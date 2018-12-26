Под Самарой прошли военные учения на которых прививали милосердие к противнику

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– Задача миротворцев – это обеспечить мир, обеспечить мир между враждующими сторонами, – сказал командир подразделения снайперов капитан Мутин. – У всех есть семьи, близкие, мы не можем действовать методами убийц. Как правило, наш противник – это не боевики, не террористы. Наша задача, в первую очередь, заставить этих людей, которые по каким-либо причинам взяли в руки оружие, одуматься, не совершать глупых поступков.Для выполнения практических действий на полигоне была создана условная буферная зона. Снайперам показывали, как нужно готовить основные и запасные огневые позиции, вести дежурство в составе пар, определять мотивы людей, выявлять оружие, выполнять стрельбы. Первые несколько выстрелов выполнялись с целью испугать противника, по ногам.Огонь велся из винтовок СВД и модернизированных винтовок АСВК-М, активно применялись современное оптическое оборудование и тепловизионные приборы, передает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление).Фото: пресс-служба ЦВО (Приволжское направление)