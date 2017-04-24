Под Самарой состоится военно-исторический фестиваль с техникой времен Великой Отечественной войны
24 апреля 2017 12:56
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В воскресенье, 30 апреля в посёлке Формальный (Кинельский район) на территории киностудии «Кара» пройдет ежегодный военно-исторический фестиваль, посвященный Великой Отечественной войне.
Посетить его могут все желающие, вход для зрителей свободный.
Традиционно в рамках фестиваля состоится масштабная реконструкция одного из сражений - «Партизанская война». В этом году организаторы собираются воссоздать перед зрителями события, происходившие 30 апреля 1943 года в Краснодарском крае у границ с Украиной, пишет Самру.ру.
В реконструкции будет задействована лёгкая и тяжёлая техника времён ВОВ, в том числе со стороны вермахта. Все реконструкторы будут одеты исключительно в форму образца военных лет. Также в программе фестиваля выступления артистов и творческих коллективов, работа интерактивных площадок, показательные выступления спортсменов Самарской любительской лиги мотокросса.
Программа фестиваля
11:00 начало работы площадок
12:00 торжественное открытие фестиваля на главной сцене, выступления почетных гостей
12:20 продолжение работы площадок и концертной программы
14:55 переход зрителей в обзорной площадке исторической реконструкции
с 15:00 до 16:00 реконструкция
16:20 выставка военной техники, оружия, фотосессии
17:00 завершение фестиваля
Из Самары в Кинель ходят регулярные автобусы.
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