбиту взаимодействия при решении такой важнейшей государственной задачи будет включено несколько тысяч человек, которые пройдут соответствующую подготовку. Думаю, что многие из них постараются трансформировать полученные в ходе данной работы знания, возможно, кто-то в дальнейшем решит сделать политическую карьеру. Двери должны быть открыты для всех, кто заявит о том, что готов участвовать в процессе общественного наблюдения на выборах».
Общественная палата Самарской области приступает к набору общественных наблюдателей. Заявки можно подавать по телефону (846) 337-25-77 и электронной почте opso63-on2018@yandex.ru, сообщает op63.ru.
Фото: op63.ru
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