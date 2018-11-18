Почти 80% молодёжи в России проводят в Сети более четырёх часов в день

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Также сообщается, что для 47% молодёжи Интернет — в первую очередь средство получения публичной коммуникации и информации. Для 90% молодых жителей РФ Интернет — незаменимый или важный источник образовательной и профессиональной информации.Вместе с этим 91% опрошенных отметили наличие неправдивой информации в Интернете. Ещё 92% сообщили про проблему распространения ненормативной лексики в Сети через публикуемый контент.