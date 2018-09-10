Под основанием стартового комплекса на космодроме Восточный нашли пустоты

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Отмечается, что работа "по ликвидации пустот" обойдётся в 4,6 млн рублей.При этом губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не слышал о таких проблемах на Восточном, однако выразил уверенность, что строители ликвидируют все полости.- В любом строительном технически сложном объекте возникают всегда какие-нибудь трещины, какие-нибудь перекосы. Для этого есть соответствующие специалисты с соответствующим образованием, которые все эти полости исправят, - сказал он РИА "Новости".Ранее сообщалось, что из-за задержки в поставках комплектующих на Восточном могут перенести запуск ракеты "Союз-2.1а", запланированный на 26 декабря 2018 года.Фото: roscosmos.ru