Почти 70 млн рублей взыскали приставы Самарской области с должников по зарплате

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Исполнительные производства о взыскании задолженности по заработной платеотносятся к числу социально-значимых категорий исполнительных производств.За 7 месяцев текущего года Управлением Федеральной службы судебных приставов по Самарской области было возбуждено более 3 тысяч исполнительных производств по взысканию зарплаты на общую сумму почти 105 миллионов рублей. Окончено свыше 2 тысяч исполнительных производств данной категории. Гражданам – взыскателям было выплачено более 69,5 миллионов рублей. Работа по этому и другим направлениям деятельности продолжается.