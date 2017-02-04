Подарок от жителя Самары: Библиотеки исправительных учреждений области пополнились более чем на 1 000 книг

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Библиотеки исправительных учреждений Самарской области пополнились на более чем 1 000 единиц.- Буду искренне рад, – сказал он, – если кто-то из осужденных почерпнет из этих книг что-то ценное и важное для души, и встанет на путь законопослушной жизни.Руководитель УФСИН России по Самарской области Рамиз Алмазов поблагодарил неравнодушного самарца.