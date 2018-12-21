Под руководством Игоря Паньшина обсудили вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в период новогодних праздников

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В совещании под председательством заместителя полпредаприняли участие начальник Главного управления МВД России по Нижегородской области, начальник Главного управления МЧС России по Нижегородской областируководители органов исполнительной власти, курирующие вопросы общественной безопасности в регионах ПФО.Игорь Паньшин отметил, что 1 октября 2018 года распоряжением приволжского полпредасоздана Межведомственная комиссия, на которой планируется обсуждение наиболее актуальных вопросов защиты населения и территорий регионов округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а также координации деятельности заинтересованных ведомств при предупреждении и ликвидации последствий ЧС. Утвержден состав Межведомственной комиссии, в который включены руководители окружных правоохранительных, контрольно-надзорных структур, должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления субъектов Федерации округа.На первом заседании рассмотрены вопросы, касающиеся комплекса профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в новогодние праздники, защиты населения на водных объектах в зимний период и План работы Межведомственной комиссии на 2019 год.Обращаясь к участникам совещания, Игорь Паньшин подчеркнул наиболее важные аспекты деятельности Межведомственной комиссии: «Первое заседание прошу рассматривать как старт большой и каждодневной работы, которую мы, как представители органов власти, будем проводить с целью обеспечения общественной безопасности и правопорядка при проведении мероприятий различного характера. Основная задача – эффективная нейтрализация существующих угроз и защита населения от чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, которые могут привести к существенным социально-политическим, экономическим и иным последствиям».На совещании заслушаны доклады представителей компетентных органов и обсуждены основные направления совместной работы.По итогам заседания Межведомственной комиссии выработаны рекомендации для территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти и местного самоуправления в регионах ПФО и утвержден План работы на 2019 год, передает пресс-служба ПФО.