Под Самарой гости форума «Армия-2017» смогут установить рекорд по разборке-сборке стрелкового оружия

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Гости выставочной площадки, которая развернется 25 августа под Самарой в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2017», смогут установить рекорд по разборке-сборке стрелкового оружия.С просьбой организовать такие состязания на форуме к командованию 2-й гвардейской общевойсковой армии ЦВО обратились школьники. На площадке форума будет организовано три места с хронометражистами для неполной разборки-сборки автомата АК-74.Самарская часть форума начнется в 15:00 ч. 25 августа на Рощинском полигоне и продлится три дня. В нем будут представлены свыше 100 единиц современной и раритетной военной техники, вооружения и экипировки. На время проведения форума из Самары в п. Рощинский будет ездить дополнительный общественный транспорт (139 маршрута), сообщает пресс-служба ЦВО.