Подарок от жителя Самары: Библиотеки исправительных учреждений области пополнились более чем на 1 000 книг
4 февраля 2017 18:25
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Библиотеки исправительных учреждений Самарской области пополнились на более чем 1 000 единиц.
- Буду искренне рад, – сказал он, – если кто-то из осужденных почерпнет из этих книг что-то ценное и важное для души, и встанет на путь законопослушной жизни.
Руководитель УФСИН России по Самарской области Рамиз Алмазов поблагодарил неравнодушного самарца.
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