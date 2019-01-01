Под завалами обрушившегося в Магнитогорске дома найден живой младенец
1 января 2019 18:29
188
Незадолго до того, как ребенок был найден, спасатели услышали звуки, доносящиеся из-под обломков. «Услышали звуки [из-под завалов]. <...> Пока не понятно, [издает ли их] человек или животное», — рассказывал собеседник ТАСС. Работники МЧС начали разбирать завалы на месте, где был слышен шум.
В оперативном штабе подтвердили, что на этом месте под завалами был найден младенец. «Десятимесячный ребенок [извлечен из-под завалов]. На реанимобиле едет в больницу», — цитирует ТАСС слова представителя спасателей. В скорой помощи состояние ребенка назвали тяжелым.
В официальном Telegram-канале пресс-службы губернатора сообщается, что ребенка направят в реанимацию. «11-месячный ребенок найден живым под завалами! Готовится реанимация. Спасатели услышали плач. Ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан», — сообщили в пресс-службе.
В МЧС рассказали, что спасенный ребенок — девочка. «Девочку обнаружили по плачу в ходе поисковых работ. Голос услышал один из спасателей, и моментально была организована масштабная операция. В ней были задействованы десятки специалистов МЧС России. Место вероятного нахождения обследовали кинологи, но версия о пострадавшем не нашла подтверждения. Тем не менее спасатели не теряли надежду и продолжали углубляться в завал», — сообщили РБК подробности спасения ребенка в пресс-службе ведомства.
Видео спасения ребенка опубликовало издание Znak.com. На нем видно, как спасатель с младенцем на руках бежит к медикам.
По последним данным, в результате обрушения подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске погибли восемь человек. Из-за угрозы нового обрушения 1 января спасатели сообщили о приостановке работ. 2 января в Челябинской области объявлено днем траура.
***
Девочка, которую спасатели обнаружили под завалами в Магнитогорске, оказалась мальчиком. "Это Ваня! Наш! Сейчас в реанимации", — написала тетя малыша изданию "Новости Челябинска". Мама ребенка выбралась из рухнувшего подъезда с трехлетним сыном, младший же спал в кроватке, и из-за разрушений она не смогла его найти, передает vesti.ru.
Фото: Пресс-служба МЧС / ТАСС
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
1 января 2019 20:49
В нижней палате парламента считают, что газ неэффективен и гораздо более опасен, чем электричество. Социум
10
1 января 2019 20:18
Одновременно сохранились все действующие льготы по этому налогу, установленные на уровне 10% или 0%. Социум
42
1 января 2019 18:49
С 2016 года на посту директора Парка Горького находилась Марина Люльчук. До этого она возглавляла Объединенную дирекцию «Мосгорпарк». Социум
169
Здравоохранение
31 декабря 2018 12:07
Это газированная вода с лимоном. Здравоохранение
615
29 декабря 2018 17:58
Его стаж военной медицинской службы более 30 лет, подполковник медицинской службы в отставке, кандидат медицинских наук. Здравоохранение
680
28 декабря 2018 15:28
Подарок для сотрудников службы скорой медицинской помощи Тольятти, Сызрани и Жигулёвска в канун Нового года. Здравоохранение
550
Новости медицины
24 декабря 2018 18:10Полезен или вреден препарат Левитра
Читая подробные инструкции и аннотации, мужчины сомневаются, полезен или вреден препарат Левитра, не знают, как правильно его принимать для достижения... Новости медицины
173
18 декабря 2018 17:39УЗИ печени. Показания и подготовка к процедуре
Ультразвуковое исследование внутренних органов – одно из действенных информативных и точных способов диагностики различных заболеваний и патологий. Новости медицины
246
17 декабря 2018 18:16
Когда вы решитесь приобрести автомобиль, нужно будет и получить водительское удостоверение. Новости медицины
277
Туризм
27 декабря 2018 12:51
Чемпионат мира разогрел рынок хостелов в 2018 году. Туризм
298
21 декабря 2018 10:48
Кроме того, туристы лишатся возможности повторно получить подобную визу без собеседования Туризм
273
20 декабря 2018 14:01
А вот логистика путешественников из Уфы и Казани осложнилась. Туризм
420
Образование
31 декабря 2018 09:53
Об этом заявила министр просвещения Ольга Васильева в эфире телеканала "Россия 24". Образование
425
30 декабря 2018 23:52
Его намерены реализовать до 2024 года. Образование
476
29 декабря 2018 13:15
Закон предусматривает возможное освобождение от ответственности в случае, если в установленный срок был предоставлен достоверный налоговый расчёт. Образование
333
Культура
31 декабря 2018 11:15
Откроет вечер украшение новогодней ели вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Культура
908
31 декабря 2018 10:25
Современные технологии дают возможность воспроизвести на поверхности ёлок разнообразные тематические сюжеты под музыку. Культура
1047
29 декабря 2018 13:04
На главной концертной площадке страны юные артисты выступили уже в четвертый раз. Культура
275
Мода
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
318
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
544
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
773
Видео
31 декабря 2018 10:25
Современные технологии дают возможность воспроизвести на поверхности ёлок разнообразные тематические сюжеты под музыку. Культура
1047
28 декабря 2018 12:55
Его высота составляет 55 метров. Благоустройство региона
401
23 декабря 2018 11:38
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали. В мире
2989
21 декабря 2018 10:57
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка". Спорт в регионе
321
20 декабря 2018 09:59
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
368
15 декабря 2018 11:24
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. В мире
2021
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1317
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1154
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1506
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1893
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2037
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3268
Мероприятия