Я нашел ошибку
Главные новости: 
Речь шла о работе и дальнейшем развитии производства крупнейших предприятий, которые являются основой кластера – РКЦ «Прогресс» и ПАО «Кузнецов». Отдельно обсуждалась ситуация на Авиакоре.
Дмитрий Азаров в Москве обсудил с вице-премьером Дмитрием Рогозиным перспективы развития аэрокосмического кластера региона
Причина глобального сбоя пока не известна.
Популярный мессенджер WhatsApp не работает у пользователей по всему миру
Погиб 16-летний юноша, а две женщины были госпитализированы.
В Оренбургской области пьяный водитель сбил трех пешеходов
Он работал кинопродюсером и режиссером.
Пасынок Эльдара Рязанова умер в Москве
Однако не знают, как и когда оно будет создано.
В Кремле поддержали инициативу Овечкина по созданию Putin Team
Главные темы заседания комиссии — бюджеты субъектов следующего года, реструктуризация задолженности по кредитам и налоговая политика.
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию
У него и его семьи арестовано более 374 млн руб., более $140 млн, более €2 млн, 13 квартир, 4 машины и другое имущество.
У Захарченко нашли новые миллиарды: в рабочем кабинете, машине и двух квартирах, превращенных в денежные хранилища
Для извлечения пострадавшего к месту происшествия были вызваны спасатели. При извлечении пострадавшего из котлована спасатели использовали альпинистское снаряжение.
В Самаре на Демократической в строительный котлован упал погрузчик, водитель выпал из кабины и получил тяжелые травмы
сегодня  Суббота, 4 ноября, 04:22
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 04/11:
USD 58.43
0.34
EUR 68.08
0.4
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Почти половина россиян назвала День народного единства обычным выходным

3 ноября 2017 21:09
340
Кроме того, 43% опрошенных заявили, что не помнят или не знают, как именно он называется.
Как сообщает РБК, согласно данным опроса общественного мнения, организованного Всероссийским центром общественного мнения (ВЦИОМ), почти половина россиян относится к Дню народного единства, который отмечается 4 ноября, как к обычному «дополнительному выходному». Об этом заявили 48% респондентов. Данные опроса опубликованы газетой «Коммерсантъ».

При этом самыми аполитичными городами оказались Москва и Санкт-Петербург. Для 60% жителей обеих столиц это — выходной, а праздник только для 25%.

Граждане России в целом плохо понимают, что за праздник отмечается 4 ноября. Так, например, 43% респондентов не помнят или не знают, как он называется, а 16% от общего числа опрошенных затруднились ответить, праздник ли 4 ноября.

Только 12% опрошенных смогли воспроизвести его точное название — День народного единства. Чаще всего люди уверены, что это «день единства» (13%), 8% считают, что в этот день отмечают «независимость» России, а еще 4% заявили, что это день Конституции России (отмечается 12 декабря).​

Кроме того, 1% опрошенных считает, что 4 ноября Россия отмечает «день освобождения от поляков», а 2% — что на этот день перенесена годовщина Октябрьской революции (отмечалась 7 ноября). При этом статистическая погрешность опроса составляет 2,5%.

О том, что День народного единства — все-таки праздник, который пробуждает в человеке «особый душевный подъем» и заставляет «задумываться о прошлом и будущем страны», заявили 36% респондентов. Среди жителей села процент граждан, отвечающих таким образом, несколько выше — 40%.

Согласно данным ВЦИОМа, в целом 79% респондентов считают «важным» отмечать праздники, подобные Дню народного единства, и только для 16% этот ритуал «не важен». Еще 5% затрудняются с ответом.

Глава департамента исследований ВЦИОМа Степан Львов указал, что существует некий социологический парадокс — в целом люди признают важность государственных праздников, но на личном уровне все же рассматривают их как дополнительный день для отдыха, «а не как сеанс приобщения к истории и духу патриотизма».

Завкафедрой политической психологии МГУ Елена Шестопал отметила, что подобное отношение у россиян и к другим государственным праздникам — например, к 12 июня (День России), к 21 августа (День российского флага). По ее словам, тот факт, что почти половина граждан не знает точного названия праздника или воспринимает его просто как выходной, ​должен беспокоить власти. «Они психологически далеки от людей, и потому этим праздникам требуется постоянная подпитка не только мифами или символами, но и системой смыслов», — считает она.

День народного единства был учрежден в 2005 году.​


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
3 ноября 2017  22:32
Он работал кинопродюсером и режиссером.
Пасынок Эльдара Рязанова умер в Москве
 Он работал кинопродюсером и режиссером.  Социум
405
3 ноября 2017  21:09
Кроме того, 43% опрошенных заявили, что не помнят или не знают, как именно он называется.
Почти половина россиян назвала День народного единства обычным выходным
Кроме того, 43% опрошенных заявили, что не помнят или не знают, как именно он называется.  Социум
339
3 ноября 2017  19:55
Конверсия в такой торговой точке может быть достаточно высокой — пользователи начнут совершать покупки просто из интереса.
Россия стала первой страной, где AliExpress запустит сеть магазинов с элементами виртуальной реальности
Конверсия в такой торговой точке может быть достаточно высокой — пользователи начнут совершать покупки просто из интереса.   Социум
229
Весь список

Здравоохранение
3 ноября 2017  20:26
Стаж работы В.В. Горячева в системе здравоохранения более 30 лет. Доктор медицинских наук, профессор.
Главврачом Самарского кардиологического диспансера назначен Владимир Горячев
Стаж работы В.В. Горячева в системе здравоохранения более 30 лет. Доктор медицинских наук, профессор.  Здравоохранение
305
3 ноября 2017  11:35
Российские ученые нашли способ предотвращения атеросклероза Исследование поможет разработать новые методы профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Российские ученые нашли способ предотвращения атеросклероза
Исследование поможет разработать новые методы профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Здравоохранение
143
3 ноября 2017  11:20
В Самаре на три дня соберутся стоматологи со всей России Выставка-форум состоится в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре на три дня соберутся стоматологи со всей России
Выставка-форум состоится в ВК «Экспо-Волга». Здравоохранение
171
Весь список
Новости медицины
17 октября 2017  09:19
Почему стоит проходить УЗИ хотя бы раз в год?
Почему стоит проходить УЗИ хотя бы раз в год?
 Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
335
28 сентября 2017  09:38
Как выбрать велотренажёр?
Как выбрать велотренажёр?
 Велотренажёр - это хороший способ поддерживать себя в хорошей форме в домашних условиях.  Новости медицины
226
27 сентября 2017  21:24
Анализы после 50 лет женщине
 50 лет – серьезный возраст, в котором приходят мысли о том, как бы продлить жизнь и вернуть себе здоровье, бывшее в молодости.   Новости медицины
425
Весь список
Туризм
31 октября 2017  12:45
Россия допускает введение безвиза с Грузией
Россия допускает введение безвиза с Грузией
В середине ноября замминистра иностранных дел России проведет переговоры в Праге со спецпредставителем премьера Грузии. Туризм
194
31 октября 2017  11:10
В Самаре пройдет специализированный форум «Тур притяжения 2017» Для бизнеса предусмотрены тренинги и мастер-классы с выдачей сертификатов от лучших спикеров России.
В Самаре пройдет специализированный форум «Тур притяжения 2017»
Для бизнеса предусмотрены тренинги и мастер-классы с выдачей сертификатов от лучших спикеров России. Туризм
176
31 октября 2017  09:41
В Самарской области завершился Всероссийский студенческий форум по промышленному туризму «Ночи над Волгой» Участники форума – студенты более 40 университетов России – познакомились с промышленностью региона во всем ее разнообразии.
В Самарской области завершился Всероссийский студенческий форум по промышленному туризму «Ночи над Волгой»
Участники форума – студенты более 40 университетов России – познакомились с промышленностью региона во всем ее разнообразии. Туризм
59
Весь список
Образование
3 ноября 2017  15:23
Студент ПВГУС представил свою коллекцию на Неделе Моды в Москве.
Дизайнер ПВГУС – на Неделе Моды в Москве
Студент ПВГУС представил свою коллекцию на Неделе Моды в Москве.   Образование
168
3 ноября 2017  15:03
Почти сто человек собрались сегодня в одной из самых вместительных аудиторий Поволжского государственного университета сервиса, чтобы проверить свои знания в области национальных культур нашей огромной страны. Это студенты, преподаватели, слушатели Центра
ПВГУС написал Большой этнографический диктант
Почти сто человек собрались сегодня в одной из самых вместительных аудиторий Поволжского государственного университета сервиса, чтобы проверить свои знания в... Образование
148
2 ноября 2017  21:38
Перспективами работы студента заинтересовались работники Курчатовского института Москвы.
Студент СамГТУ выступил на международной конференции в Минске
Перспективами работы студента заинтересовались работники Курчатовского института Москвы.  Образование
306
Весь список

Культура
2 ноября 2017  11:29
В Самарском театре оперы и балета состоится премьера музыкальной комедии «Волшебная лампа Аладдина» Спектакль покажут 4 ноября.
В Самарском театре оперы и балета состоится премьера музыкальной комедии «Волшебная лампа Аладдина»
Спектакль покажут 4 ноября. Культура
199
2 ноября 2017  10:53
Самара узнает имя лучшего Студента года В 2017 году было подано рекордное количество заявок.
Самара узнает имя лучшего Студента года
В 2017 году было подано рекордное количество заявок. Культура
163
31 октября 2017  13:35
«Театральный маршрут
"Театральный маршрут" снова стартовал в Самаре
Сезон 2017-2018 открылся концертом юной оперной певицы Яны Дьяковой. Культура
220
Весь список
Мода
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
114
3 октября 2017  08:55
Платья в стиле ампир
Платья в стиле ампир
 Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
206
27 сентября 2017  18:17
Не нагнетай: какие предметы женского гардероба раздражают мужчин
Не нагнетай: какие предметы женского гардероба раздражают мужчин
Мода — циклична. Она приходит и уходит, но кое-что должно кануть в Лету навсегда, — так считает подавляющее большинство мужчин. Мода
436
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
3596
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1448
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8325
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2234
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
8551
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2626
Весь список

Фоторепортажи
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1578
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1457
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1234
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2864
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2678
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
2347
Весь список

Мероприятия
На площади Куйбышева в Самаре пройдет репетиция Парада Памяти
В Самаре состоится всероссийский турнир по фехтованию
В Самаре состоится торжественного открытие исторического парка «Россия – моя история»
Весь список
Популярное
за сегодня

Дмитрий Азаров в Москве обсудил с вице-премьером Дмитрием Рогозиным перспективы развития аэрокосмического кластера региона

263

Популярный мессенджер WhatsApp не работает у пользователей по всему миру

247

В Оренбургской области пьяный водитель сбил трех пешеходов

176
за неделю

В Самаре по решению суда Екатерину Пузикову отпустили на свободу

2384

Какое будущее пророчат новому врио главы Самары Владимиру Василенко

2042

В Самаре на Волжском проспекте водитель «Шкоды Октавия» не справился с управлением и врезался в препятствие

1994
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда