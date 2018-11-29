Подписан указ о присвоении аэропортам имён выдающихся деятелей – до завершения народного голосования в конкурсе «Великие имена России» остаются сутки

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«Установить, что отдельным географическим объектам (аэропортам, железнодорожным станциям, морским и речным портам) могут быть присвоены имена выдающихся государственных, военных и общественных деятелей, представителей науки, искусства, культуры, спорта и других лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством», – говорится в документе.Согласно указу, присвоенное географическому объекту имя выдающегося деятеля не будет являться составной частью установленного наименования географического объекта, а присвоение имени деятеля «не повлечет за собой изменения установленного наименования географического объекта».Устанавливается, что присвоение географическим объектам имен выдающихся деятелей осуществляется Президентом России по представлению Правительства. Предложения о присвоении имен в Правительство будет вносить Общественная палата Российской Федерации по результатам общественного обсуждения. Правительство должно утвердить порядок рассмотрения предложений в трехнедельный срок, а порядок использования присвоенных географическим объектам имен – в течение месяца.Напомним, конкурс по присвоению аэропортам Российской Федерации имен великих людей, инициированный Обществом русской словесности, Русским географическим обществом, Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Общественной палатой Российской Федерации, начался 11 октября и продлится до 30 ноября.В финальном туре конкурса «Великие имена России» по состоянию на 29 ноября проголосовало более 3,6 млн человек. Зафиксирован рекордный прирост голосов за сутки – 740 тысяч человек.Рекордная суточная статистика сформирована в том числе за счет результатов офф-лайн голосования. Анкеты, которые поступают в оргкомитет конкурса из регионов и с рейсов авиакомпании «Аэрофлот», после обработки добавляются к счетчику голосования. В настоящее время доля голосов, полученных в результате анкетирования, составляет 41,32% голосов. Доля проголосовавших через сайт – 47,62%, через социальные сети – 6,54%, по телефону «горячей линии» – 4,52%.Среди регионов проекта лидерство удерживает Симферополь. За крымский аэропорт голосуют активней всего – он получил 211,8 тыс. голосов. Затем идут аэропорты Уфы, за который проголосовало 170,4 тыс. голосов, Пензы – 169,2 тыс. голосов, Минеральных Вод – 167,5 тыс. голосов, Горно-Алтайска – 142,3 тыс. голосов.На 29 ноября по числу проголосовавших за Курумоч россиян Самара набрала 113 657 голосов, которые распределились следующим образом:Сергей Королёв – 68 277 (60%)Николай Кузнецов – 21 121 (18%)Эльдар Рязанов – 15 119 (13%)Василий Татищев – 9 140 (8%)Смена имен – лидеров произошла в Екатеринбурге. Павел Бажов, который до этого лидировал, уступил Акинфию Демидову. У промышленника сейчас на 1% голосов больше. В Горно-Алтайске лидирует Николай Рерих – за него 49% голосов против 47% за Григория Чорос-Гуркина. В Калининграде императрица Елизавета Петровна укрепила лидирующие позиции – за нее на 7% больше голосов, чем за Иммануила Канта. Михаил Лермонтов является абсолютным фаворитом конкурса в Минеральных Водах и в Пензе. Конкуренция очень плотная, оба города за последние сутки прибавили значительно голосов и почти весь прирост распределился в пользу Лермонтова. Пока выигрывает город-курорт Минеральные Воды – там за этого кандидата отдано 78% голосов против 75% в Пензе.Московский аэропорт Шереметьево скорее всего получит имя Александра Пушкина – за него проголосовало 37% от общего числа участников. Это преобладающая доля, учитывая, что в Шереметьево голосование идет по «четверке» кандидатов: Дмитрий Менделеев, Александр Пушкин, Константин Рокоссовский, Андрей Туполев.Лидеры голосования по двум другим столичным аэропортам скорее всего уйдут в другие регионы. Имя Сергея Королёва достанется аэропорту Самары, где у него 60% голосов против 39% во Внуково. Именем Михаила Ломоносова назовут не Домодедово, а аэропорт Архангельска – по доле отданных за кандидата голосов — 46% и 64% соответственно. Воронеж не уступает лидерство за имя Петра I Санкт-Петербургу – 57% против 42%.Напомним, что до конца голосования остаются сутки. Проголосовать онлайн можно до 23:59:59 по московскому времени 30 ноября. Каждый участник имеет возможность выбрать для себя наиболее удобный способ голосования: на главной странице сайта ВеликиеИмена.рф, в социальных сетях «ВКонтакте» https://vk.com/app6745571 и «Одноклассники» https://ok.ru/game/1272668672, по телефону «горячей линии» 8-800-707-93-17 или путем ручного заполнения анкеты в крупных торговых центрах, аэропорту и на железнодорожном вокзале. Голоса, поступающие из разных источников, суммируются.Победители будут объявлены 4 декабря 2018 года в 19:00 по московскому времени в эфире телеканала «Россия 1» в программе «60 минут», передает пресс-служба облправительства.