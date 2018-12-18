Почувствуй себя волшебником: в СО стало доброй традицией проводить акцию «Ёлка желаний»
18 декабря 2018 17:37
107
В новогоднюю ночь каждый из нас мечтает о сокровенном, а дети еще больше. К сожалению, не у всех ребят есть близкие, способные осуществить их заветные детские мечты. Именно поэтому ежегодно организовывается «Ёлка желаний», в которой может каждый взрослый принять участие.
Подарить радость и новогоднее добро очень просто: нужно снять с ёлки открытку ребенка, который особенно сильно нуждается в вашем внимании, общении и маленьком чуде. А мечты у них самые обычные – игрушки, сладости, одежда, гаджеты, то, что не ударит по карману работающего гражданина.
Акция с каждый годом становится все масштабнее, находя отклики в сердцах самарцев. Мы благодарны всем неравнодушным жителям нашего региона, которым небезразлична судьба этих детей. Мы верим, что и в этом году все желания обязательно исполнятся.
Приглашаем принять участие в благотворительной акции «Ёлка желаний».
Информация об участии воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в мероприятиях «Ёлка желаний» здесь, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
18 декабря 2018 21:24
Во вторник, 18 декабря, в Москве состоялось заседание наблюдательного совета Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.... Социум
36
18 декабря 2018 18:38
В Самаре продолжается акция "Новогодние "Крылья". Социум
83
18 декабря 2018 17:59
На полную мощность станция должна выйти весной 2019 года после ввода в эксплуатацию последней (третьей) очереди строительства. Мощность объекта составит... Социум
123
Здравоохранение
18 декабря 2018 12:48
Проведена реставрация фасада, выполнен капитальный ремонт здания. Здравоохранение
177
18 декабря 2018 09:42
Об этом заявила Татьяна Голикова. Здравоохранение
162
18 декабря 2018 09:11
Дети до двух лет должны получать животные жиры и белки. Здравоохранение
163
Новости медицины
18 декабря 2018 17:39УЗИ печени. Показания и подготовка к процедуре
Ультразвуковое исследование внутренних органов – одно из действенных информативных и точных способов диагностики различных заболеваний и патологий. Новости медицины
23
17 декабря 2018 18:16
Когда вы решитесь приобрести автомобиль, нужно будет и получить водительское удостоверение. Новости медицины
64
17 декабря 2018 17:47
В наше время, борьба с волосами на теле - острый вопрос и для мужчин, и для женщин. Этот процесс требует профессионального подхода и качественной... Новости медицины
42
Туризм
18 декабря 2018 10:06
В те же дни 208 детей Пензенской области и 360 детей Тольятти познакомились с Самарой. Туризм
220
17 декабря 2018 10:58
На первой строчке рейтинга оказалась Красная площадь. Туризм
297
12 декабря 2018 10:11
Чили может предложить различные виды экстремального отдыха. Туризм
278
Образование
14 декабря 2018 12:43
Университет расположился на пятой строчке общенационального рейтинга МИА «Россия сегодня» - сразу после столичных вузов. Образование
250
13 декабря 2018 15:54
Участники семинара поделятся опытом регионов и представят свои мастер-классы. Образование
405
13 декабря 2018 14:45
Дмитрий Кривов оценил работу Окружного семинара-лагеря студенческого самоуправления транспортных вузов Приволжского федерального округа. Образование
415
Культура
17 декабря 2018 13:07
Он находится в кинотеатре «Россия» на ул. Чернореченской. Культура
234
17 декабря 2018 10:07
В честь юбилея состоится театрализованный концерт. Культура
233
16 декабря 2018 09:23
Он пройдет 3-8 января Культура
535
Мода
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
182
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
454
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
699
Видео
15 декабря 2018 11:24
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. В мире
1731
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
653
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
1035
6 декабря 2018 14:10
Ранее общественность выступила против возможной застройки. Социум
928
5 декабря 2018 13:31
Собака преградила путь мячу. В мире
648
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
619
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1163
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1033
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1404
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1801
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1890
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3110
Мероприятия