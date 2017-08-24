Под Самарой гости форума «Армия-2017» смогут увидеть форсирование бронетранспортерами водной преграды

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Гости выставочной площадки, которая развернется 25 августа под Самарой в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2017», смогут увидеть форсирование бронетранспортерами БТР-82А водной преграды.Также зрителям будет продемонстрировано постановка подразделениями РХБ защиты аэрозольной завесы, показательные выступления разведподразделений, блокирование здания и уничтожение мотострелковыми подразделениями незаконного вооруженного формирования.Самарская часть форума начнется в 15:00 ч. 25 августа на Рощинском полигоне и продлится три дня. В нем будут представлены свыше 100 единиц современной и раритетной военной техники, вооружения и экипировки. На время проведения форума из Самары в п. Рощинский будет ездить дополнительный общественный транспорт (139 маршрута), сообщает пресс-служба ЦВО.