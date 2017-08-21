Почти половина россиян (46%) приветствуют рост роли религии в России

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Из тех, кто заметил рост роли религии, 80% одобрили такое развитие событий, сказав, что это хорошо. Среди тех, кто полагает, что роль религии снижается, 69% выразили сожаление по данному поводу.«Таким образом, суммарно 46% всех россиян приветствуют усиление роли религии и еще 11% хотели бы, чтобы роль религии усилилась», — говорится в отчете GfK.В отчете особо отмечается, что опрос проводился без указания на то, роль какой именно религии выросла.