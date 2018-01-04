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Почти половина телезрителей в новогоднюю ночь традиционно смотрела развлекательные шоу «России 1» и «Первого канала»

4 января 2018 23:33
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Третьим по популярности стал ТНТ.
Как сообщает РБК, клиенты исследовательской компании Mediascope получили первые в этом году результаты телеизмерений, в том числе рассказывающие о том, как россияне смотрели ТВ 31 декабря 2017 года. По просьбе РБК эти данные проанализировал один из подписчиков Mediascope — специализирующаяся на медиааудите компания ECI Media Management.

«Россия 1» впереди

За весь эфирный день, который начался в 5:00 31 декабря 2017 года и закончился уже в 4:59 1 января 2018-го, самым популярным у зрителей телеканалом стала «Россия 1». Ее аудитория за эти эфирные сутки в среднем превысила, по данным Mediascope, 3,2 млн человек старше 4 лет. У «Первого канала» этот показатель был чуть больше 3 млн человек.

Средний рейтинг «России 1» в аудитории «все зрители старше 4 лет» 31 декабря 2017 года достиг 4,62%, среднесуточная доля аудитории — 18,38%. У «Первого канала» это соответственно 4,36 и 17,35%.

Что такое рейтинг и что такое доля

Рейтинг отражает число зрителей от общего населения страны, вернее от общего числа жителей городов, где проживают не менее 100 тыс. человек, поскольку телеизмерения ограничены только этими крупными городами.

Иными словами, 31 декабря 2017 года «Россию 1» смотрели в среднем 4,62% всех жителей крупных городов указанного возраста — старше 4 лет.

Доля аудитории показывает соотношение зрителей данной программы или данного канала ко всем, у кого в этот период был включен телевизор. Тем самым 31 декабря 2017 года «Россию 1» в среднем выбрали 18,38% всех телезрителей.

Ирония телеканалов

Год назад, 31 декабря 2016 года, лидером по аудитории был «Первый канал». Тогда его аудитория за весь эфирный день в среднем равнялась почти 3,5 млн человек старше 4 лет, тогда как у «России 1» было 3 млн человек. Средний рейтинг «Первого канала» в аудитории «все зрители старше 4 лет» 31 декабря 2016 года достиг 5,05%, среднесуточная доля аудитории — 19,3%. Аналогичные показатели «России 1» — соответственно 4,48 и 17,11%.

Тогда, в последний день 2016 года, «Первый канал», как и много лет до этого, показывал лирическую комедию Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром». Примерно в то же время на «России 1» шла комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

На этот раз ситуация была прямо противоположной. 31 декабря 2017 года «Ирония судьбы» уже вышла днем на «России 1», а чуть позже на «Первом» показали «Ивана Васильевича…».

Кроме того, именно «Россия 1» 31 декабря 2017 года показала другие популярные комедии, который годом ранее шли на «Первом»: «Джентльмены удачи» и «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Зато «Первый канал» в последний день года поставил в эфир «Служебный роман», а также снятые уже в 2000-е годы продолжения «Иронии судьбы» и «Карнавальной ночи».

«Огонька» не найдется?

Непосредственно сам Новый год россияне традиционно встречают преимущественно под программы «России 1» и «Первого канала», свидетельствуют данные Mediascope. В отдельно взятый временной отрезок — с 22:00 31 декабря 2017 года по 2:00 1 января 2018-го — аудитория этих двух федеральных каналов ожидаемо выросла. «Россию 1» в эти часы выбрали почти 6,5 млн человек старше 4 лет, «Первый» — 6,4 млн. Рейтинги двух вещателей в этот временной период в аудитории «все зрители старше 4 лет» достигли соответственно 9,35 и 9,22%, доли аудитории — 24,96 и 24,61%.

Таким образом, привычные развлекательные программы «России 1» и «Первого канала» с участием поп-исполнителей выбрала почти половина россиян, смотревших в новогоднюю ночь телевизор. На «России 1» 31 декабря 2017 года в 21:55 начался «Новогодний парад звезд», на смену которому в 23:55 пришло традиционное поздравление президента Владимира Путина, после чего в полночь стартовал «Голубой огонек». На «Первом канале» в 23:00 закончилась комедия «Иван Васильевич меняет профессию» и началось шоу «Новогодняя ночь на «Первом» (в 23:55 его прервало поздравление президента, после чего программа продолжилась).

Результаты телеизмерений показывают: выбранный «Россией 1» подход к праздничному шоу чуть более востребован зрителями, чем предложение «Первого». Годом ранее, 31 декабря 2016 года, в отдельно взятом временном отрезке — с 22:00 по 2:00 — также лидировал канал ВГТРК.

Альтернатива на ТНТ

Единственной заметной альтернативой привычным праздничным шоу «России 1» и «Первого канала» в очередной раз стал ориентированный на молодежную аудиторию ТНТ. После «России 1» и «Первого» у него самые высокие показатели, следует из данных Mediascope.

Аудитория ТНТ в отдельно взятые четыре часа, с 22:00 31 декабря 2017 года по 2:00 1 января 2018-го, превысила в среднем 2,4 млн человек старше 4 лет. Средний рейтинг в аудитории «все зрители старше 4 лет» составил 3,5%, доля аудитории — 9,35%. В эти часы ТНТ предложил своим зрителям новогодний выпуск шоу «Однажды в России», а также эпизоды 12 и 13 сезонов Comedy Club.

По сравнению с предыдущим годом ТНТ увеличил свою аудиторию. С 22:00 31 декабря 2016 года по 2:00 1 января 2017-го этот телеканал смотрели в среднем 2 млн человек.

Из других федеральных вещателей более 1 млн зрителей в эту новогоднюю ночь удалось набрать лишь РЕН ТВ. Еще днем в его эфире начался новогодний марафон «Легенды «Ретро FM», и за два часа до Нового года и два часа после эту концертную программу посмотрели, по данным Mediascope, в среднем 1,3 млн человек старше 4 лет.


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Комментарии



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