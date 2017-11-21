Подмосковные электрички станут полностью частными

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9 ноября еще 25% ЦППК продали РЖД. Победителем аукциона стала малоизвестная компания «Маршрутные системы». Пакет был продан почти вдвое дешевле стартовой цены, за 2,286 млрд руб.​ЦППК владеет и управляет электричками в Подмосковье и является крупнейшим оператором такого подвижного состава в России. Ежедневно компания перевозит 1,6 млн пассажиров, в 2016 году компания обслужила более 540 млн пассажиров, говорится на сайте компании.Помимо РЖД и Московской области еще 50% минус две акции ЦППК принадлежат Московской пассажирской компании (МПК), которая, по данным «Интерфакса», связана с бизнесменами Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым.Таким образом, после продажи пакета Московской области ЦППК станет полностью частной компанией.Андрей Бокарев пока не ответил на запрос РБК, планирует ли он участвовать в аукционе по продаже доли Московской области в ЦППК.По данным ЕГРЮЛ, покупатель пакета РЖД в ЦППК — «Маршрутные системы» — компания с уставным капиталом 10 тыс. руб., зарегистрированная в октябре 2017 года. Владельцем «Маршрутных систем» является Артем Ольховский, который, по данным «СПАРК-Интерфакса», не связан с транспортным бизнесом. С «Маршрутными системами» связаться не удалось.Фото: ТАСС