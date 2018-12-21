Под руководством Игоря Паньшина обсудили вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в период новогодних праздников
21 декабря 2018 14:29
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В совещании под председательством заместителя полпреда Игоря Паньшина приняли участие начальник Главного управления МВД России по Нижегородской области Юрий Кулик, начальник Главного управления МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков, руководители органов исполнительной власти, курирующие вопросы общественной безопасности в регионах ПФО.
Игорь Паньшин отметил, что 1 октября 2018 года распоряжением приволжского полпреда Игоря Комарова создана Межведомственная комиссия, на которой планируется обсуждение наиболее актуальных вопросов защиты населения и территорий регионов округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а также координации деятельности заинтересованных ведомств при предупреждении и ликвидации последствий ЧС. Утвержден состав Межведомственной комиссии, в который включены руководители окружных правоохранительных, контрольно-надзорных структур, должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления субъектов Федерации округа.
На первом заседании рассмотрены вопросы, касающиеся комплекса профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в новогодние праздники, защиты населения на водных объектах в зимний период и План работы Межведомственной комиссии на 2019 год.
Обращаясь к участникам совещания, Игорь Паньшин подчеркнул наиболее важные аспекты деятельности Межведомственной комиссии: «Первое заседание прошу рассматривать как старт большой и каждодневной работы, которую мы, как представители органов власти, будем проводить с целью обеспечения общественной безопасности и правопорядка при проведении мероприятий различного характера. Основная задача – эффективная нейтрализация существующих угроз и защита населения от чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, которые могут привести к существенным социально-политическим, экономическим и иным последствиям».
На совещании заслушаны доклады представителей компетентных органов и обсуждены основные направления совместной работы.
По итогам заседания Межведомственной комиссии выработаны рекомендации для территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти и местного самоуправления в регионах ПФО и утвержден План работы на 2019 год, передает пресс-служба ПФО.
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