Почти треть телевизоров оказалась не готова к цифровому вещанию
31 октября 2018 18:28
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Почему могут отключить аналоговое ТВ?
Переход с аналогового на цифровое эфирное вещание предусмотрен федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания на 2009–2018 годы». Ее бюджет составляет 174 млрд руб. (в ценах соответствующих лет), в том числе 97 млрд руб. федеральных средств. Реализация ФЦП должна обеспечить прием каналов первого мультиплекса (пакет каналов, вещающих на одной частоте) для 98,4% населения России, первого и второго — для 98,1%. В первые два мультиплекса на данный момент входят 20 каналов («Первый», «Россия 1», «Россия 24», «Россия К», НТВ, «Матч ТВ», «Карусель», «ТВ Центр», «Пятый канал», ОТР, СТС, «Домашний», ТНТ, РЕН ТВ, ТВ3, «Пятница», «Муз ТВ», «Звезда», «Мир» и «Спас»).
Каким может быть телевидение
По типу технологии ТВ может быть аналоговым и цифровым. В отличие от аналогового цифровой сигнал защищен от помех и обеспечивает более высокое качество изображения и звука.
ТВ-сигнал может распространяться в разных средах: через эфир, кабель, спутник и интернет. Например, в крупных городах, где из-за плотной застройки сигнал эфирного ТВ распространяется с помехами, смотреть телевидение можно, подключившись к оператору платного телевидения: кабельного, спутникового или IPTV, соответственно. Для зрителей каналы первого и второго мультиплексов должны быть бесплатными. Однако при подключении к оператору платного ТВ придется оплатить специальное оборудование (спутниковую тарелку, ТВ-приставку и т.п.).
Сколько зрителей могут остаться без основных каналов?
По данным РБК, «Российская телевизионная радиовещательная сеть» (РТРС) ранее заказала у Mediascope исследование о том, сколько домохозяйств принимает сигнал в аналоговом формате, а сколько — в цифровом. Согласно данным MediaScope, цифровая готовность составляет 82%, приводит статистику представитель РТРС Игорь Степанов. По его словам, ранее предприятие проводило выборочное исследование в пяти регионах в 2017 году. На тот момент не менее 70% населения имели оборудование, способное принимать цифровое ТВ.
Недавно и Минпромторг запросил у экспертов оценку по количеству людей, у которых есть приставки или телевизоры, способные принимать сигнал эфирного цифрового ТВ, рассказали РБК два участника рынка. Эксперты предупредили, что в случае отключения аналогового ТВ от 16,2 млн до 33,7 млн телевизоров могут оказаться с «черным» экраном, рассказал РБК один один из участников рынка, знакомый с экспертными заключениями. По его словам, общий парк работающих в стране телевизоров оценивается в 110-120 млн, из них 64,5 млн подключены к операторам платного телевидения, то есть, не принимают сигнал эфирного ТВ. Кроме того, на руках у населения есть 18,1 млн цифровых ТВ-приставок, которые можно подключить к аналоговому телевизору. Всего с момента старта программы перехода на цифровое телевидение в стране было продано 37,2 млн телевизоров, способных принимать сигнал цифрового ТВ в формате DVB-T2. Из этого количества 11,2 млн штук подключены к эфирному телевидению, остальные используются абонентами платного телевидения. Таким образом потенциально «в зоне риска» оказывается 16,2-26,2 млн телевизоров. «Однако часть ввезенных в страну и купленных населением телевизоров и ТВ-приставок могли выйти из строя к текущему времени, общее количество телевизоров, которые не смогут принимать сигнал после отключения аналогового ТВ может достичь 33,7 млн штук», — указал собеседник РБК.
Порядок цифр подтвердил еще один собеседник РБК, знакомый с выводами экспертов.
Представитель Минпромторга подтвердил, что ведомство «провело оценку предложения приемного пользовательского цифрового оборудования». По его словам, в качестве экспертов привлекались Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), предприятие «Московский научно-исследовательский телевизионный институт» (МНИТИ), GS-Group (в том числе производит ТВ-приставки). «По предварительной информации остаток DVB-T2 приставок на складах основных торговых сетей на конец 2018 года составит от 50 до 80 тыс. штук, приставок для спутникового телевидения около 700 тыс. штук», — сообщил представитель Минпромторга.
Замгендиректора МНИТИ Константин Быструшкин сообщил, что, по их оценке, после отключения «аналога» без телевидения могут остаться 5 млн домохозяйств (в одном домохозяйстве может быть от 2,1 до 2,3 телевизоров). «Наш подсчет основан на отчете Роспечати за 2017 год, согласно которому примерно 8% домохозяйств сейчас принимают только эфирное аналоговое ТВ. По данным Росстата, в России 52,9 млн домохозяйств, следовательно, из них 5 млн не принимают «цифру», — пояснил он.
Представитель РАТЭК Антон Гуськов сказал, что ассоциация готовила «различные данные о состоянии рынка ТВ-приставок — их наличия у производителей и в сетях». Представитель GS Group отказался от комментариев.
Кого это коснется в первую очередь?
В отчете Роспечати за 2017 год отмечалось, что телевидение остается главным средством массовой информации для россиян. Хотя бы раз в неделю телевизор смотрит 83% взрослого населения России, две трети делают это каждый день (данные опроса «ФОМнибус»). Средний возраст телезрителя с 2008 по 2017 год вырос на 5 лет — с 44 до 49 лет. На женщин приходится 61% аудитории, на мужчин — 39%. При этом 56% всего телепотребления приходилось на семь телеканалов: «Первый канал», «Россия 1», НТВ, «Пятый канал», ТНТ, РЕН ТВ и СТС.
По оценке Новой сервисной компании, основной объем аудитории приходится на традиционное линейное телепотребление (просмотр вещания телеканалов по телевизору, дома и вне дома). Традиционное телевидение на домашнем телевизоре смотрело 96% городского населения, и эта аудитория создает основной объем телепотребления — 84%. Еще 2% телепотребления генерируется просмотром телевизора «вне дома» (в гостях, на работе, в общественных местах, на дачах и пр.).
Директор департамента ТВ и контента J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов напоминает, что по данным Росстата за 2016 год (последняя доступная статистика), 13,9% населения страны имели доход ниже прожиточного минимума и не могли позволить себе тратить деньги на покупку нового ТВ-оборудования.
Что нужно для приема цифрового ТВ?
Чтобы смотреть цифровое эфирное ТВ, необходимо иметь телевизор или специальную приставку, способные принимать сигнал в формате DVB-T2, а также настроить телевизионную антенну так, чтобы она принимала сигнала ТВ-передатчика. Как говорилось в отчете Роспечати о состоянии и тенденциях развития телевидения в 2017 году, по итогам прошлого года цифровые передатчики эфирного ТВ охватывали территорию, на которой проживает 98,3% населения страны. Минкомсвязь разработало поправки в закон «О связи», по которым российские операторы спутникового ТВ будут обязаны подключить к своим услугам обратившиеся к ним домохозяйства, если последние не попали в зону охвата цифрового эфирного вещания. Законопроект пока не принят.
На начало 2009 года, когда стартовала программа перехода с аналогового на цифровое вещание, около 1,6 млн человек, проживающих примерно в 10 тыс. населенных пунктов, не были охвачены телевещанием, более 3 млн человек могли принимать лишь один телеканал. Возможность приема телеканалов, впоследствии вошедших в первый мультиплекс, была лишь у 33% населения.
Какими будут сценарии решения проблемы?
По словам источника РБК на телевизионном рынке, телевещатели сформулировали консолидированную позицию по поводу отключения аналогового вещания и она нашла у чиновников поддержку. «Каналы считают, что отключать единовременно сигнал в городах «50-» (с населением менее 50 тыс. человек — РБК) было бы ошибкой, необходимо разработать и утвердить график постепенного отключения сигнала, а сам процесс должен сопровождаться масштабной разъяснительной кампанией. Эту информацию подтвердил представитель еще одного телевещателя, региональных властей, а также федеральный чиновник, знакомый с деталями обсуждения проекта. По словам одного из собеседников, в том числе рассматривается возможность тестового отключения в одном или нескольких регионах. В частности, обсуждается вариант проведения пилотного проекта в Тверской области, чтобы вещатели могли посмотреть, как изменится телесмотрение. По словам федерального чиновника, предполагается, что в этом регионе будет проводиться масштабная информационная компания и будут работать волонтеры, которые помогут настроить ТВ-приемник, будут обходить дома, показывать, как это делать, проверять готовность оборудования. Для оценки результатов пилотного проекта в Твери будет проведено прицельное социологическое исследование, а его выводы будут использованы для оценки ситуации.
«Решение о возможном переносе сроков отключения аналогового вещания будет приниматься после появления итоговых цифр социсследования и результатов пилотного проекта в Твери. На первом месте качество реализации задачи, а не скорость», — отметил собеседник РБК. Он утверждает, что будет запущена широкая информационная кампания, направленная на информирование граждан об изменениях и о том, какие шаги необходимо предпринять для подключения цифрового сигнала, чтобы «переход на цифру прошел максимально безболезненно для населения».
По словам Антона Гуськова из РАТЭК, если будут установлены разумные сроки по отключению аналогового сигнала и будет проведена кампания по информированию населения о необходимости установки — проблем при переходе быть не должно. Но он также отметил, что «лучший мировой опыт при подобном переходе базировался на дотациях населению, особенно это актуально в условиях падающей платежеспособности.
Но для вещания дольше установленного срока каналам потребуются дополнительные средства для оплаты услуг РТРС, говорит источник РБК на телевизионном рынке. «Кроме того, если аналоговое вещание не будет отключено, то одна из задач перехода на цифровое вещание — освобождение радиочастот для развития перспективных технологий — останется нерешенной», — заключил он.
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