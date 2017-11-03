Почти половина россиян назвала День народного единства обычным выходным

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При этом самыми аполитичными городами оказались Москва и Санкт-Петербург. Для 60% жителей обеих столиц это — выходной, а праздник только для 25%.Граждане России в целом плохо понимают, что за праздник отмечается 4 ноября. Так, например, 43% респондентов не помнят или не знают, как он называется, а 16% от общего числа опрошенных затруднились ответить, праздник ли 4 ноября.Только 12% опрошенных смогли воспроизвести его точное название — День народного единства. Чаще всего люди уверены, что это «день единства» (13%), 8% считают, что в этот день отмечают «независимость» России, а еще 4% заявили, что это день Конституции России (отмечается 12 декабря).​Кроме того, 1% опрошенных считает, что 4 ноября Россия отмечает «день освобождения от поляков», а 2% — что на этот день перенесена годовщина Октябрьской революции (отмечалась 7 ноября). При этом статистическая погрешность опроса составляет 2,5%.О том, что День народного единства — все-таки праздник, который пробуждает в человеке «особый душевный подъем» и заставляет «задумываться о прошлом и будущем страны», заявили 36% респондентов. Среди жителей села процент граждан, отвечающих таким образом, несколько выше — 40%.Согласно данным ВЦИОМа, в целом 79% респондентов считают «важным» отмечать праздники, подобные Дню народного единства, и только для 16% этот ритуал «не важен». Еще 5% затрудняются с ответом.Глава департамента исследований ВЦИОМа Степан Львов указал, что существует некий социологический парадокс — в целом люди признают важность государственных праздников, но на личном уровне все же рассматривают их как дополнительный день для отдыха, «а не как сеанс приобщения к истории и духу патриотизма».Завкафедрой политической психологии МГУ Елена Шестопал отметила, что подобное отношение у россиян и к другим государственным праздникам — например, к 12 июня (День России), к 21 августа (День российского флага). По ее словам, тот факт, что почти половина граждан не знает точного названия праздника или воспринимает его просто как выходной, ​должен беспокоить власти. «Они психологически далеки от людей, и потому этим праздникам требуется постоянная подпитка не только мифами или символами, но и системой смыслов», — считает она.День народного единства был учрежден в 2005 году.​