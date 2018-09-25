Подлог с личинками. В Роскачестве проверили рыбные консервы

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Специалисты оценили рыбу по 38 показателям качества и безопасности, а также проверили, соответствует ли то, что указано на банке, её содержанию. Помимо того, эксперты выяснили, зависит ли качество продукта от цены.Согласно результатам проверки, продукция всех марок производилась в соответствии с технологическими режимами и стерильностью на производстве. Это подтверждается тем, что все закупленные консервы не содержали токсичных элементов, возбудителей ботулизма, плесневых грибов и дрожжей. В то же время обнаружены и некоторые нарушения.— Так, в консервах "КитБай" и Bucini вместо обещанных нерки и кижуча оказалась горбуша, — говорится на сайте Роскачества. — Однако лидером в номинации "Самые частые подмены" стала торговая марка "Море внутри".Тут из четырёх продуктов этой марки в трёх обнаружена подмена, однако специалисты обращают внимание на то, что продукция этого бренда выпускается двумя разными изготовителями — ООО "ЯННИС" и АО "Преображенский рыбокомбинат". Отмечается, что во всех случаях изготовитель консервов с подменой — это ООО "ЯННИС".В ходе исследования отмечается ещё один фактор, связанный с тем, что заражённость рыбы личинками и паразитами практически неизбежна, в частности, анизакидозом (личинками нематод рода Anisakis).— Согласно статистике, чаще всего заражение встречается в сельди (100%), хеке (50%), треске (25%), минтае (35%) и т.д., — отметили в Роскачестве.После термической обработки попавшие в консервы личинки умирают, а неживые личинки нематод безопасны для здоровья, однако из-за их наличия товары не смогут претендовать на Российский знак качества. В ходе исследования эксперты обнаружили неживые личинки рода Anisakis в консервах девяти торговых марок.Исследование опровергло утверждение, что качественный товар не может быть дешёвым. Самый высокий балл в рейтинге у торговой марки "УСТЬКАМЧАТРЫБА", цена за 100 граммов — 66,08 рублей. На втором месте — горбуша марки "Море внутри" АО "Преображенский", цена за 100 граммов этого продукта составила 39,59 рублей, и это самая низкая цена из всех представленных участников исследования.По итогам проверки, самые качественные продукты у семи брендов: