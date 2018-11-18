Почти 80% молодёжи в России проводят в Сети более четырёх часов в день
18 ноября 2018 15:44
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Также сообщается, что для 47% молодёжи Интернет — в первую очередь средство получения публичной коммуникации и информации. Для 90% молодых жителей РФ Интернет — незаменимый или важный источник образовательной и профессиональной информации.
Вместе с этим 91% опрошенных отметили наличие неправдивой информации в Интернете. Ещё 92% сообщили про проблему распространения ненормативной лексики в Сети через публикуемый контент.
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18 ноября 2018 15:44
Для 90% молодых жителей РФ Интернет — незаменимый или важный источник образовательной и профессиональной информации. Социум
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