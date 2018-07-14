Подержать в руках ребенка еще до его рождения — теперь реальность
14 июля 2018 15:40
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Бизнесмен из Уфы Иван Гридин: создает 3D-модели эмбрионов, передает РБК.
Видео здесь.
Фото: www.youtube.com
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