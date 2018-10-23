Под Самарой более 1,5 тыс. миротворцев подняты по тревоге в рамках итоговой проверки в 2018 году

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Отдельная миротворческая бригада Центрального военного округа, дислоцированная в Самарской области, поднята по тревоге в рамках итоговой проверки в 2018 году. В проверке принимают участие свыше 1,5 тысяч миротворцев, задействовано свыше 400 единиц военной техники.Военнослужащие сейчас выполняют все мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности. После чего они начнут марш на штатной технике в назначенные районы на Рощинском полигоне, где пройдут главные за год учения.Бригада является единственным миротворческим соединением в Сухопутных войсках Российской Федерации. Она полностью укомплектована военнослужащими по контракту и оснащена новейшими образцами вооружения и военной техники.Фото pixabay.com