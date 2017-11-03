Почти половина россиян назвала День народного единства обычным выходным
3 ноября 2017 21:09
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При этом самыми аполитичными городами оказались Москва и Санкт-Петербург. Для 60% жителей обеих столиц это — выходной, а праздник только для 25%.
Граждане России в целом плохо понимают, что за праздник отмечается 4 ноября. Так, например, 43% респондентов не помнят или не знают, как он называется, а 16% от общего числа опрошенных затруднились ответить, праздник ли 4 ноября.
Только 12% опрошенных смогли воспроизвести его точное название — День народного единства. Чаще всего люди уверены, что это «день единства» (13%), 8% считают, что в этот день отмечают «независимость» России, а еще 4% заявили, что это день Конституции России (отмечается 12 декабря).
Кроме того, 1% опрошенных считает, что 4 ноября Россия отмечает «день освобождения от поляков», а 2% — что на этот день перенесена годовщина Октябрьской революции (отмечалась 7 ноября). При этом статистическая погрешность опроса составляет 2,5%.
О том, что День народного единства — все-таки праздник, который пробуждает в человеке «особый душевный подъем» и заставляет «задумываться о прошлом и будущем страны», заявили 36% респондентов. Среди жителей села процент граждан, отвечающих таким образом, несколько выше — 40%.
Согласно данным ВЦИОМа, в целом 79% респондентов считают «важным» отмечать праздники, подобные Дню народного единства, и только для 16% этот ритуал «не важен». Еще 5% затрудняются с ответом.
Глава департамента исследований ВЦИОМа Степан Львов указал, что существует некий социологический парадокс — в целом люди признают важность государственных праздников, но на личном уровне все же рассматривают их как дополнительный день для отдыха, «а не как сеанс приобщения к истории и духу патриотизма».
Завкафедрой политической психологии МГУ Елена Шестопал отметила, что подобное отношение у россиян и к другим государственным праздникам — например, к 12 июня (День России), к 21 августа (День российского флага). По ее словам, тот факт, что почти половина граждан не знает точного названия праздника или воспринимает его просто как выходной, должен беспокоить власти. «Они психологически далеки от людей, и потому этим праздникам требуется постоянная подпитка не только мифами или символами, но и системой смыслов», — считает она.
День народного единства был учрежден в 2005 году.
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Комментарии
Социум
3 ноября 2017 22:32
Он работал кинопродюсером и режиссером. Социум
405
3 ноября 2017 21:09
Кроме того, 43% опрошенных заявили, что не помнят или не знают, как именно он называется. Социум
339
3 ноября 2017 19:55
Конверсия в такой торговой точке может быть достаточно высокой — пользователи начнут совершать покупки просто из интереса. Социум
229
Здравоохранение
3 ноября 2017 20:26
Стаж работы В.В. Горячева в системе здравоохранения более 30 лет. Доктор медицинских наук, профессор. Здравоохранение
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