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Новости /  Общество /  Социум  

Подмосковные электрички станут полностью частными

21 ноября 2017 21:02
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Вслед за РЖД свою долю в Центральной пригородной пассажирской компании (25,33%) продает Московская область.
Как сообщает РБК, Московская область в 2017 году продаст 76 акций, или 25,33% ЦППК, следует из распоряжения правительства Подмосковья, опубликованного на его сайте. Пакет акций будет продан двумя лотами по 38 штук (12,665%). Стартовая цена каждого лота — 1,04 млрд руб. Шаг аукциона — 5,2 млн руб.

9 ноября еще 25% ЦППК продали РЖД. Победителем аукциона стала малоизвестная компания «Маршрутные системы». Пакет был продан почти вдвое дешевле стартовой цены, за 2,286 млрд руб.

​ЦППК владеет и управляет электричками в Подмосковье и является крупнейшим оператором такого подвижного состава в России. Ежедневно компания перевозит 1,6 млн пассажиров, в 2016 году компания обслужила более 540 млн пассажиров, говорится на сайте компании.

Помимо РЖД и Московской области еще 50% минус две акции ЦППК принадлежат Московской пассажирской компании (МПК), которая, по данным «Интерфакса», связана с бизнесменами Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым.

Таким образом, после продажи пакета Московской области ЦППК станет полностью частной компанией.

Андрей Бокарев пока не ответил на запрос РБК, планирует ли он участвовать в аукционе по продаже доли Московской области в ЦППК.

По данным ЕГРЮЛ, покупатель пакета РЖД в ЦППК — «Маршрутные системы» — компания с уставным капиталом 10 тыс. руб., зарегистрированная в октябре 2017 года. Владельцем «Маршрутных систем» является Артем Ольховский, который, по данным «СПАРК-Интерфакса», не связан с транспортным бизнесом. С «Маршрутными системами» связаться не удалось.



Фото:    ТАСС

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