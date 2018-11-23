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Новости /  Общество /  Социум  

Под будущим общежитием для Педуниверситета артефактов не нашли

23 ноября 2018 19:39
137
Еще в 2012 году университет анонсировал свои планы по строительству корпуса общежития.
Под будущим общежитием для Педуниверситета артефактов не нашли.

Такими результатами историко-культурной экспертизы поделилось на своем официальном сайте @ugookn63.

Еще в 2012 году университет анонсировал свои планы по строительству корпуса общежития на 535 мест, прередает «СО» ОНЛАЙН.
 
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Комментарии



Социум
23 ноября 2018  19:39
Еще в 2012 году университет анонсировал свои планы по строительству корпуса общежития.
Под будущим общежитием для Педуниверситета артефактов не нашли
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23 ноября 2018  19:26
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