Подбельск стал участником Губернаторского проекта «Содействие»

69

Благоустройство старого парка, находящегося в историческом центре села, стало возможным благодаря участию в конкурсе общественных инициатив в рамках Губернаторского проекта «СОдействие».Силами жителей села была проведена большая работа по расчистке территории. В 2017 году по их инициативе была подана заявка на участие в конкурсном отборе общественных проектов по направлению: «Размещение площадок для игр детей, отдыха взрослых, занятий физической культурой и спортом, выгула и дрессировки собак», в результате которой проект прошел конкурсный отбор и получил свое название – «Вернем жизнь парку в селе Подбельск!». В начале года были рассмотрены целесообразность и своевременность проекта, определены объемы его финансирования, складывающегося из пожертвований граждан и организаций, а также средств местного и областного бюджетов, проведены торги по определению подрядчика на выполнение работ по реализации данного проекта.Результатом реализации проекта «Вернем жизнь парку в селе Подбельск!» стала установка детского игрового и спортивного комплексов, уличных тренажеров, скамеек, урн для мусора. Проделанная работа стала первым этапом восстановления старого парка. Далее планируется подать новую заявку на участие в следующем конкурсном отборе общественных проектов в рамках Губернаторского проекта «СОдействие».На втором этапе восстановления благоустроят оставшуюся половину парка для семейного отдыха, установят спортивно-игровой комплекс для детей в возрасте от 1 до 6 лет, обустроят пешеходную дорожку для прогулок с колясками, катания на велосипедах и роликах, установят освещение всей территории парка. Нет никаких сомнений в том, что парк будет очень востребован у жителей Подбельска. Площадка отлично подойдет не только для семейного отдыха, но и для плодотворной деятельности. Так, местное объединение пенсионеров «Серебряный возраст» планирует проводить здесь свои занятия, передает пресс-служба облправительства.