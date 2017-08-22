Под Самарой участникам форума «АРМИЯ-2017» позволят пройти тест на пригодность к заступлению на боевое дежурство

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Участникам военно-технического форума «АРМИЯ-2017» под Самарой, которые по тем или иным причинам не имели возможность служить в армии, позволят пройти экспресс-тест на нервно-психологическую устойчивость и узнать для себя смогли бы они заступить на боевое дежурство.Тестирование будет проходить на автоматизированном рабочем месте военного психолога в специально развернутом на полигоне пункте отбора граждан на военную службу.По итогам тестирования участники получат на память специальный бланк со всеми нервно-психологическими данными.Самарская часть форума начнется в 15:00 ч. 25 августа на Рощинском полигоне и продлится три дня. В нем будут представлены более 100 единиц современной и раритетной военной техники и свыше 200 единиц вооружения и экипировки. На время проведения форума из Самары в п. Рощинский будет ездить дополнительный общественный транспорт (139 маршрута), сообщает пресс-служба ЦВО.